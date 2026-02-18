Người Việt vừa chi hơn 50 tỷ đồng trong mùng 1 Tết cho việc này

Mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 chứng kiến không khí sôi động tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc khi tổng doanh thu phòng vé trong ngày đạt trên 51 tỷ đồng, theo thống kê từ Box Office Việt Nam tính đến cuối ngày 18/2. Con số này cho thấy thói quen ra rạp đầu năm tiếp tục được duy trì mạnh mẽ, đưa điện ảnh trở thành một trong những lựa chọn giải trí hàng đầu dịp Tết.

Đường đua phim Tết khốc liệt trong ngày mùng 1 Tết (Nguồn: Box Office Việt Nam)

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Thỏ ơi với hơn 31 tỷ đồng doanh thu chỉ trong ngày mùng 1, tương ứng gần 290.000 vé bán ra và hơn 3.800 suất chiếu. Khoảng cách lớn so với phần còn lại cho thấy sức hút áp đảo của bộ phim trong cuộc đua phòng vé đầu năm.

Xếp thứ hai, Nhà Ba Tôi Một Phòng thu về gần 9,9 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định sức hút của dòng phim Việt gia đình trong mùa Tết. Trong khi đó, Báu Vật Trời Cho đạt hơn 4,6 tỷ đồng, giữ vị trí thứ ba với lượng suất chiếu ổn định trên toàn quốc.

Ở nhóm kế tiếp, Mùi Phở mang về khoảng 3,6 tỷ đồng trong ngày đầu năm, vẫn nằm trong nhóm phim có doanh thu đáng kể và còn nhiều dư địa bứt phá nhờ hiệu ứng truyền miệng trong những ngày Tết tiếp theo.

Đáng chú ý, hai phim hoạt hình ngoại cũng góp mặt trong bảng xếp hạng doanh thu ngày mùng 1. Tuyển Thủ Dê: Mùi Vị Chiến Thắng thu hơn 1,2 tỷ đồng với gần 10.000 vé bán ra, trong khi Thỏ Gà Du Xuân: Đại Náo đạt khoảng 823 triệu đồng. Sự hiện diện của hai tác phẩm hoạt hình cho thấy nhu cầu giải trí dành cho khán giả nhỏ tuổi và gia đình vẫn chiếm tỷ trọng nhất định trong dịp đầu năm.

Mùa phim Tết 2026 được kỳ vọng sẽ thiết lập thêm những cột mốc doanh thu mới cho phòng vé Việt Nam.