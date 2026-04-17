Mua máy 2 năm trước, giờ máy còn lên giá

Mới đây, một người dùng Việt Nam chia sẻ trong cộng đồng công nghệ rằng anh là một trong những người đầu tiên mua Surface Laptop 7 chạy chip Snapdragon X Elite ngay khi ra mắt năm 2024. Sau gần 2 năm sử dụng, chiếc laptop của anh chẳng mất giá mà còn "được" (hay đúng hơn là "bị") Microsoft tăng giá tới 500 USD (tương đương khoảng 13.2 triệu đồng). Anh cũng hài hước nhận xét rằng "tầm này chỉ có ai tự chủ cao như Apple thì mới giữ được giá, còn đâu là tăng hết".

Bài đăng chia sẻ về chiếc Surface Laptop 2 năm tuổi, mỗi năm lại "được" Microsoft tăng giá dù cấu hình giữ nguyên.

Câu chuyện này phản ánh đúng thực tế đang diễn ra trên thị trường PC toàn cầu. Ngày 13/4 vừa qua, Microsoft chính thức tăng giá toàn bộ các sản phẩm Surface trên Microsoft Store, với mức tăng từ 250 đến 500 USD tùy model. Các nhà bán lẻ khác như Amazon hay Best Buy dự kiến cũng sẽ cập nhật theo trong thời gian tới.

Giá Surface tăng bao nhiêu?

Cụ thể, dòng Surface Pro chịu mức tăng đáng kể. Surface Pro 12 inch vốn là model Surface rẻ nhất với giá 799 USD (khoảng 21.1 triệu đồng), giờ đã tăng lên 1.049 USD (khoảng 27.7 triệu đồng). Phiên bản flagship Surface Pro 13 inch ra mắt với giá 999 USD, nay có giá tới 1.499 USD (khoảng 39.6 triệu đồng), tức tăng 500 USD chỉ sau chưa đầy 2 năm.

Dòng Surface Laptop cũng không ngoại lệ. Surface Laptop 13 inch tăng từ 899 USD lên 1.149 USD (khoảng 30.3 triệu đồng). Surface Laptop 13.8 inch tăng từ 999 USD lên 1.499 USD (khoảng 39.6 triệu đồng). Surface Laptop 15 inch tăng từ 1.299 USD lên 1.599 USD (khoảng 42.2 triệu đồng). Bản cao cấp nhất của Surface Laptop 15 inch với chip Snapdragon X Elite, 64GB RAM và 1TB SSD hiện có giá lên tới 3.649 USD (khoảng 96.3 triệu đồng).

Giá các mẫu Surface lần lượt khi ra mắt, vào đầu 2025 và đầu 2026.

Đáng nói là đây không phải lần tăng giá đầu tiên. Hồi tháng 5/2025, Microsoft đã âm thầm loại bỏ các cấu hình 256GB SSD giá 999 USD, đẩy giá khởi điểm lên 1.199 USD. Lần tăng mới nhất này khiến các dòng Surface tầm trung giờ còn đắt hơn cả giá flagship thời điểm ra mắt.

Một điểm đáng chú ý là ở mức giá hiện tại, Surface đã đắt hơn cả đối thủ trực tiếp từ Apple. MacBook Air giờ rẻ hơn Surface Laptop 7 khoảng 400 USD. Còn bản Surface Laptop 15 inch cao cấp nhất (3.649 USD) thì đắt hơn cả MacBook Pro 16 inch M5 Pro cùng cấu hình 64GB RAM, 1TB SSD (3.299 USD), trong khi MacBook Pro có màn hình tốt hơn và hiệu năng mạnh hơn đáng kể.

Cuộc khủng hoảng RAM toàn cầu là nguyên nhân chính

Đại diện Microsoft xác nhận việc tăng giá là do "chi phí bộ nhớ và linh kiện tăng trong thời gian gần đây". Thực tế, đây là hệ quả của cuộc khủng hoảng DRAM và NAND flash toàn cầu mà giới công nghệ gọi là "RAMageddon".

Theo dữ liệu từ TrendForce, giá hợp đồng DRAM đã tăng 90 - 95% chỉ trong quý 1/2026. HP cho biết chi phí RAM hiện chiếm khoảng 35% tổng giá thành sản xuất một chiếc PC, tăng mạnh so với mức 15 - 18% vài tháng trước đó. Nguyên nhân sâu xa là các nhà sản xuất chip nhớ lớn như Samsung, SK Hynix và Micron đang ưu tiên sản xuất bộ nhớ cấp AI cho các trung tâm dữ liệu, thay vì bộ nhớ tiêu dùng thông thường.

Microsoft không phải hãng duy nhất phải tăng giá. Dell, Lenovo và Acer cũng dự kiến tăng giá sản phẩm từ 15 - 30%. Hãng laptop mô-đun Framework cũng thông báo điều chỉnh giá linh kiện khi kho SSD cũ cạn dần. CEO Intel Lip-Bu Tan tuyên bố ngành PC sẽ "không có sự cứu trợ nào trong năm 2026" về giá bộ nhớ, còn Gartner dự báo doanh số PC toàn cầu sẽ giảm hơn 10% trong năm nay. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể kéo dài đến tận năm 2027.

Với người dùng đang có ý định mua Surface, cơ hội cuối cùng để có giá cũ có thể nằm ở các nhà bán lẻ bên thứ ba chưa kịp cập nhật giá mới. Tuy nhiên, cửa sổ này sẽ không kéo dài lâu.