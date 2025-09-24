Trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều người có thói quen giữ lại đủ loại đồ "để phòng khi cần". Nghe thì có vẻ tiết kiệm, nhưng càng để lâu những món này càng chiếm chỗ, chẳng mấy khi dùng đến, cuối cùng lại biến thành gánh nặng trong nhà.

1. Quá nhiều túi nilon

Đi chợ hay mua đồ về, hầu như ai cũng chọn giữ lại túi nilon để lót thùng rác hoặc tái sử dụng khi cần. Đây vốn là thói quen hợp lý, nhưng tích trữ quá nhiều thì dễ phản tác dụng. Không ít gia đình nhét túi nilon vào khắp ngăn tủ, đến khi mở ra chỉ thấy một đống túi lộn xộn, vừa rối mắt vừa chiếm diện tích. Để nhà cửa luôn gọn gàng, chỉ nên giữ lại số lượng đủ dùng, phần dư thừa hãy mạnh dạn bỏ đi.

2. Thùng, hộp carton

Không ít người có thói quen tích trữ hộp carton với ý định để dành bán ve chai. Nhưng thực tế, sau vài tháng gom góp, số tiền thu được cũng chỉ vài chục nghìn. Trong khi đó, những thùng giấy mỏng manh rất dễ ẩm mốc, bốc mùi, trở thành môi trường cho vi khuẩn, gián chuột sinh sôi. Nếu nhà không có chỗ chứa gọn gàng, việc giữ lại chỉ khiến không gian thêm chật chội mà chẳng mang lại lợi ích gì đáng kể.

3. Quần áo cũ không mặc

Không ít người giữ lại quần áo đã cất trong tủ suốt nhiều năm, dù không còn vừa vặn hay đã lỗi mốt. Biết rõ sẽ chẳng mặc lại nhưng vẫn tiếc, không nỡ bỏ đi. Hậu quả là tủ đồ ngày một chật chội, mỗi lần dọn dẹp lại vội vã xếp gọn mà chẳng bao giờ đụng tới. Nguyên tắc đơn giản để giải quyết là: món nào 2 đến 3 năm không mặc, hãy mạnh dạn thanh lý, quyên góp hoặc bỏ đi, để tủ quần áo gọn gàng và có thêm chỗ cho những lựa chọn mới.

4. Đũa dùng một lần

Đặt đồ ăn mang về, hầu như lúc nào cũng kèm theo đũa dùng một lần. Nhiều người tiếc của nên gom lại, nghĩ rằng sẽ có lúc cần dùng. Nhưng thực tế, ở nhà chẳng mấy ai lấy đũa nhựa để ăn cơm, khách đến cũng không bao giờ dùng đến. Giữ quá nhiều chỉ khiến tủ bếp thêm bừa bộn. Tốt nhất, hãy bỏ đi ngay nếu bạn đang tích trữ cả chồng mà chẳng bao giờ đụng tới.

5. Lọ chai thủy tinh, nhựa

Sau khi ăn xong sữa chua, uống nước ngọt hay đồ ăn vặt, nhiều người thường rửa sạch lọ chai rồi để dành. Nghĩ thì tiện, nhưng thực tế lại dùng chẳng bao nhiêu. Phần lớn chỉ nằm im trong bếp hết năm này qua năm khác rồi cuối cùng cũng bị bỏ đi. Nếu không có ý định tái chế hay tận dụng cụ thể, tốt nhất đừng giữ lại, tránh để không gian thêm chật chội.

6. Đồ tặng kèm

Đi siêu thị, không ít người dễ xiêu lòng trước quà khuyến mãi: chai nước rửa chén tặng thêm bát, hộp sữa kèm ca nhựa. Nhìn thì tiện, nhưng thực tế đa phần ít khi được dùng tới. Cứ thế, từng món một chất dần, cuối cùng chỉ khiến tủ kệ chật chội. Thay vì để quà tặng chi phối, tốt hơn hết là mua sắm theo nhu cầu thật sự, vừa gọn gàng vừa tránh tích trữ vô ích.

Theo Toutiao