Cứ 2 ngày 1 người Việt lại "chốt" điện thoại của hãng này, nhìn giá "sốc" nhưng có điểm ai cũng gật gù

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường GfK, trong hai tháng đầu năm nay, thị trường Việt Nam đã bán ra 32 chiếc điện thoại Vertu. Con số này tương đương với trung bình cứ khoảng 2 ngày lại có một chiếc Vertu được bán ra.

Tổng doanh thu từ các sản phẩm Vertu trong giai đoạn này cũng đạt hơn 4,75 tỷ đồng, phản ánh sự tăng trưởng của phân khúc điện thoại siêu sang tại Việt Nam, đặc biệt là Vertu.

Theo thông tin từ Vertu Việt Nam, trong quý I/2025, có đến 65% khách hàng mới dưới 45 tuổi, trong đó nhóm tuổi từ 30 đến 40 chiếm tỷ lệ cao nhất. Khoảng 45% người mua thuộc nhóm doanh nhân trẻ, nhà sáng lập startup hoặc những cá nhân có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực đầu tư và công nghệ. Đáng chú ý, tỷ lệ khách hàng nữ chiếm gần 20%.

Các đơn đặt hàng chế tác được ưa chuộng cho thấy xu hướng ngày càng nhiều người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao để có được sản phẩm không chỉ chất lượng mà còn mang tính cá nhân hóa cao.

Khi thị trường điện thoại thông minh đang dần bão hòa thì một phân khúc khác – điện thoại siêu sang – đang có doanh số bán ra khá tốt.

Signature: Đây là dòng sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của Vertu, nổi bật với thiết kế cổ điển, bàn phím cơ và dịch vụ Concierge 24/7 độc quyền. Các phiên bản phổ biến bao gồm Signature S và Signature V, thường được chế tác từ những vật liệu quý hiếm như vàng, thép không gỉ, titanium và da thuộc cao cấp.

MetaVertu và MetaVertu 2 Max: Đây là dòng smartphone hiện đại của Vertu, tích hợp công nghệ bảo mật cao cấp và các tính năng liên quan đến Web3 và AI. Dòng sản phẩm này có nhiều phiên bản với các chất liệu khác nhau, thậm chí có cả phiên bản đặc biệt Himalaya.

Quantum và Quantum Flip: Dòng sản phẩm này đại diện cho sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và nghệ thuật thủ công. Đặc biệt, Quantum Flip là dòng điện thoại gập với thiết kế tinh xảo, chất liệu cao cấp và nhiều phiên bản độc đáo.

Aster P: Một dòng smartphone cảm ứng khác của Vertu, nổi bật với thiết kế thời trang, tinh tế, sử dụng các vật liệu như khung titan, kính sapphire và da thuộc châu Âu.

Vì sao một chiếc điện thoại có giá hàng trăm triệu vẫn được chọn chỉ vì thứ ẩn bên trong?

Có giá bán từ 100 triệu đồng đến cả nửa tỷ đồng, nhiều người không khỏi tò mò tại sao thương hiệu điện thoại này vẫn thu hút khách.

Điện thoại Metavertu 2 Max là một ví dụ, mẫu máy được chọn bởi những người đặt sự riêng tư và kiểm soát lên trên mọi tiện ích phổ thông.

Khác với hầu hết smartphone hiện nay, Metavertu 2 Max vận hành hai không gian độc lập: một dành cho môi trường Android thông thường, một tách biệt hoàn toàn dưới cấu trúc Web3 riêng do Vertu phát triển.

Người dùng có thể tạm ẩn danh, quản lý tài sản số, lưu trữ dữ liệu riêng tư và giao tiếp nội bộ thông qua hệ sinh thái khép kín như ZTalk, ZBox hay ZChain, tất cả đều hoạt động trong lớp bảo mật ở cấp độ quân sự. Đó không chỉ là “điện thoại thông minh”, mà còn là một không gian số cá nhân mà chỉ người sở hữu mới có quyền truy cập.

Metavertu 2 Max là 1 trong những mẫu điện thoại điển hình cho triết lý của Vertu.

Đáng chú ý, Metavertu 2 Max còn cho phép người dùng ủy quyền quản lý dữ liệu thông qua blockchain, giảm tối đa rủi ro lộ, rò rỉ thông tin khi phải chia sẻ thiết bị. Tính năng này không được giới thiệu rộng rãi, không cần trình diễn trước công chúng nhưng lại đủ khiến những người từng trải lập tức nhận ra đẳng cấp nằm ở đâu.

Ngay từ ngoại hình, Metavertu 2 Max vẫn trung thành với triết lý chế tác như một món trang sức xa xỉ. Nhưng chính phần bên trong, nơi công nghệ được thiết kế để phục vụ riêng cho từng cá nhân, mới là lý do khiến chiếc máy này được chọn bởi những người đặt sự riêng tư và kiểm soát lên hàng đầu.

Đôi khi, lựa chọn không nằm ở mức giá hay thông số, mà ở sự tin tưởng đủ để biết rằng: điều quan trọng nhất không phải là bạn đang dùng gì, mà là không ai khác biết bạn đang dùng gì.







