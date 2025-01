Người xưa dặn: “Đời người có 3 việc không xen vào, 2 khoản tiền không cho vay và 1 điều đại kỵ cần tránh”

Trong cuộc sống, có những nguyên tắc không viết ra nhưng lại hết sức quan trọng để vừa giữ gìn các mối quan hệ nhưng cũng để tự bảo vệ chính mình. Dưới đây là ba việc bạn nên tránh xen vào, hai khoản tiền không nên cho vay, và một điều đại kỵ mà mỗi người cần ghi nhớ để tránh rắc rối không đáng có.

Ba việc không nên xen vào

Không xen vào chuyện mua nhà mua đất của họ hàng

Việc mua nhà hay mua đất là quyết định lớn và mang nhiều tính cá nhân. Việc xen vào quyết định của họ hàng không những có thể gây hiểu lầm mà còn có thể làm mất hòa khí gia đình.

Nhiều người còn thường có sở thích bình phẩm. Thấy họ hàng mua mảnh đất, căn nhà hay xe cộ, đồ đạc mới hay "bới lông tìm vết", chê cái này không tốt cái kia không tốt. Điều này không chỉ là biểu hiện của những người có EQ thấp mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ đôi bên. Do đó, khi biết người khác mua đất mua nhà hay nên chúc mừng và giữ thái độ lịch sự. Cũng không nên can thiệp hay nhận xét quá nhiều vào "cách tiêu tiền" của người khác.

Không xen vào chuyện gia đình của anh em họ hàng

Gần đến Tết, vợ chồng người em họ của bạn xảy ra mâu thuẫn. Cậu em họ nhắn tin cho bạn nói rằng cậu ấy đang cãi nhau với vợ và muốn bạn đến nhà anh ấy để phân giải xem ai đúng ai sai.

Nếu gặp tình huống này, tốt nhất nên tìm lý do không can dự. Bởi vì mỗi gia đình có hoàn cảnh và cách giải quyết vấn đề riêng. Sự can thiệp từ bên ngoài nếu không đủ sự khôn khéo có thể khiến xung đột trở nên căng thẳng hơn.

Người xưa thường có câu: "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là những người ngoài, không ở trong hoàn cảnh của người trong cuộc nên tốt nhất không nên can dự. Từ đó không tự đặt mình vào tình huống khó xử.

Do đó, nếu có người họ hàng nhờ vả can thiệp chuyện gia đình hãy khuyên nhủ người trong cuộc cùng bình tĩnh và giao tiếp với nhau. Bởi vì một cuộc đối thoại khi cả hai bình tĩnh có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Không xen vào chuyện hôn nhân của bạn bè

Bạn của bạn muốn kết hôn với người bạn gái đã quen biết nhiều năm nhưng bố mẹ anh ấy không đồng ý, chê cô gái đó không phù hợp làm dâu. Người bạn đó rất bối rối, muốn nghe lời khuyên của bạn, một người từng trải.

Mặc dù hiện tại bạn thấy hai người rất đẹp đôi, cô gái kia cũng là người tốt. Tuy nhiên bạn không thể nói rằng cả hai hãy bất chấp gia đình để đến với nhau. Vì cuộc đời sau này còn rất dài, nếu sau này cặp đôi hạnh phúc êm ấm thì không sao, nhưng nếu có vấn đề thì bạn sẽ cảm thấy rất áy náy. Do đó, tốt hơn hết hãy để người bạn của mình tự đưa ra lựa chọn hôn nhân và người bạn đời của họ.

Hai khoản tiền không cho vay

Không cho vay tiền để hưởng thụ

Khi bạn cho mượn tiền để người khác hưởng thụ, như du lịch hay mua sắm, bạn đang hỗ trợ cho việc tiêu tiền không thiết thực. Nếu người vay không trả được nợ, bạn sẽ khó lòng đòi lại số tiền đó mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Không cho vay tiền để đầu tư

Một số người bạn rất muốn đầu tư tài chính nhưng bản thân lại không dư dả nên đã tìm đến bạn và nói rằng chỉ cần kiếm được tiền sẽ trả lại cho bạn. Tuy nhiên bản chất của việc đầu tư luôn có rủi ro, có thể mất cả vốn lẫn lời. Vì vậy, khi bạn bè vay một số tiền lớn, tốt nhất là không nên cho vay để tránh hậu quả khôn lường.

Một việc tuyệt đối không phạm phải

Đời người có một việc tuyệt đối không được làm đó là không đứng ra bảo lãnh cho người khác vay tiền.

Nhiều người trong chúng ta thường rất coi trọng tình cảm. Khi bạn bè cần vay khoản tiền lớn và mong bạn làm người bảo lãnh hoặc đứng ra vay tiền hộ thì phải nhớ đừng dại dột đứng ra bảo lãnh. Bạn không biết trước được tương lai sẽ xảy ra những sự cố bất ngờ gì, nếu có bất trắc thì khi đó trách nhiệm pháp lý sẽ do bạn gánh vác hoàn toàn.

Theo đó việc thiết lập giới hạn rõ ràng và biết đâu là điểm dừng trong các mối quan hệ là vô cùng cần thiết. Những nguyên tắc trên không chỉ giúp bảo vệ tài chính của bạn mà còn gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với người thân và bạn bè.