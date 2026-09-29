Người Việt sinh năm 1981 vừa là bác sĩ thực chiến "chảo lửa" Cấp cứu A9 Bạch Mai, vừa là tác giả sách bán chạy hàng nghìn bản

Cắm chốt ở "đầu sóng ngọn gió" A9 Bạch Mai, ThS.BS Ngô Đức Hùng vừa trực tiếp giành giật sự sống cho bệnh nhân nguy kịch, vừa lan tỏa tri thức y khoa đến cộng đồng bằng văn phong... chẳng cần giống ai.

Trong giới y khoa, ThS.BS Ngô Đức Hùng (thường được biết đến với tên Hùng Ngô hay Hùng Ngoa, DR Húng Ngò) là một cái tên vô cùng quen thuộc. Sinh năm 1981, anh mang trên mình hai hình ảnh tưởng như đối lập: một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu thực chiến lăn lộn giữa ranh giới sinh tử và một tác giả sở hữu loạt đầu sách y khoa bán chạy hàng nghìn bản với văn phong không lẫn vào đâu được.

Bác sĩ thực chiến ở "chảo lửa" A9 Bạch Mai

Nếu coi ngành y là một chiến trường, Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Việt Nam) chính là "chảo lửa" khốc liệt nhất miền Bắc. Nơi đây là tuyến tiếp nhận những ca bệnh nặng, phức tạp và đe dọa tính mạng nhất từ khắp các tỉnh thành đổ về. Trực chiến tại A9 suốt hơn 15 năm qua, bác sĩ Ngô Đức Hùng đã quá quen thuộc với nhịp sống dồn dập, tiếng còi xe cấp cứu rú liên hồi và những tiếng chuông báo động dồn dập.

Ở A9, không có khái niệm ngày hay đêm, cũng không có thời gian cho những quyết định chần chừ. Bác sĩ Hùng cùng các đồng nghiệp phải đưa ra chẩn đoán và phác đồ xử trí chỉ trong vài giây đồng hồ. Môi trường tôi luyện khắc nghiệt ấy tạo nên một bác sĩ Ngô Đức Hùng đầy bản lĩnh và sự tập trung cao độ để bảo vệ tính mạng người bệnh trước áp lực bủa vây tứ phía.

Tên tuổi của anh còn gắn liền với kỹ thuật Hạ thân nhiệt chỉ huy (TTM). Đây là giải pháp y khoa tiên tiến giúp "đóng băng" cơ thể ở mức 32 - 36 độ C nhằm bảo vệ và phục hồi tế bào não cho bệnh nhân sau khi ngừng tuần hoàn cấp tính.

Là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng thành công kỹ thuật TTM từ những năm 2014 - 2015, Bệnh viện Bạch Mai đã mở ra bước ngoặt lớn trong ngành y học hồi sức cấp cứu tại Việt Nam. Nhờ phương pháp này, bác sĩ Hùng cùng ê-kíp A9 đã can thiệp và cứu sống hàng trăm trường hợp ngưng tim ngoài bệnh viện, giúp bệnh nhân hồi phục mà không chịu di chứng tổn thương não nặng nề hay nguy cơ sống thực vật.

Đồng thời, bác sĩ Ngô Đức Hùng còn là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc trực tiếp xử trí hàng nghìn ca ngộ độc cấp tính phức tạp, suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) và sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.

Không chỉ dừng lại ở công tác điều trị lâm sàng tại giường bệnh, anh còn đảm nhiệm vai trò giảng viên lâm sàng, trực tiếp huấn luyện kỹ năng Hồi sức tim phổi nâng cao (ACLS) và quy trình xử trí thảm họa cho các thế hệ bác sĩ trẻ cùng nhân viên y tế tuyến dưới.

Tác giả của những cuốn sách bán chạy hàng nghìn bản

Cởi bỏ chiếc áo blouse trắng thấm đẫm mồ hôi sau mỗi ca trực, bác sĩ Ngô Đức Hùng lại cầm bút. Anh bước vào thế giới trong trang sách không phải để lãng mạn hóa nghề y, mà để đưa cái nhìn chân thực và đầy trăn trở về cuộc sống, con người và y đức đến với công chúng thưo một cách rất riêng.

Là một chuyên gia thực chiến đi viết sách, anh thể hiện một văn phong rất riêng biệt: dí dỏm, trực diện, châm biếm sâu cay nhưng lại lồng ghép kiến thức chuyên môn chuẩn xác và dễ hiểu, dễ nhớ. Với một cây bút mang lối viết khác biệt ấy, bác sĩ Hùng biến những trải nghiệm nghẹt thở cùng lý thuyết y khoa vốn khô khan trở nên vô cùng sống động, gần gũi mà không hề nhàm chán.

Các cuốn sách của anh như Để yên cho bác sĩ "hiền", 3 phút sơ cứu hay Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả, liên tục nằm trong danh sách bán chạy hàng nghìn bản. Cái tên bác sĩ Hùng Ngô cũng ngày càng quen thuộc với thế hệ trẻ Việt Nam, trên phương diện một chuyên gia y tế, một tác giả và một người Việ giỏi giang, một tấm gương truyền cản hứng.

Đặc biệt, cuốn 3 phút sơ cứu của anh được coi là cẩm nang y tế gối đầu giường cho nhiều gia đình. Bác sĩ Hùng đã hệ thống hóa các kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp một cách trực quan, giúp người dân dễ dàng áp dụng khi gặp sự cố ngoài bệnh viện.

Trận chiến chống tin giả y tế và dấn thân vì cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở việc "xắn tay" vào chuyên môn hay viết sách, bác sĩ Ngô Đức Hùng còn tích cực tham gia truyền thông y tế. Với chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực chiến lâm sàng vững vàng, anh vạch rõ những quan điểm chữa bệnh sai lệch, phản khoa học đang lan truyền trên mạng xã hội như anti-vaccine, thực dưỡng trị ung thư hay các phương pháp detox mù quáng...

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Những bài viết bóc tách bản chất vấn đề của bác sĩ Hùng giúp hàng nghìn người nhận ra lỗ hổng kiến thức, tránh rơi vào cái bẫy "tiền mất tật mang". Với anh, việc trang bị tri thức y khoa đúng đắn cho cộng đồng cũng quan trọng không kém việc cứu chữa một bệnh nhân ngay tại phòng cấp cứu.

Vừa trực tiếp xử trí cấp cứu giành giật sự sống, vừa cầm bút viết sách lan tỏa tri thức, bác sĩ Ngô Đức Hùng làm hai công việc tưởng chừng rất khác biệt. Thế nhưng, nhìn tổng thể sẽ nhận ra cả hai thực chất đều nằm trên cùng một chiến trường y tế: chiến trường bảo vệ sức khỏe và giữ gìn sự sống cho cộng đồng.