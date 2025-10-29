Câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua bắt đầu từ một trò đùa tưởng chừng vô hại của một người phụ nữ sống tại tỉnh An Huy. Mong muốn “thử lòng” chồng mình, cô đã nhờ trí tuệ nhân tạo tạo ra một loạt hình ảnh và video mô phỏng cảnh một người đàn ông vô gia cư lén lút đột nhập vào căn hộ của họ khi cô đang ở nhà một mình.

Trong video, người đàn ông xuất hiện trong phòng khách, đi quanh nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó, còn cô thì “giả vờ hoảng loạn” gửi tin nhắn cho chồng kèm hình ảnh để xem phản ứng của anh.

Khi nhận được đoạn video, người chồng – lúc đó đang đi ăn cùng bạn bè – hoàn toàn tin là thật. Anh lập tức bỏ dở bữa, gọi điện thoại liên tục cho vợ nhưng không nhận được phản hồi, liền hoảng sợ báo cảnh sát vì nghĩ rằng có kẻ đột nhập thật sự.

Chỉ ít phút sau, lực lượng công an địa phương cùng ban quản lý khu dân cư đã có mặt trước cửa căn hộ, yêu cầu được vào kiểm tra. Nhưng khi họ phá khóa vào bên trong, không có dấu hiệu của người lạ nào cả – mọi thứ đều bình thường. Lúc này, người vợ mới ngỡ ngàng thú nhận rằng toàn bộ hình ảnh gửi cho chồng là video do AI tạo ra trong vài phút, chỉ để “xem anh có thật sự lo lắng cho mình hay không”.

Cảnh sát ngay lập tức khiển trách cô vì hành vi “gây hoang mang công cộng” và “lãng phí nguồn lực cứu hộ”. Vụ việc cũng khiến người chồng cảm thấy xấu hổ và tức giận vì bị “dắt mũi” trước bạn bè và cả cơ quan chức năng.

Theo báo cáo của truyền thông địa phương, sau khi được yêu cầu lên trụ sở làm việc, người phụ nữ đã thừa nhận sai lầm và nói trong nước mắt rằng: “Tôi chỉ muốn kiểm chứng tình cảm của chồng, không ngờ lại khiến mọi chuyện thành ra như thế này. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.”

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận. Nhiều người cho rằng đây là bài học đắt giá về ranh giới mong manh giữa tình cảm và lòng tin trong thời đại công nghệ.

Một cư dân mạng viết: “Cô ấy muốn thử lòng chồng, nhưng lại vô tình thử luôn giới hạn của pháp luật.” Một người khác bình luận mỉa mai: “Nếu cứ đem AI ra để thử tình yêu, thì sớm muộn tình yêu cũng bị AI hủy hoại mất.”

Luật sư Chu Triệu Thành cho biết theo Luật Trừng phạt Hành chính về Quản lý An ninh Công cộng, hành vi phát tán nội dung giả mạo khiến người khác báo cảnh sát có thể bị tạm giữ đến 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ. Nếu hình ảnh lan truyền và gây hoảng loạn diện rộng, người vi phạm còn có thể bị truy tố hình sự với mức án tù lên đến 5 năm.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp thuộc một trào lưu kỳ lạ đang lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc khi nhiều phụ nữ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra các đoạn video giả cảnh “người vô gia cư đột nhập nhà” nhằm thử lòng bạn trai hoặc chồng của mình.

Theo các bài đăng được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội đại lục, nhiều phụ nữ đã yêu cầu công cụ AI tạo ra hình ảnh hoặc video ghi lại cảnh một người đàn ông vô gia cư xuất hiện trong phòng của họ, rồi gửi cho người yêu hoặc chồng để xem đối phương phản ứng thế nào.

Một số người còn bịa thêm câu chuyện rằng họ thấy người lang thang trước cửa và mời anh ta vào ăn cơm, nhằm “thử xem người ấy có thực sự lo lắng cho mình hay không”. Một số đoạn video như vậy đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 400.000 lượt thích.

Sau vụ việc nói trên, nhiều người bày tỏ hy vọng các nền tảng công nghệ sẽ siết chặt hơn trong việc kiểm soát nội dung do AI tạo ra. Bởi chỉ trong thời gian ngắn, từ những đoạn quảng cáo giả mạo người nổi tiếng cho đến những trò đùa “thử lòng”, AI đã và đang tạo ra những vết nứt trong niềm tin giữa con người với nhau. Và có lẽ, không ai cảm nhận rõ điều đó hơn người phụ nữ ở An Huy – người đã mất đi sự tin tưởng của chồng chỉ vì một trò đùa mang tên “AI thử lòng”.