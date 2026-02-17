NGƯỜI XƯA DẶN: Mùng 1 Tết mệt đến mấy cũng phải TRÁNH làm 4 điều này thì cả năm mới hanh thông, thuận lợi!

Hồi nhỏ, chúng ta mong Tết để được diện váy xinh, nhận bao lì xì đỏ và tạm biệt bài vở. Khi đã làm mẹ, mong ước ngày Tết bỗng giản đơn hơn: Là con cái bình an, nhà cửa êm ấm, là một năm mới thuận buồm xuôi gió. Người xưa vẫn bảo "Đầu xuôi đuôi lọt", muốn năm mới suôn sẻ, những phong tục truyền thống trong ngày Mồng 1 Tết vẫn là điều chúng ta nên lưu tâm thực hiện.

4 việc nên làm để "rước" may mắn vào nhà

1. Dậy sớm và diện đồ mới

Cổ nhân có câu: "Mồng 1 dậy sớm, cả năm thuận lợi". Dù bận rộn chăm con đến mấy, sáng mồng 1 mẹ cũng hãy cố gắng dậy sớm một chút, chỉn chu quần áo cho mình và các bé. Việc diện một bộ đồ mới không chỉ là hình thức, mà là cách chúng ta khẳng định tâm thế sẵn sàng: Dù năm cũ có vất vả đến đâu, năm mới ta vẫn sẽ đón nhận mọi thứ với vẻ ngoài rạng rỡ nhất. Đây cũng là cách dạy con trẻ về sự trân trọng những giá trị truyền thống và sự nghiêm túc với cuộc sống.

Ảnh minh họa

2. Mở cửa đón lộc đầu xuân

Mồng 1 Tết, hãy mở rộng cửa để đón sinh khí và tài lộc vào nhà. Đi kèm với đó là những lời chúc tốt đẹp cho tổ ấm. Một vài câu chúc cát tường về sức khỏe, sự nghiệp không chỉ là mong cầu tâm linh, mà còn giúp không khí gia đình thêm phần phấn khởi, vui tươi ngay từ những giờ phút đầu năm.

3. Thành tâm lễ gia tiên

Lễ thắp hương sáng mồng 1 là nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt. Khi đứng trước bàn thờ gia tiên, lòng người tự khắc tĩnh lại, cảm nhận sự kết nối giữa các thế hệ. Đây cũng là dịp để dạy trẻ nhỏ về lòng biết ơn, sự kính trọng đối với nguồn cội thông qua những cử chỉ vái lạy thành kính hay lời chào "Chúc mừng năm mới" gửi đến tổ tiên.

4. Chủ động trao gửi lời chúc

Chúc Tết không phải là thủ tục xã giao, mà là cách duy trì tình thân. Hãy bắt đầu từ việc cùng con chúc Tết ông bà, cha mẹ. Đây là cơ hội để trẻ học cách lễ phép, trọng tình cảm. Ngoài ra, đừng quên dành những lời chào niềm nở cho hàng xóm láng giềng. Một câu "Chúc mừng năm mới" giản đơn cũng có thể xóa nhòa khoảng cách, giúp tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, năm mới vì thế cũng dễ chịu hơn.

4 điều nên tránh để giữ trọn phúc khí

1. Kiêng ngủ trưa quá muộn

Người xưa quan niệm nếu ngủ trưa dài trong ngày mồng 1 thì cả năm sẽ lười nhác, thiếu sinh lực. Thực tế, ngày đầu năm thường có nhiều khách khứa, bạn bè đến chơi nhà. Việc duy trì sự tỉnh táo, tươm tất không chỉ giúp gia đình đón tiếp khách chu đáo mà còn tạo nên một khởi đầu năng động cho 365 ngày sắp tới.

2. Kiêng quét nhà, đổ rác, giặt giũ

Đây là quan niệm "giữ lộc" phổ biến. Hãy cố gắng dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ xong xuôi từ chiều 30 Tết. Ngày mồng 1, hãy tạm gác lại việc chổi quết, nước nôi để phúc khí được tụ lại trong nhà. Ở góc độ khác, đây cũng là cái cớ hợp lý để các bà nội trợ được nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày sau thời gian dài vất vả chuẩn bị Tết.

3. Kiêng sát sinh Để tránh những vận xui không đáng có, các bữa ăn ngày mồng 1 thường được chuẩn bị sẵn từ trước. Việc hâm nóng lại mâm cơm tất niên không chỉ mang ý nghĩa "niên niên hữu dư" (năm nào cũng có dư dả) mà còn giúp mẹ có thêm thời gian thảnh thơi bên con cái thay vì phải đầu tắt mặt tối trong bếp.

4. Kiêng lời xui rủi, nóng giận

"Lời nói gói vàng", ngày mồng 1 hãy ưu tiên những ngôn từ ngọt ngào, tích cực. Dù con trẻ có hiếu động hay nghịch ngợm, các mẹ hãy cố gắng giữ bình tĩnh, tránh quát mắng hay dùng những từ ngữ tiêu cực như "nghèo, ốm, chết, thua...". Nếu chẳng may đánh rơi đồ đạc, hãy mỉm cười nói "vạn sự bình an" để hóa giải lo âu.

Dù cuộc sống hiện đại có đổi thay, việc giữ gìn những nếp xưa cũ trong ngày mồng 1 vẫn là cách để chúng ta sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Chỉ cần tâm hướng thiện, đối đãi chân thành với bản thân và gia đình, đó chính là khởi đầu hoàn hảo nhất cho một năm mới rực rỡ.