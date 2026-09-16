Người yêu cũ lấy chồng, người đàn ông ở Đắk Lắk dùng video nhạy cảm để quấy phá

Hà Hồng Đức bị khởi tố sau khi tự ý ghi lại 9 video có hình ảnh nhạy cảm của người yêu cũ rồi nhiều lần gọi điện quấy phá, gửi video cho nạn nhân dù họ đã lấy chồng.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố Hà Hồng Đức (28 tuổi, trú xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội Làm nhục người khác.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã M’Đrắk xác minh đơn tố giác của chị N.T.L. (23 tuổi, trú TP Hải Phòng) về việc bị Đức sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm để đe dọa, khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân.

Hà Hồng Đức (áo trắng) bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức và chị L. quen biết nhau vào năm 2023 tại Đài Loan. Sau thời gian tìm hiểu, hai người nảy sinh tình cảm và yêu nhau.

Khoảng tháng 7/2025, trong quá trình trò chuyện với chị L. qua mạng xã hội, Đức đã tự ý ghi lại màn hình 9 video có hình ảnh nhạy cảm của chị L. mà không được người này đồng ý.

Sau đó, biết Đức đã kết hôn, chị L. chủ động chia tay và không còn liên lạc. Đức trở về sinh sống, làm việc tại xã M’Đrắk. Cuối năm 2025, chị L. quen một người đàn ông tại Đài Loan và kết hôn. Biết người yêu cũ đã lập gia đình, Đức nhiều lần gọi điện gây phiền hà, quấy phá.

Chị L. nhiều lần khuyên can, đề nghị Đức không thực hiện những hành động làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhưng người này không nghe.

Ngày 8/5, thông qua mạng xã hội, Đức gửi cho chị L. một video nhạy cảm dài khoảng 24 giây, trong đó có hình ảnh người phụ nữ để lộ phần thân thể. Cho rằng hành vi của Đức xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự và đời sống cá nhân, chị L. trình báo cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.