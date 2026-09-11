Ashley St. Clair cho biết bà từng được đề nghị một thỏa thuận trị giá gần 40 triệu USD để giữ im lặng về Elon Musk nhưng đã từ chối ký vì không muốn đánh đổi việc lên tiếng lấy tiền bạc.

Gần 40 triệu USD (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng) là số tiền Ashley St. Clair cho biết bà từng được đề nghị để đổi lấy việc giữ im lặng về Elon Musk. Tuy nhiên, người phụ nữ này nói đã từ chối ký thỏa thuận.

St. Clair từng có quan hệ tình cảm với Elon Musk và có một con trai với tỷ phú này. Bà tiết lộ câu chuyện khi xuất hiện tại Liên hoan phim Venice để giới thiệu về Musk - bộ phim tài liệu do đạo diễn Alex Gibney thực hiện. Tác phẩm dự kiến được công chiếu tại các rạp vào ngày 16/10.

St. Clair tham gia bộ phim tài liệu Musk của đạo diễn Alex Gibney, tác phẩm tập trung vào cuộc đời, sự nghiệp và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Elon Musk trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và chính trị (Ảnh: Entertainment Weekly)

Theo St. Clair, lời đề nghị về khoản tiền lớn khiến bà suy nghĩ nhiều hơn về giá trị của việc lên tiếng. Bà đặt câu hỏi tại sao một bên lại sẵn sàng chi tới hàng chục triệu USD chỉ để đổi lấy sự im lặng của mình.

“Khi được đề nghị một khoản tiền lớn để giữ im lặng, tôi thực sự phải suy nghĩ về ý nghĩa của việc lên tiếng và giá trị của sự thật. Nếu ký vào thỏa thuận đó, tôi sẽ phải đánh đổi quyền được nói ra những điều mình tin là đúng”, St. Clair chia sẻ.

Hợp đồng gần 40 triệu USD để đổi lấy sự im lặng

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với Don Lemon, St. Clair từng tiết lộ cụ thể hơn về thỏa thuận mà bà cho biết đã được đề nghị.

Theo lời kể của bà, khoản tiền gồm 15 triệu USD trả trước và 100.000 USD mỗi tháng trong 20 năm. Nếu cộng toàn bộ các khoản thanh toán, tổng giá trị thỏa thuận vào khoảng gần 40 triệu USD.

Theo St. Clair, thỏa thuận không chỉ yêu cầu bà không được đưa ra những phát ngôn bất lợi về Musk mà còn hạn chế việc tiết lộ thông tin liên quan đến ông. Phạm vi bảo mật, theo lời bà, còn bao gồm cả nhân viên và các cộng sự của tỷ phú.

“Tôi tuyệt đối không được nói về Elon. Tôi không được nói về bất cứ điều gì, kể cả nhân viên hay các cộng sự của ông ấy”, St. Clair cho biết.

Bà cũng cho biết bản thân từ chối ký vì không muốn đánh đổi quyền lên tiếng để lấy sự thoải mái về vật chất. Chia sẻ này được đưa ra trong bối cảnh bà tham gia bộ phim tài liệu Musk của đạo diễn Alex Gibney, dự kiến ra mắt tại các rạp vào ngày 16/10. Tác phẩm tập trung vào cuộc đời, sự nghiệp và những tranh cãi xoay quanh tỷ phú Elon Musk.

Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk không trực tiếp tham gia bộ phim. Đạo diễn Gibney sử dụng các tư liệu công khai cùng công nghệ CGI và AI để tái hiện hình ảnh tỷ phú trong một số phân đoạn (Ảnh: people)

Musk trước đó đã lên tiếng chỉ trích bộ phim, gọi đây là “một tác phẩm công kích”. Theo Entertainment Weekly, luật sư của tỷ phú chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được đề nghị bình luận về những chia sẻ mới nhất của St. Clair.

Vị tỷ phú này đã lên tiếng phản đối bộ phim ngay trước khi tác phẩm ra mắt, cho rằng bộ phim đưa ra góc nhìn tiêu cực về ông (Ảnh: X)

Mối quan hệ gây chú ý giữa St. Clair và Elon Musk

Mối quan hệ giữa St. Clair và Musk được công chúng chú ý từ tháng 2/2025, khi St. Clair công khai rằng Musk là cha của con trai bà, Romulus. Cậu bé được sinh vào tháng 9/2024.

St. Clair từng là một nhân vật có ảnh hưởng trong giới bảo thủ Mỹ. Tuy nhiên, quan điểm của bà dần thay đổi, đặc biệt trong một số vấn đề liên quan đến người chuyển giới. Sự thay đổi này cũng góp phần làm mối quan hệ giữa bà và Musk trở nên căng thẳng hơn.

Trong các cuộc trò chuyện công khai, St. Clair từng nhắc đến Vivian, con gái lớn của Musk, người công khai là người chuyển giới vào năm 2020. Theo những thông tin được công bố, Musk và Vivian hiện có mối quan hệ xa cách.

Mâu thuẫn giữa St. Clair và Musk sau đó tiếp tục diễn biến căng thẳng khi tỷ phú giàu nhất thế giới đệ đơn giành quyền nuôi con. Vụ việc khiến mối quan hệ giữa hai người tiếp tục nhận được sự chú ý.

Trong cuộc phỏng vấn với Don Lemon, St. Clair cho biết bà từng muốn tin vào hình ảnh Musk xây dựng về bản thân, rằng ông đang theo đuổi những mục tiêu lớn lao vì nhân loại. Tuy nhiên, sau những trải nghiệm và bất đồng giữa hai người, bà nói quan điểm của mình về Musk đã thay đổi.

Nguồn: Entertainment Weekly, Yahoo