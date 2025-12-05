Ngày 5/12, Google công bố báo cáo thường niên Year in Search 2025 (Một năm Tìm kiếm), hé lộ bức tranh toàn cảnh về những chủ đề, sự kiện và xu hướng thu hút sự chú ý lớn nhất của người dùng Việt Nam trong suốt một năm qua. Danh sách năm nay tiếp tục được chia thành 10 nhóm nổi bật: Xu hướng chung, Tạo ảnh, Phim ảnh (chung), Phim Việt Nam, Concert, Bài hát, Tin tức, Cách làm, “Là gì” và Du lịch.

AI chiếm lĩnh “Xu hướng chung”

Ở nhóm thu hút sự quan tâm rộng rãi nhất - “Xu hướng chung” - những từ khóa liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục thống trị. DeepSeek, ChatGPT hay Grok nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất. Điều này phản ánh sức hút mạnh mẽ của công nghệ AI, đồng thời cho thấy người Việt đang bước vào giai đoạn sử dụng AI như một công cụ thiết yếu trong công việc và đời sống.

Năm 2025 ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong cách người dùng Việt tiếp cận và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Google đánh giá 2025 là năm người Việt chuyển dịch rõ rệt trong cách tiếp cận AI. Nếu các năm trước, truy vấn phổ biến thường xoay quanh việc tìm hiểu khái niệm, chẳng hạn “AI là gì?” thì năm nay, người dùng tập trung nhiều hơn vào các câu hỏi mang tính thực hành như “Cách làm video AI”, “Tạo ảnh Gemini”, “Phục chế ảnh cũ”. Việc này cho thấy AI đang trở thành một kỹ năng sử dụng, không còn chỉ là khái niệm được tìm hiểu sơ bộ.

Những từ khóa tăng trưởng mạnh như “Gemini”, “Pixverse AI” hay “Phụ nữ trong STEM” tiếp tục cho thấy mức độ lan tỏa của AI vào nhiều lĩnh vực khác nhau: sáng tạo nội dung, học thuật, giáo dục STEM và công nghệ số.

Sự đa dạng trong nhu cầu tìm kiếm của người Việt

Bên cạnh nhóm dẫn đầu về AI, báo cáo cũng ghi nhận các mảng nội dung khác được người Việt quan tâm mạnh mẽ trong năm qua. Ở lĩnh vực giải trí, top tìm kiếm trải rộng từ phim chiếu rạp, phim Việt Nam, đến các buổi concert được tổ chức trong và ngoài nước. Những bài hát nổi bật trong năm cũng góp phần tạo nên bức tranh văn hóa số sôi động của cộng đồng người dùng.

Ở nhóm “Tin tức”, người Việt tiếp tục có xu hướng theo dõi sát các vấn đề thời sự, sự kiện nóng và biến động xã hội. Trong khi đó, nhóm “Cách làm” và “Là gì” phản ánh nhu cầu học hỏi, tìm hiểu thông tin và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc và sinh hoạt hàng ngày.

Du lịch là một trong những chủ đề trở lại đầy mạnh mẽ trong năm 2025 khi nhu cầu khám phá tăng cao. Các từ khóa trong nhóm này trải từ địa điểm trong nước đến quốc tế, cho thấy xu hướng dịch chuyển và tìm kiếm trải nghiệm của người Việt sau thời gian dài biến động.

Dữ liệu được tổng hợp như thế nào?

Google cho biết danh sách “Một năm Tìm kiếm” được xây dựng từ hàng tỉ truy vấn nổi bật trong năm. Các dữ liệu này được xử lý bằng thuật toán phân tích xu hướng, tập trung vào mức độ tăng trưởng và sự quan tâm theo thời điểm, không gắn với bất kỳ danh tính cá nhân nào của người tìm kiếm.

Báo cáo không chỉ cho thấy điều người Việt tìm kiếm, mà còn phản ánh sự thay đổi trong hành vi số: từ việc tìm hiểu kiến thức sang áp dụng công cụ, từ thụ động sang chủ động tiếp cận công nghệ mới.

"Danh sách Một năm Tìm kiếm phiên bản 2025 cho thấy một sự chuyển dịch đầy cảm xúc. Người dùng Việt không chỉ dùng Google để tìm thông tin, và học hỏi kiến thức mới, mà còn dùng để tìm về cội nguồn, để khẳng định bản sắc cá nhân và lòng tự hào dân tộc thông qua các lựa chọn giải trí và phong cách sống của mình", Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam chia sẻ.