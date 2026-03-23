Người xưa dặn: Đặt 5 vật này cạnh đầu giường, tài lộc tự "gõ cửa", phúc khí lan khắp nhà

Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, phòng ngủ trong quan niệm phong thủy còn ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, sức khỏe và vận khí của mỗi người. Vì vậy, cách sắp xếp khu vực đầu giường từ lâu đã được nhiều gia đình chú trọng, như một cách gửi gắm mong muốn về cuộc sống đủ đầy, bình an và hạnh phúc.

5 vật dụng được cho là nên đặt đầu giường để chiêu tài, đón phúc

1. Đồng tiền cổ

Trước hết là đồng tiền cổ được người xưa coi là vật mang ý nghĩa hài hòa giữa trời và đất khi có hình tròn bên ngoài, vuông ở bên trong. Không chỉ đại diện cho của cải, đồng tiền còn tượng trưng cho mong ước về sự sung túc, đủ đầy. Một số người còn tin rằng tiền lưu thông qua nhiều người sẽ tích tụ dương khí, từ đó mang lại may mắn, dù đây chủ yếu là quan niệm dân gian.

2. Hồ lô

Tiếp theo là hồ lô, vật phẩm phong thủy quen thuộc, thường được gắn với ý nghĩa phúc lộc. Hình dáng miệng nhỏ, bụng lớn được ví như chiếc túi giữ của, tượng trưng cho việc tích lũy tài sản. Đồng thời, nhiều hạt bên trong hồ lô còn mang ý nghĩa sinh sôi, con cháu đông đúc, nên việc treo ở đầu giường thường gắn với mong muốn gia đạo hưng thịnh.

3. Nút thắt đồng tâm

Một vật khác không thể bỏ qua là nút thắt đồng tâm. Với sắc đỏ đặc trưng là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng, nút thắt này còn mang ý nghĩa gắn kết tình cảm. Trong đời sống, nó thường xuất hiện trong các dịp cưới hỏi như lời chúc cho hôn nhân bền chặt, vợ chồng hòa thuận. Ngoài ra, màu đỏ cũng được tin là có thể xua đi điều không may.

4. Sách

Bên cạnh những vật mang yếu tố phong thủy, sách cũng được người xưa khuyến khích đặt gần đầu giường. Quan niệm trong sách có vàng thể hiện niềm tin rằng tri thức có thể thay đổi vận mệnh. Không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, việc đọc sách trước khi ngủ còn giúp thư giãn tinh thần, cải thiện giấc ngủ và hạn chế sử dụng điện thoại.

5. Tủ đầu giường

Cuối cùng là tủ đầu giường là vật dụng quen thuộc nhưng cũng được gắn với nhiều hàm ý tốt đẹp. Theo cách hiểu dân gian, tủ gợi liên tưởng đến sự phú quý, còn các ngăn kéo tượng trưng cho việc giữ của, tích lũy tài sản. Dù mang tính biểu tượng, nhưng trên thực tế, tủ đầu giường giúp không gian gọn gàng, tiện lợi hơn, từ đó tạo cảm giác an tâm khi nghỉ ngơi.

Có thể thấy, những vật đặt ở đầu giường không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn phản ánh mong muốn về một cuộc sống ổn định, đủ đầy. Dù tin hay không vào yếu tố tâm linh, việc giữ cho không gian ngủ ngăn nắp, ấm cúng vẫn luôn là điều quan trọng để nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.