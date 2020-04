Người yêu bị tát khi chơi bài, nam thanh niên mang dao, súng, rủ bạn chém chết người để trả thù

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 8 nghi can trong vụ mang mã tấu chém chết người.



Cảnh sát lấy lời khai nhân chứng.

Theo đó, 8 người bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Phúc Thảo (25 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho), Võ Anh Tú (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo), Nguyễn Thanh Liêm (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho), Võ Thị Bảo Trân (24 tuổi, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho), Nguyễn Minh Hiền (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây), Nguyễn Minh Trí (28 tuổi), Trần Tiến Thiện (25 tuổi cùng ngụ xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây) và Nguyễn Minh Tài (24 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho).

7 người trên bị tạm giam để điều tra về hành vi "Giết người". Riêng Tài bị tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm".

Trước đó, vào tối ngày 10/4, Trân cùng một số người khác, trong đó có anh Nguyễn Kim Vinh (40 tuổi, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho) đánh bài ăn tiền tại một khu nhà trọ trên địa bàn phường 5, TP. Mỹ Tho.

Trong lúc đánh bài, Trân và Vinh xảy ra mâu thuẫn, Vinh đã đánh vào mặt Trân. Được can ngăn, Trân bỏ về và tìm bạn trai là Nguyễn Phúc Thảo nhờ tìm Vinh để đánh dằn mặt.

Biết chuyện, Thảo đã rủ một số đối tượng khác chuẩn bị hung khí là 2 con dao tự chế và mượn 1 khẩu súng ngắn của bạn để tìm Vinh trả thù cho người yêu.

Sau khi biết Vinh đang ở dãy nhà trọ thuộc phường 5, TP. Mỹ Tho, khoảng gần 16h ngày 11/4, Thảo cùng 5 đối tượng khác bịt kín mặt, đi trên 3 xe mô tô che kín biển số mang theo hung khí tìm Vinh.

Đến nơi, thấy Vinh đang ngồi đánh bài trước cửa phòng trọ, cả nhóm xông vào đâm, chém loạn xạ.

Anh Vinh bỏ chạy một đoạn thì gục ngã, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Gây án xong các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Vinh tử vong do bị vết thương làm đứt rời cột sống ngực 12 dẫn đến mất máu cấp.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định Thảo và Tú là người trực tiếp dùng dao đâm, chém làm anh Vinh tử vong.

Tiến hành khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dao tự chế. Riêng khẩu súng mà Thảo mượn để mang theo cũng bị lực lượng Công an thu giữ.

Hiện cơ quan Công an đang tập trung điều tra, mở rộng vụ án.