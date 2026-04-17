ĐT Việt Nam gia hạn với HLV người Hàn Quốc

Trong quá trình xây dựng một tập thể giàu sức cạnh tranh, yếu tố con người luôn đóng vai trò then chốt với ĐT Việt Nam. Mới đây, VFF đã chính thức đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với HLV thể lực người Hàn Quốc Yoon Dong Heon – một “mắt xích thầm lặng” nhưng có ảnh hưởng ngày càng lớn trong bộ máy vận hành của đội tuyển.

Theo thông tin được công bố, bản hợp đồng của ông Yoon Dong Heon được kích hoạt gia hạn theo các điều khoản đã ký trước đó. Điều này không đơn thuần chỉ mang tính thủ tục, mà còn phản ánh sự tin tưởng của ban huấn luyện cũng như lãnh đạo VFF đối với năng lực và đóng góp của chuyên gia này trong suốt thời gian qua.

Dù giữ vai trò HLV thể lực, công việc thực tế của ông Yoon Dong Heon không chỉ dừng lại ở việc cải thiện nền tảng thể chất cho các cầu thủ. Ông còn trực tiếp tham gia vào quá trình phân tích dữ liệu thi đấu, quản lý hiệu suất vận động và phối hợp cùng các trợ lý khác xây dựng giáo án huấn luyện tổng thể. Đây là xu hướng phổ biến của bóng đá hiện đại, nơi yếu tố khoa học – công nghệ ngày càng có tiếng nói quan trọng.

Trợ lý Yoon Dong Heon là cánh tay đắc lực cho HLV Kim Sang-sik.

Sự đa năng của vị chuyên gia người Hàn Quốc giúp ông trở thành cầu nối giữa nhiều mảng chuyên môn khác nhau, từ thể lực, chiến thuật cho tới phân tích dữ liệu. Nhờ đó, ban huấn luyện ĐT Việt Nam có thêm một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc tối ưu hóa hiệu suất thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và yêu cầu chuyên môn ngày càng cao.

Về nền tảng chuyên môn, Yoon Dong Heon sở hữu bằng A của AFC cùng chứng chỉ FITNESS LEVEL 2, đồng thời từng có thời gian làm việc tại CLB Kitchee (Hong Kong). Chính quãng thời gian này giúp ông tích lũy kinh nghiệm trong việc kết hợp giữa huấn luyện thể lực và phân tích dữ liệu – yếu tố đang trở thành xu hướng chủ đạo của bóng đá đỉnh cao.

Không chỉ nhận được sự tin tưởng từ VFF, ông còn được HLV trưởng Kim Sang-sik đánh giá rất cao. Nhà cầm quân người Hàn Quốc coi khả năng kết hợp giữa thể lực và dữ liệu của cộng sự là một trong những nền tảng quan trọng để nâng tầm đội tuyển, nhất là khi bóng đá hiện đại đòi hỏi sự chính xác và khoa học trong từng chi tiết nhỏ.

Việc gia hạn hợp đồng với Yoon Dong Heon vì thế mang ý nghĩa chiến lược dài hạn. Trong những năm gần đây, ĐT Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp hơn, chú trọng đến hệ thống vận hành tổng thể thay vì chỉ phụ thuộc vào yếu tố cá nhân. Những nhân sự như ông Yoon chính là nền tảng để xây dựng một cấu trúc bền vững.

Trợ lý Yoon Dong Heon (ngoài cùng bên phải).

Thực tế, không chỉ riêng vị HLV thể lực này, VFF cũng đã liên tục gia hạn với các chuyên gia Hàn Quốc khác trong thời gian qua nhằm duy trì sự ổn định cho ban huấn luyện. Trước đó, HLV thủ môn Lee Woon-jae cũng được ký hợp đồng mới đến năm 2027, cho thấy định hướng rõ ràng trong việc giữ lại bộ khung giàu kinh nghiệm và hiểu rõ môi trường bóng đá Việt Nam.

Ở góc độ tổng thể, việc giữ chân các trợ lý quan trọng giúp HLV Kim Sang-sik có thêm sự hỗ trợ cần thiết trong hành trình xây dựng đội tuyển. Sự ổn định về nhân sự không chỉ tạo ra tính kế thừa trong chuyên môn, mà còn giúp các cầu thủ duy trì được nhịp độ phát triển, đặc biệt trong giai đoạn đội tuyển đang hướng tới những mục tiêu lớn như vòng loại Asian Cup hay các giải đấu khu vực.

Gia hạn hợp đồng với HLV người Hàn Quốc vì vậy không chỉ là câu chuyện nhân sự đơn thuần, mà còn thể hiện chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam – nơi các yếu tố thể lực, chiến thuật và dữ liệu được tích hợp đồng bộ nhằm hướng tới hiệu quả cao nhất trên sân cỏ.