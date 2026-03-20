Người xưa nói: Nhà phải “trước thấp sau cao” – Đọc xong mới hiểu vì sao nhiều người dễ “ăn nên làm ra”

Không ít người khi chọn mua nhà chỉ quan tâm đến vị trí, giá cả mà bỏ qua một chi tiết tưởng chừng nhỏ về địa hình. Thế nhưng, trong quan niệm của người xưa, chính yếu tố này lại được xem là “chìa khóa” ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống và tài lộc của cả gia đình.

Từ lâu, trong phong thủy Trung Hoa có câu “Thấp trước sau cao”, nghĩa là phía trước thấp, phía sau cao thì các thế hệ sau dễ hưng thịnh. Nhiều người khi nghe qua thường cho rằng đây chỉ là quan niệm mang màu sắc tâm linh. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế đời sống, không ít gia đình sống trong những ngôi nhà có thế “trước thoáng – sau vững” lại cho biết họ cảm thấy dễ chịu hơn, sinh hoạt thuận lợi hơn và công việc cũng “trôi chảy” hơn theo thời gian. Vậy điều này là ngẫu nhiên, hay thực sự có cơ sở?

Ảnh minh họa

Thế đất “trước thấp sau cao” – Hiểu thế nào cho đúng?

Trong phong thủy hình thế của Trung Quốc, nhà ở lý tưởng thường có cấu trúc “lưng tựa – mặt thoáng”. Phía sau cao được xem là “chỗ dựa”, có thể là gò đất, bức tường lớn hoặc công trình vững chắc, tượng trưng cho sự ổn định. Ngược lại, phía trước thấp và thoáng tạo thành khoảng “minh đường” – nơi đón khí, ánh sáng và các luồng sinh khí.

Thực chất, đây không phải là cách lý giải mang tính huyền bí, mà là kết quả của việc quan sát môi trường sống qua nhiều thế hệ. Người xưa nhận ra rằng những ngôi nhà có phía trước rộng rãi, phía sau kín đáo thường mang lại cảm giác dễ chịu, ít chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt và thuận lợi hơn trong sinh hoạt.

Dưới góc nhìn kiến trúc và môi trường hiện đại, nguyên tắc “trước thấp sau cao” hoàn toàn có thể lý giải bằng các yếu tố khoa học.

Ảnh minh họa

Trước hết là vấn đề thông gió. Ở khu vực Đông Á, bao gồm cả miền Bắc Việt Nam, gió lạnh thường thổi từ phía sau (hướng Bắc). Khi phía sau nhà có công trình cao hoặc địa hình cao hơn, luồng gió mạnh sẽ được cản bớt, giúp không gian bên trong ổn định hơn, tránh hiện tượng gió lùa xuyên nhà – điều mà các chuyên gia kiến trúc gọi là kiểm soát dòng khí tự nhiên.

Tiếp đến là ánh sáng. Phía trước thấp và thoáng giúp ngôi nhà đón được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, từ đó cải thiện chất lượng không gian sống. Theo các nghiên cứu về sức khỏe môi trường, ánh sáng tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhịp sinh học, giấc ngủ và trạng thái tinh thần.

Yếu tố thoát nước cũng là một lợi thế rõ rệt. Địa hình dốc nhẹ ra phía trước giúp nước mưa thoát nhanh, hạn chế tình trạng ẩm mốc – điều đặc biệt quan trọng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam.

Ngoài ra, tâm lý học môi trường cũng đưa ra một lý giải thú vị: con người có xu hướng cảm thấy an toàn hơn khi phía sau có điểm tựa vững chắc và phía trước là không gian mở. Đây là một dạng “bản năng không gian” giúp con người cảm thấy kiểm soát được môi trường xung quanh, từ đó sống thoải mái và dễ tập trung hơn.

Ảnh minh họa

Từ Trung Quốc đến Việt Nam: Vì sao kiểu nhà này vẫn được ưa chuộng?

Trong quy hoạch đô thị tại Trung Quốc, đặc biệt ở các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, nhiều khu dân cư vẫn áp dụng nguyên tắc “lưng tựa – mặt thoáng” dưới dạng hiện đại. Các dãy nhà phía sau thường cao hơn hoặc đóng vai trò chắn gió, trong khi phía trước là khoảng sân, đường nội khu hoặc không gian mở. Những căn hộ có tầm nhìn thoáng phía trước thường được định giá cao hơn.

Tại Việt Nam, dù không gọi tên theo phong thủy, nhưng thị trường bất động sản lại phản ánh rất rõ điều này. Những ngôi nhà có mặt tiền thoáng, phía trước là đường rộng hoặc không gian mở thường có giá cao hơn và dễ giao dịch hơn. Ngược lại, nhà bị chắn trước cửa hoặc phía sau trống trải, ẩm thấp thường kém hấp dẫn.

Trong các khu chung cư, xu hướng lựa chọn căn hộ có “view thoáng” – nhìn ra công viên, hồ nước hoặc đường lớn – cũng cho thấy sự tương đồng với nguyên tắc “trước thấp sau cao”. Người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để đổi lấy cảm giác không gian rộng rãi, ánh sáng tốt và môi trường sống dễ chịu.

Ảnh minh họa

Dĩ nhiên, trong bối cảnh hiện đại, nguyên tắc này không còn được áp dụng một cách cứng nhắc. Nếu phía sau quá cao, che kín ánh sáng, hoặc phía trước quá thấp dễ gây ngập úng, thì lại phản tác dụng. Điều quan trọng vẫn là sự cân bằng tổng thể của không gian sống.

Có thể thấy, “trước thấp sau cao” không chỉ là một câu nói mang tính phong thủy, mà thực chất là kinh nghiệm sống được đúc kết từ việc quan sát tự nhiên, khí hậu và tâm lý con người. Khi đặt vào bối cảnh hiện đại, nguyên tắc này vẫn đúng ở nhiều khía cạnh – từ thông gió, ánh sáng cho đến giá trị bất động sản.

*Thồng tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm



