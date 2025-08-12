Người Việt "tận hưởng" mạng di động nhanh top đầu thế giới nhờ 1 ông lớn viễn thông, vượt cả Singapore

Tốc độ mạng trung bình cả nước tiếp tục 'lập đỉnh' cao nhất trong 12 tháng

Theo số liệu thống kê mới nhất từ i-Speed (Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC), tốc độ tải xuống trung bình của mạng băng rộng cố định đạt 258,28Mbps , trong khi tốc độ tải lên đạt 195,34 Mbps. Các con số này cao hơn 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Về tốc độ Internet tại các địa phương, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với tốc độ tải xuống trung bình ấn tượng, đạt 331,41Mbps. Các thành phố lớn khác như Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể về chất lượng mạng.

Hà Nội có tốc độ tải xuống trung bình của mạng băng rộng cố định là 331,41Mbps.

Trên bảng xếp hạng các nhà cung cấp dịch vụ Internet, Viettel giữ vững vị trí dẫn đầu tháng thứ hai liên tiếp với tốc độ tải xuống và tải lên trung bình lần lượt là 287,09Mbps và 225,53Mbps . Bất ngờ lớn trong tháng này là sự vươn lên mạnh mẽ của CMC , vượt qua VNPT để chiếm vị trí thứ hai với tốc độ tải xuống 282,99Mbps và tải lên 271,69Mbps . VNPT đứng ở vị trí thứ ba, đạt tốc độ tải xuống 238,8Mbps và tải lên 180,95Mbps.

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng lần lượt thuộc về FPT Telecom với tốc độ tải xuống 125,82Mbps và tải lên 100,33Mbps , sau đó là NETNAM và SCTV.

Số liệu thống kê của i-Speed cũng cho thấy, tốc độ trung bình mạng băng rộng di động 5G của cả nước cũng cao nhất kể từ khi chính thức thương mại hoá. Tốc độ mạng 5G trung bình cả nước đạt 447,03Mbps (tải xuống) và 99,26Mbps (tải lên).

Đà Nẵng là địa phương có tốc độ 5G cao nhất, với tốc độ tải xuống trung bình 568,49Mbps , cao hơn gần 1,5 lần so với Hải Phòng ( 395,17Mbps ).

Đà Nẵng là địa phương có tốc độ 5G cao nhất cả nước.

Viettel dẫn đầu mạng 5G

Về chất lượng mạng 5G theo nhà mạng, Viettel dẫn đầu với tốc độ tải xuống 483Mbps và tải lên 106Mbps. VNPT và MobiFone lần lượt theo sau với tốc độ tải xuống là 315,21Mbps và 211,12Mbps.

Ngoài ra, thống kê của i-Speed về tốc độ data (bao gồm cả 4G và 5G) cũng cho thấy Viettel dẫn đầu với tốc độ tải xuống 98,3Mbps và tải lên 31,49Mbps . VNPT đứng thứ hai với 72,11Mbps và MobiFone đứng thứ ba với 57,1Mbps (tải xuống).

Đáng chú ý, các báo cáo của Ookla đã vinh danh Viettel trong top 3 mạng di động nhanh nhất toàn cầu. Ở hạng mục quan trọng nhất là Mạng di động nhanh nhất, Viettel đạt 82,56 điểm, xếp sau e& của UAE (88,05 điểm) và Ooredoo tại Qatar (87,05 điểm) và xếp trên Singtel của Singapore (82,53 điểm).

Phương pháp đo lường của giải thưởng này đánh giá hiệu suất mạng dựa trên tất cả các công nghệ di động (3G, 4G và 5G) từ các thiết bị đầu cuối sử dụng chipset hiện đại, chứ không chỉ tập trung vào một công nghệ đơn lẻ.

Trải thảm hạ tầng

Theo các chuyên gia, nhiều mạng có thể đạt tốc độ cao tại một thời điểm nhất định, tuy nhiên việc duy trì tốc độ đó một cách nhất quán trên toàn mạng lưới mới là điều thực sự quan trọng.

Các biểu đồ thống kê từ Speedtest.vn cho thấy độ dao động về tốc độ của Viettel là thấp nhất, đảm bảo trải nghiệm người dùng đồng đều dù ở trung tâm thành phố hay các khu vực lân cận có sóng 5G.

Sự ổn định này đến từ ba yếu tố chính:

Vùng phủ sóng rộng và dày đặc: Viettel là nhà mạng tiên phong lắp đặt các trạm phát sóng 5G, không chỉ tại các thành phố lớn mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh thành, giúp vùng phủ sóng rộng khắp.

Công nghệ hiện đại và tự chủ: Viettel đầu tư mạnh vào công nghệ, tự nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mạng lõi 5G tiên tiến, bao gồm cả các thiết bị "Make in Vietnam". Điều này giúp tối ưu hóa hiệu năng toàn mạng lưới.

Tối ưu hóa liên tục: Với kinh nghiệm vận hành mạng di động lớn nhất Việt Nam, đội ngũ kỹ sư của Viettel có khả năng giám sát và tối ưu hóa mạng lưới một cách liên tục, đảm bảo chất lượng dịch vụ luôn ở mức cao nhất.

Nhờ sự ổn định này, người dùng không bị gián đoạn khi tham gia các cuộc họp trực tuyến quan trọng hay các trận đấu game đòi hỏi tốc độ cao khi sử dụng 5G.

Theo ghi nhận từ ứng dụng kiểm tra vùng phủ sóng nPERF, Viettel hiện cũng là nhà mạng có vùng phủ 5G lớn nhất Việt Nam, với hơn 7.000 trạm được lắp đặt ở tất cả các tỉnh, thành phố, trở thành "case study" điển hình về tốc độ triển khai 5G. Đây là kết quả của chiến lược "trải thảm" hạ tầng, với mục tiêu lũy kế đạt gần 30.000 trạm 5G trong năm nay.