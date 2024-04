Người Việt ở Đài Loan: Chưa bao giờ thấy động đất mạnh như vậy

Một trận động đất 7,2 độ ritcher đã làm rung chuyển toàn bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng sớm 3/4, khiến nhiều tòa nhà bị đổ sập.

"Đây là trận động đất lớn nhất kể từ khi tôi sang Đài Loan tới giờ. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác rung lắc mạnh đến như vậy", chị Thu Hằng, một giáo viên tiếng Việt đã sinh sống và làm việc tại Đài Loan 20 năm, chia sẻ với phóng viên VTC News.

Gia đình chị Hằng hiện đang sống tại tòa chung cư ở quận Sĩ Liên (thành phố Đài Bắc, Đài Loan). Chị cho biết: "Nhà tôi ở tầng 1, gạch trên tường rơi loảng xoảng. Những nhà trên tầng cao chắc chắn cảm nhận rung lắc mạnh hơn, khắp nơi đều có tiếng la hét lớn. Mọi người chắc đều hoảng sợ, vì ở Đài Bắc ít khi nào xảy ra động đất mạnh như thế".

Khung cảnh đổ vỡ trong một công ty sau trận động đất sáng 3/4 ở Đài Loan.

Theo chị Hằng, trận động đất xảy ra vào gần 8h sáng, kéo dài khoảng 3 phút. Sau đó, một trận động đất khác có cường độ nhỏ hơn 1 chút lại tiếp tục và 10 phút sau đó lại xảy ra khoảng 2 lần rung lắc nhẹ.

Chia sẻ thêm về 3 phút "đáng sợ", cô giáo người Việt cho biết: "Lúc đó tôi chỉ biết ôm con, đứng ở góc cột nhà và cầu nguyện cả nhà được an toàn".

Chị chia sẻ thêm nếu xảy động đất mình đang ở trong nhà thì nên trốn ở dưới gầm bàn, bên cạnh tủ lạnh hoặc góc cột nhà vì những nơi như vậy đều là vật kiên cố, nếu bên trên có đồ rơi xuống sẽ đỡ được, tránh thương tích vùng đầu.

Chị Giang, chủ trường mầm non tư thục tại huyện Nghi Lan - huyện kế bên vùng trung tâm động đất - cho biết đã ở Đài Loan hơn 10 năm nay, đây cũng là lần đầu tiên chị gặp trận động đất lớn như vậy.

"Đầu tiên là điện thoại báo động, sau chưa đầy 1 phút thì mọi thứ bắt đầu rung lắc. Rung lắc rất mạnh, đồ đạc không cố định hầu như rơi xuống vỡ vụn. Xe ô tô đang chạy đều phải tấp qua đường, tạm dừng, nhiều nơi ngắt điện, đèn đường không hoạt động", chị Giang nói.

Ngay thời điểm mặt đất rung lắc, hơn 100 học sinh của trường được hướng dẫn ra ngoài, tập trung ở khu vực sân bóng của trường. "Đài Loan thường xảy ra động đất, nên mọi kỹ năng đều được trang bị sẵn. Khi động đất xảy ra, điều đầu tiên là chạy ra khỏi nhà, đến nơi đất trống", chị Giang nói thêm.

Học sinh trường mầm non của chị Giang ở Nghi Lan được tập trung ra sân bóng của trường.

Anh Ngô Tuấn Anh ở thành phố Đài Trung, cho biết sau gần 10 năm ở Đài Loan, anh cũng như dân bản địa đã quen với động đất, vì đây là một trong những khu vực xảy ra động đất nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, lần này anh thực sự cảm thấy bất an.

Anh chia sẻ lúc đầu chỉ cảm thấy rất bình thường như bao trận động đất khác: " Tuy nhiên, rung chấn ngày càng mạnh khiến tôi bắt đầu cảm thấy bất an và ẩn nấp dưới gầm bàn. Còi báo động tòa nhà cũng vang lên ing ỏi, bên ngoài tiếng mọi người la hét nhắc nhở nhau tìm nơi trú ẩn an toàn. Rất may đợt rung lắc mạnh chỉ diễn ra trong ít phút".

Hiện, hầu hết các hoạt động đã trở lại bình thường ở Đài Loan, tuy nhiên thi thoảng vẫn tiếp tục xuất hiện các rung chấn.

Theo Cục Khí tượng Đài Loan, trận động đất có cường độ 7,2 độ richter xảy ra lúc 7h58 cùng ngày, ở độ sâu 15,5 km, tâm chấn cách huyện Hoa Liên (huyện lớn nhất Đài Loan nằm ở vùng biển phía Đông hòn đảo) 25 km về phía Nam - Đông Nam. Nhiều ngôi nhà ở huyện bị sụt lún, nghiêng và sập.

Sau đó, lúc 8h11 cùng ngày, một trận động đất mạnh 6,0 độ richter xảy ra ở vùng biển ngoài khơi huyện Hoa Liên, với tâm chấn sâu 10 km. Khoảng 20 phút sau đó, một trận động đất mạnh 5,9 độ richter tiếp tục xảy ra ở vùng biển này.

Một tòa nhà bị sập một phần ở huyện Hoa Liên, phía đông Đài Loan. (Ảnh: The Paper)

Cục Khí tượng Đài Loan cho biết đây là trận động đất lớn nhất trong 25 năm kể từ trận động đất "921".

Trận động đất Đài Loan 921 (còn gọi là trận động đất Chi-Chi) là trận động đất lớn nhất ở Đài Loan vào cuối thế kỷ 20. Nó xảy ra lúc 1h47 ngày 21/9/1999 với cường độ 7,6 độ richter. Trận động đất khiến hơn 2.400 người thiệt mạng, hơn 10.000 người bị thương và gần 110.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng.