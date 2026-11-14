Trước khi trở thành phu nhân tỷ phú NVIDIA, Lori Mills Huang từng là kỹ sư tài năng, có thu nhập cao hơn chồng và sự nghiệp riêng đáng ngưỡng mộ.

Khi tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập NVIDIA, công khai thừa nhận không chung thủy với vợ, câu chuyện hôn nhân kéo dài hơn 40 năm của ông lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Giữa những cuộc tranh luận về sự phản bội của người đàn ông quyền lực trong ngành công nghệ, một cái tên cũng được nhắc đến nhiều hơn: Lori Mills Huang, người phụ nữ đã đồng hành cùng ông từ những ngày còn là sinh viên.

Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành phu nhân của một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới, Lori từng sở hữu sự nghiệp riêng đáng nể, thậm chí có thời điểm kiếm tiền giỏi hơn chồng.

Trước khi trở thành vợ tỷ phú, bà từng là cô gái nổi bật giữa 250 sinh viên ngành kỹ thuật

Lori Mills sinh năm 1961, từng theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Bang Oregon, Mỹ. Vào đầu thập niên 1980, đây là lĩnh vực mà nam giới chiếm ưu thế áp đảo.

Trong một bài phát biểu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong năm 2024, Jensen Huang từng nhớ lại lớp học kỹ thuật điện thời sinh viên có tới 250 người nhưng chỉ có 3 nữ sinh. Lori chính là một trong số đó. Đây là chi tiết đáng chú ý nếu nhìn lại bối cảnh hơn 40 năm trước, khi phụ nữ theo đuổi ngành kỹ thuật và công nghệ chưa phổ biến như hiện nay.

Trong lớp học ấy, Jensen Huang là sinh viên trẻ nhất. Ông vào đại học từ năm 16 tuổi và gặp Lori khi 17 tuổi, còn cô đã 19 tuổi. Hai người được xếp ngồi cùng bàn trong phòng thí nghiệm. Chuyện tình bắt đầu từ những buổi học, khi Jensen Huang tìm cách tiếp cận cô bạn cùng lớp bằng lời đề nghị cùng làm bài tập. Sau này, ông từng hài hước kể rằng mình đã hứa giúp Lori đạt điểm A ở tất cả các môn nếu hai người học cùng nhau vào mỗi Chủ nhật.

Tình yêu tuổi sinh viên dần phát triển thành mối quan hệ nghiêm túc. Năm 1985, cả hai kết hôn và cùng bước vào cuộc sống tại Thung lũng Silicon. Thời điểm ấy, Jensen Huang chưa phải ông chủ của đế chế công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ USD. Lori cũng không phải một người phụ nữ chỉ đứng bên cạnh để chứng kiến chồng gây dựng sự nghiệp.

Bà có chuyên môn, công việc và thu nhập riêng.

Theo ELLE, Jensen Huang từng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với The New Yorker rằng vào những năm đầu đi làm, Lori thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn ông. Chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến câu chuyện về cuộc hôn nhân của họ mang một sắc thái khác. Bởi trước khi được công chúng biết đến với danh xưng vợ tỷ phú, Lori đã là một nữ kỹ sư có khả năng tự tạo dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình.

Từ nữ kỹ sư có thu nhập cao hơn chồng đến người mẹ gánh phần lớn việc chăm con

Sau khi kết hôn và có con, Lori dần rời xa công việc chuyên môn, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Hai vợ chồng có một con trai và một con gái, lần lượt là Spencer Huang và Madison Huang.

Trong khi Jensen Huang tập trung phát triển sự nghiệp, đặc biệt sau khi đồng sáng lập NVIDIA vào năm 1993, Lori đảm nhận vai trò chính trong việc nuôi dạy con cái. Theo ELLE, Jensen Huang từng thừa nhận rằng khoảng 90% công việc chăm sóc con trong gia đình do Lori đảm nhận.

Con số ấy khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Bởi trong những câu chuyện về người đàn ông thành đạt, công chúng thường nhớ đến những năm tháng làm việc không ngừng nghỉ, những quyết định kinh doanh táo bạo hay các bước ngoặt tạo nên khối tài sản khổng lồ.

Nhưng phía sau những thành tựu ấy, đôi khi có một người khác đã lựa chọn tạm gác công việc, chịu trách nhiệm về phần lớn sinh hoạt gia đình và đảm bảo cuộc sống của con cái được chăm sóc chu đáo.

Lori từng là kỹ sư điện với thu nhập tốt. Thế nhưng, khi gia đình bước sang một giai đoạn mới, bà rời môi trường làm việc để dành nhiều thời gian hơn cho hai con. Đây không phải điều có thể đơn giản đánh giá là đúng hay sai. Mỗi gia đình có hoàn cảnh và cách phân chia trách nhiệm khác nhau.

Tuy nhiên, câu chuyện của Lori gợi ra một vấn đề rất gần với cuộc sống của nhiều phụ nữ: Những năm tháng dành cho gia đình thường không được ghi nhận bằng một chức danh, mức lương hay thành tích cụ thể.

Người ta dễ dàng tính toán doanh thu của một doanh nghiệp, nhưng khó đo đếm những cơ hội nghề nghiệp mà một người đã bỏ lỡ khi lựa chọn lui về chăm sóc tổ ấm. Và ngay cả khi quyết định ấy xuất phát từ tình yêu hoặc sự đồng thuận, nó vẫn có thể đi kèm những đánh đổi không nhỏ.

Không chỉ là phu nhân tỷ phú, Lori còn có những dấu ấn mang tên riêng

Dù không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp kỹ thuật như trước, Lori Mills Huang không hoàn toàn đứng ngoài những hoạt động xã hội.

Năm 2007, vợ chồng bà thành lập Jen-Hsun & Lori Huang Foundation tại California. Theo ELLE, Lori giữ chức chủ tịch quỹ, còn Jensen Huang đảm nhận vai trò thư ký kiêm thủ quỹ. Quỹ tham gia các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng, cho thấy Lori vẫn có vai trò riêng trong những công việc ngoài gia đình.

Một chi tiết đáng chú ý khác xuất hiện vào năm 2022, khi vợ chồng Jensen Huang công bố khoản đóng góp 50 triệu USD cho Đại học Bang Oregon, nơi cả hai từng theo học. Công trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo được đặt tên là Jen-Hsun and Lori Mills Huang Collaborative Innovation Complex.

Điều đặc biệt là tên công trình giữ nguyên họ thời con gái của bà: Mills.

Không chỉ là Lori Huang, tên của bà được ghi đầy đủ là Lori Mills Huang, gợi nhắc về người nữ sinh từng bước vào lớp kỹ thuật điện có 250 sinh viên nhưng chỉ có 3 phụ nữ.

Hai người con của Lori và Jensen Huang hiện cũng làm việc tại NVIDIA. Spencer Huang từng kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống tại Đài Bắc trước khi gia nhập công ty, còn Madison Huang làm việc trong lĩnh vực tiếp thị sản phẩm. Trong suốt nhiều thập kỷ, Lori duy trì cuộc sống tương đối kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông so với người chồng nổi tiếng.

Thế nhưng, những dấu mốc trong cuộc đời bà cho thấy đây không đơn thuần là câu chuyện của một người phụ nữ được gắn với danh tiếng và tài sản của chồng. Bà từng có sự nghiệp, từng tự tạo ra thu nhập và tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội dưới tên tuổi của chính mình.

Sau hơn 40 năm bên nhau, sự im lặng của người vợ cũng đáng được tôn trọng

Ngày 8/11/2026, Jensen Huang công khai gửi lời xin lỗi đến gia đình và nhân viên NVIDIA, thừa nhận bản thân không chung thủy với vợ. Trong thông điệp được NVIDIA đăng tải chính thức, ông nhận trách nhiệm về hành vi của mình và thừa nhận đã khiến vợ cùng các con bị tổn thương.

Ông cũng bày tỏ mong muốn có thể từng bước lấy lại niềm tin của gia đình.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi Jensen Huang là một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ mà còn vì cuộc hôn nhân kéo dài hơn 40 năm của ông vốn ít khi xuất hiện trong những câu chuyện ồn ào.

Trong khi nhiều người tò mò Lori sẽ phản ứng thế nào, bà vẫn chưa công khai đưa ra phát biểu về sự việc tính đến ngày 12/11. Không ai bên ngoài có thể biết chính xác Lori đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao hoặc sẽ đưa ra quyết định nào cho cuộc hôn nhân của mình. Và có lẽ, sự im lặng ấy không nên trở thành lý do để người khác thay bà kể câu chuyện của một người phụ nữ bị phản bội.

Nhìn lại cuộc đời Lori Mills Huang, điều khiến người ta suy ngẫm không chỉ là biến cố hôn nhân vừa xảy ra, mà còn là hành trình của một phụ nữ từng có chuyên môn, năng lực kiếm tiền và con đường sự nghiệp riêng.

Bà đã dành nhiều năm chăm sóc gia đình, nuôi dạy hai con và đồng hành cùng người chồng trong giai đoạn NVIDIA phát triển thành một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Những đóng góp ấy không thể trở thành lý do để biện minh hay phủ nhận bất kỳ lựa chọn nào của bà trong hiện tại.

Bởi một người phụ nữ, dù đã dành bao nhiêu năm vun vén cho hôn nhân, vẫn có quyền quyết định điều gì phù hợp với mình. Và sau tất cả, Lori Mills Huang xứng đáng được nhìn nhận bằng nhiều điều hơn một danh xưng: Vợ của tỷ phú Jensen Huang.

Trước khi có cuộc hôn nhân ấy, bà đã có tên riêng, năng lực riêng và một cuộc đời của riêng mình.