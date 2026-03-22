Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, thị trường nội địa đang ghi nhận áp lực điều chỉnh giá vé do các yếu tố khách quan từ chi phí vận hành vẫn duy trì ở mức cao. Các biến động về tỷ giá cùng chi phí bảo dưỡng và thuê tàu bay tăng đáng kể cũng đang tác động đến cấu thành giá. Trước tình hình này, việc điều chỉnh khung giá trần đang được cơ quan quản lý cân nhắc nhằm giúp các hãng bay cân đối tài chính và đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ phục vụ người dân. Bên cạnh đó, theo báo Vietnamnet, nguồn cung chuyến bay chưa thực sự ổn định khi nhiều tàu bay phải tạm dừng khai thác để bảo dưỡng, khiến số lượng chuyến bay giảm so với nhu cầu thực tế.

Trong bối cảnh này, việc lên kế hoạch sớm trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu. Không ít hành khách nhận ra rằng cùng một chặng bay, giá vé có thể chênh lệch đáng kể tùy thời điểm đặt. Khi đặt vé trước vài tuần, thậm chí vài tháng với các hành trình cao điểm, khả năng tiếp cận mức giá tốt sẽ cao hơn rất nhiều so với việc chờ sát ngày.

Hành khách cần lên kế hoạch sớm cho lịch trình. Ảnh: ACV

Ngoài yếu tố thời gian, sự linh hoạt trong lịch trình cũng giúp người mua tiết kiệm đáng kể chi phí. Các chuyến bay vào giữa tuần hoặc khung giờ ít được ưa chuộng thường có giá thấp hơn so với giờ đẹp hoặc cuối tuần. Trong khi đó, những khung giờ thuận tiện, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, thường nhanh chóng hết vé giá rẻ và chỉ còn lại các mức giá cao.

Thói quen quan trọng khác là theo dõi và so sánh giá vé giữa các hãng bay. Giá vé không phải lúc nào cũng cố định mà có thể thay đổi theo thời điểm mở bán hoặc các chương trình khuyến mãi. Việc kiểm tra giá trong nhiều ngày liên tiếp, thay vì đặt ngay khi vừa tìm kiếm, đôi khi giúp người mua bắt được mức giá tốt hơn.

Một điểm đáng lưu ý là giá vé hiển thị ban đầu chưa chắc đã là chi phí cuối cùng. Trong nhiều trường hợp, hành khách cần trả thêm cho hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi hoặc các dịch vụ bổ sung khác. Nếu không tính toán kỹ, tổng chi phí có thể cao hơn dự kiến ban đầu.

Hành khách cần lưu ý về thời gian, vé cũng như kế hoạch du lịch, di chuyển trong dịp lễ tới. Ảnh: ACV

Bên cạnh đó, điều kiện vé cũng là yếu tố cần cân nhắc. Những loại vé giá rẻ thường đi kèm với hạn chế về đổi ngày hoặc hoàn vé. Trong bối cảnh kế hoạch di chuyển có thể thay đổi, việc lựa chọn loại vé linh hoạt hơn, dù giá nhỉnh hơn, lại giúp giảm rủi ro về sau.

Một trong những sai lầm phổ biến của nhiều người là chờ sát ngày bay với hy vọng giá sẽ giảm. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, khi nguồn cung chưa thực sự dồi dào và nhu cầu liên tục tăng, khả năng giá vé giảm sâu vào phút chót là không cao. Ngược lại, nhiều chặng bay có thể rơi vào tình trạng giá tăng mạnh hoặc hết vé.

Vì vậy, thay vì chờ đợi, việc chủ động lên kế hoạch, theo dõi giá và đặt vé trong thời điểm hợp lý vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Trong bối cảnh thị trường hàng không đang có nhiều biến động, sự chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo hành trình diễn ra suôn sẻ, đúng như kế hoạch ban đầu.