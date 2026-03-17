Người xưa dặn: 'Mở cửa vào nhà không thấy 4 thứ này, cuộc sống như ý': Đọc xong mới giật mình vì quá đúng

Theo quan niệm dân gian, khu vực cửa ra vào không chỉ là lối đi mà còn được xem là "điểm đón khí" của cả ngôi nhà. Vì vậy, cách sắp xếp, bài trí ở vị trí này luôn được người xưa đặc biệt coi trọng. Có một lời dặn truyền lại qua nhiều thế hệ: nếu mở cửa mà không nhìn thấy 4 thứ sau đây, gia đình sẽ dễ gặp thuận lợi, cuộc sống hanh thông hơn.

Không phô bày đồ giá trị ngay lối vào

Từ xa xưa, ông bà đã nhắc nhở con cháu không nên để lộ tài sản của mình một cách quá dễ dàng. Việc đặt những món đồ đắt tiền ngay gần cửa ra vào chẳng khác nào "khoe của" với người ngoài, vô tình khơi dậy lòng tham hoặc sự ganh tị.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người thích trưng bày đồ xa xỉ ở những vị trí dễ nhìn thấy để thể hiện đẳng cấp. Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn không ít rủi ro, từ mất mát tài sản cho đến nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, những vật có giá trị nên được cất giữ ở nơi kín đáo, vừa an toàn vừa tránh gây chú ý không cần thiết.

Tránh để rác hoặc đồ lặt vặt trước cửa

Một lối vào bừa bộn với rác thải, giày dép hay đồ dùng linh tinh không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác khó chịu cho cả gia chủ lẫn khách ghé thăm. Chưa kể, khu vực này dễ phát sinh mùi hôi và trở thành nơi trú ngụ của côn trùng.

Người xưa cho rằng, cửa nhà sạch sẽ thì "khí" mới lưu thông tốt, từ đó mang lại cảm giác dễ chịu và tích cực cho người sống bên trong. Thay vì để đồ linh tinh, nhiều gia đình lựa chọn đặt chậu cây xanh hoặc hoa tươi trước cửa để tạo điểm nhấn và giúp không gian trở nên thoáng đãng hơn.

Không treo đồng hồ ngay cửa ra vào

Đồng hồ là vật quen thuộc trong mỗi gia đình, nhưng vị trí đặt lại cần được cân nhắc. Việc treo đồng hồ ngay trước cửa khiến mỗi lần ra vào, gia chủ đều vô thức chú ý đến thời gian, từ đó dễ nảy sinh cảm giác áp lực hoặc căng thẳng.

(Ảnh: Pinterest)

Ngoài ra, theo quan niệm giao tiếp, khi khách vừa bước vào đã nhìn thấy đồng hồ, điều này đôi khi tạo cảm giác như đang bị "nhắc khéo" về thời gian, khiến không khí trở nên thiếu thoải mái. Vì vậy, đồng hồ nên đặt ở vị trí phù hợp hơn trong nhà để tránh những tác động tâm lý không đáng có.

Hạn chế thiết kế phòng tắm đối diện cửa chính

Một trong những điều thường được nhắc đến là không nên để phòng tắm nằm ngay vị trí nhìn thấy khi vừa mở cửa. Dù được vệ sinh thường xuyên, khu vực này vẫn khó tránh khỏi độ ẩm và mùi đặc trưng, dễ gây cảm giác không dễ chịu.

Về mặt sinh hoạt, việc này cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm của cả gia đình và khách đến chơi nhà. Nếu không thể thay đổi thiết kế, nhiều người lựa chọn sử dụng vách ngăn, rèm hoặc cửa kín để hạn chế tầm nhìn trực tiếp, đồng thời chú ý giữ không gian luôn khô ráo, sạch sẽ.

Nhìn một cách thực tế, những lời dặn của người xưa không đơn thuần là yếu tố "tâm linh" mà còn phản ánh kinh nghiệm sống lâu đời. Giữ khu vực cửa ra vào gọn gàng, kín đáo và dễ chịu không chỉ giúp ngôi nhà đẹp hơn mà còn góp phần tạo nên cảm giác an toàn, thoải mái cho chính những người sống trong đó.

Theo Sohu, Sina