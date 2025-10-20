Người Việt ngày càng thích mua xe máy điện

Để chọn một mẫu xe mới phục vụ cho di chuyển hàng ngày, chị Thu Hiền (Hà Nội) đã đến một cửa hàng xe máy điện trên phố Tam Trinh. Sau khi được nhân viên tư vấn, chị chọn mua một mẫu xe điện với giá 21 triệu đồng.

Chị Thu Hiền cho biết: "Trước đây, tôi không nghĩ là mình sẽ mua xe máy điện. Nhưng xu hướng bây giờ xe điện phổ biến, tôi thấy nhiều người cũng đi. Vì vậy, tôi đã nghiên cứu về những lợi ích của xe điện và quyết định chọn mua".

Lợi ích mà chị Thu Hiền đề cập chính là về tài chính. Đơn cử, với mẫu xe VinFast Evo Grand mà chị chọn, hãng mang tới ưu đãi miễn phí sạc pin đến ngày 31/5/2027 tại tất cả các trạm sạc công cộng V-Green.

Chị Thu Hiền được nhân viên cửa hàng VinFast tư vấn, hướng dẫn về mẫu xe mới Evo Grand. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo ước tính, một chiếc xe điện trung bình cũng chỉ tốn khoảng 2.000-3.000 đồng tiền điện cho quãng đường 50 km trong khi xe xăng tiêu tốn gấp 6-8 lần.

Việc sạc pin cũng tiện lợi. Pin đi kèm xe Evo Grand có dung lượng 2,4 kWh, cho phép di chuyển quãng đường lên tới 134 km trong điều kiện tiêu chuẩn sau mỗi lần sạc đầy. Nếu có nhu cầu, người mua có thể chọn thêm pin phụ có thể linh hoạt tháo lắp bên ngoài để nâng tổng quãng đường di chuyển lên tới 262 km/lần sạc.

Xu hướng mua xe máy điện còn thấy rõ trong việc người tiêu dùng Việt Nam "đổi xăng lấy điện". Ghi nhận tại VinFast Bắc Việt, với các chương trình đổi xe xăng sang xe điện, đại diện cửa hàng cho biết đã thu hút tới 140 khách hàng chỉ trong 2 tuần nhờ chính sách thu xe cũ giá tốt và quà kèm theo.

Các cửa hàng VinFast triển khai chương trình "đổi xăng lấy điện" để thu hút khách hàng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo dữ liệu từ Motorcycles Data, Việt Nam hiện là thị trường xe máy điện lớn thứ 3 thế giới, với mức tiêu thụ khoảng 209.000 xe, tăng trưởng hơn 99% trong nửa đầu 2025.

VinFast tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi liên tục ra mắt sản phẩm mới. Chỉ trong 8 tháng đầu năm, doanh số của hãng tăng tới 447%, giúp VinFast giữ vững ngôi đầu phân khúc xe điện.

Kết quả này càng được củng cố khi Hà Nội, TP.HCM có lộ trình hạn chế và từng bước tiến đến việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, cùng với đó là các chương trình ưu đãi mạnh tay từ doanh nghiệp.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, thị trường xe hai bánh của Việt Nam đạt giá trị 4,6 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 6 tỷ USD vào năm 2030.

Dữ liệu từ một cuộc khảo sát ngành do Reuters trích dẫn, trong số 200 người được khảo sát, 54% cho biết họ sẽ chọn xe máy điện cho lần mua sắm tiếp theo và chỉ 24% chọn xe máy chạy xăng. Lý do chính được đưa ra với kết quả này là chính sách khuyến khích xe điện. Tại Hà Nội, tỷ lệ người được phỏng vấn cho biết họ sẽ chọn xe máy điện lên tới 60%.

Kengo Kurokawa, người đứng đầu Asia Plus - đơn vị thực hiện khảo sát, cho biết: "Chính sách hỗ trợ nhanh chóng, bao gồm lộ trình cấm xe xăng từng giai đoạn, các ưu đãi và truyền thông, đã tác động tới nhận thức của người tiêu dùng. Sự thay đổi của thị trường có thể nhanh hơn dự đoán của các nhà sản xuất truyền thống".

Xe máy xăng vẫn đang thống trị thị trường Việt Nam. Honda đã bán được 2,6 triệu xe tại Việt Nam vào năm ngoái, chiếm hơn 80% tổng doanh số. Tuy nhiên, trong 3 tháng gần đây, hãng chỉ ghi nhận doanh số tháng 7 là tăng nhẹ 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 197.349 xe.

Tháng 8, hãng ghi nhận doanh số xe máy là 154.599 xe, giảm 13,4% và tháng 9 là 163.787 xe, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng xe Nhật Bản cũng phải đưa ra một số mẫu xe mới để thích ứng với xu hướng của thị trường.

Với nhiều lợi ích, dải sản phẩm đa dạng và ưu đãi đi kèm, xe máy điện đang dần trở thành lựa chọn đầu tiên của người tiêu dùng, nhất là tại khu vực đô thị. Trong điều kiện mưa, lụt, nhiều xe máy điện có động cơ, pin sở hữu khả năng chịu nước IP57, IP67 của VinFast trở thành lựa chọn giúp người lái tự tin vượt qua nhiều cung đường nước ngập.

Xe máy điện Feliz S đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, có thể chịu mức ngập 0,5m trong 30 phút. (Nguồn: VinFast)

Tuy nhiên, các sản phẩm xe máy điện có chế độ chống nước, chống ẩm nhưng lại không chống thấm. Vì thế, chủ xe cũng cần hạn chế đi vào những nơi như suối, vũng nước ngập cao, không để nước tràn sâu vào các bộ phận trong xe trong thời gian dài để tránh hỏng hóc không đáng có.