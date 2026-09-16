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Doanh nhân Cao Văn Đạt lĩnh án tù chung thân

Minh Tuệ
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Ngày 16/9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Cao Văn Đạt (54 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Đạt từng là giám đốc một công ty xây dựng, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực tại TP.HCM.

Theo hồ sơ, bị cáo Đạt rao bán 8 thửa đất không thuộc sở hữu của mình tại quận Bình Thạnh cũ; qua đó lừa 2 người bạn mua đất để chiếm đoạt tổng cộng 44 tỷ đồng. Bị cáo quen 2 người bạn này ở Hà Nội từ năm 2017.

Do biết cả 2 người này có nhu cầu đầu tư bất động sản, Đạt giới thiệu 8 thửa đất với tổng diện tích khoảng 800m2 tại phường 13, quận Bình Thạnh cũ; đồng thời, Đạt cho biết đang cần tiền nên muốn sang nhượng.

Doanh nhân Cao Văn Đạt lĩnh án chung thân vì Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Cao Văn Đạt (54 tuổi, ngụ TP.HCM) thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Đạt giới thiệu mình là chủ sở hữu các thửa đất và cùng 2 người này thống nhất giá 60 triệu đồng/m2. Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, 2 người này nhiều lần chuyển khoản cho Đạt với số tiền là 40 tỷ đồng.Trong thời gian này, Đạt đưa 2 người đi xem thực tế các thửa đất, đồng thời giao 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất.

Đối với 5 thửa còn lại, Đạt cho biết đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 26/1/2021, Đạt tiếp tục yêu cầu 2 người này đưa thêm 4 tỷ đồng để đẩy nhanh thủ tục, đồng thời cam kết hoàn tất việc xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng đấ. Sau nhiều lần hứa hẹn hoàn trả số tiền đã nhận nhưng không thực hiện, 2 người mua đất làm đơn tố cáo ông Đạt đến Công an TP.HCM. Sau đó, Đạt đã trả lại hơn 4 tỷ đồng. Đối với số tiền còn lại gần 40 tỷ đồng, các bị hại yêu cầu bị cáo hoàn trả cả tiền gốc và lãi.

Tags

cao văn đạt

Bình Thạnh

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