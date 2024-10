Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi cư dân bang Florida nhanh chóng sơ tán để tránh cơn bão Milton, đồng thời cảnh báo rằng đây có thể là trận thiên tai nghiêm trọng nhất trong vòng 1 thế kỷ qua mà bang này phải đối mặt. Tuy nhiên, sau khi thời gian sơ tán kết thúc, nhiều người dân vẫn quyết định ở lại và tìm cách đối phó với cơn bão.

Ông Ron Rook tìm kiếm người cần hỗ trợ trên một con phố vắng vẻ ở trung tâm thành phố Tampa, Florida, trong thời điểm cơn bão Milton đang tiến gần, ngày 9/10/2024. (Ảnh: AP)

Florida hiện có gần 100.000 người Việt sinh sống và làm việc, và giống như các cư dân địa phương, nhiều người Việt cũng đang nỗ lực hết sức để chống chọi với siêu bão này.

Sáng 10/10 (theo giờ Việt Nam), siêu bão Milton đã đổ bộ vào Florida với sức gió cực mạnh và lũ quét nghiêm trọng. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, gió giật lên tới gần 200 km/h và nhiều cơn lốc xoáy đã được ghi nhận, khiến hơn 1,6 triệu người mất điện hoàn toàn.

Mặc dù phần lớn cư dân đã kịp thời sơ tán, một số người vẫn kiên quyết ở lại. Họ cố thủ trong nhà hoặc tìm đến các trung tâm trú ẩn như trường học để chờ cơn bão đi qua.

Bà Mary Ann Fairman cho biết: "Chúng tôi có mang theo chăn, đồ ăn vặt, và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đó là những thứ còn tối giản hơn so với khi đi du lịch".

Các nhân viên và gia đình của họ đang dùng bữa tối tại khách sạn Hyatt Place Tampa Downtown ở Tampa, Fla khi cơn bão đổ bộ vào Bờ biển Vịnh Florida,ngày 9/10/2024. (Ảnh: AP)

Nhiều người Việt đang sinh sống và làm việc tại bang Florida cũng đang nỗ lực hết mình để bảo vệ bản thân trước siêu bão Milton.

Em Đào Nhật Huy - sinh viên Đại học South Florida, Mỹ - kể: "Chúng em dự trù được việc sẽ mất điện và mất nước, nên đã chuẩn bị rất nhiều nước uống và nước sinh hoạt trong nhà. Em cũng chuẩn bị đồ ăn đủ cho khoảng 1 tuần hơn sắp tới, như mì gói, thịt bò. Em đã lắp thêm vải và đóng đinh vào cửa kính để phòng trường hợp kính vỡ gây sát thương".

Nhiều người Việt vẫn bám trụ tại Florida để cùng nhau chống chọi với cơn bão thế kỷ.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, siêu bão Milton là một hiện tượng hiếm gặp khi xảy ra vào tháng 10, sau mùa bão Đại Tây Dương. Nhờ vào hải lưu ấm tại Vịnh Mexico, Milton đã trở thành cơn bão có mức gia tăng cường độ nhanh thứ ba trong lịch sử khu vực Đại Tây Dương, khi chuyển từ bão nhiệt đới thành bão cấp 5 chỉ trong chưa đầy 24 giờ.

Tiến sĩ Trương Bá Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu - cho biết: "Nguyên nhân chính thì chúng ta đều biết là do biến đổi khí hậu. Các nghiên cứu mới nhất của báo cáo Ban Liên chính phủ mới nhất IPCC-AR6 đã kết luận rằng, cứ mỗi 1 độ C tăng lên trong bầu khí quyển, là cường độ trung bình của các cơn bão trên đại dương tăng lên 40%. Đó là một con số khủng khiếp chỉ từ 1 độ C".

Max Watts, đến từ Buford, Georgia, đi bộ vào bãi đậu xe để kiểm tra một chiếc xe kéo đỗ bên ngoài khách sạn, nơi anh đang cùng các đồng nghiệp vượt qua cơn bão Milton, ngày 9/10/2024. (Ảnh: AP)

Trước khi siêu bão Milton đổ bộ, rìa ngoài của cơn bão đã phá hủy ít nhất 125 ngôi nhà tại Florida, trong đó có nhiều nhà di động. Theo thông tin từ CNN, giới chức địa phương đã ghi nhận nhiều trường hợp thương vong, nhưng chưa có thông tin chi tiết về con số cụ thể.

Sau khi bão đổ bộ, chính quyền địa phương đã phát đi nhiều cảnh báo, yêu cầu người dân tiếp tục ở yên tại chỗ và duy trì sự cảnh giác, khi dự báo cho thấy bão sẽ kéo dài đến hết ngày 10/10.