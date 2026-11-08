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Người Việt mê BMW 3 Series chú ý: Bản wagon chạy điện đã lộ diện, ra mắt năm 2027

Thanh Nhã
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Nguyên mẫu BMW i3 Touring, bản wagon thuần điện của dòng 3 Series, vừa bị bắt gặp khi chạy thử tại Nurburgring (Đức).

Video do kênh CarSpyMedia ghi lại cho thấy nguyên mẫu đang chạy nhiều vòng tại trường đua này. Trước đó, chiếc xe cũng bị bắt gặp khi đang sạc pin trước giờ thử nghiệm ở tốc độ cao. Mẫu xe thuộc gia đình Neue Klasse của BMW.

Đáng chú ý, nguyên mẫu chỉ được ngụy trang khá mỏng ở phần đầu xe. Vì vậy, nhiều chi tiết của mẫu wagon điện đã lộ rõ.

- Ảnh 1.

BMW i3 Touring lộ diện gần như hoàn toàn tại Đức. Ảnh: Car Spy Media

Thiết kế BMW i3 Touring kế thừa bản sedan

Phần đầu xe nhiều khả năng không có thay đổi lớn so với BMW i3 sedan. Những khác biệt chính nằm phía sau cột B. Cụ thể, phần mái được kéo dài và kết thúc bằng cửa cốp sau thực dụng hơn.

Ngoài ra, mẫu xe sở hữu mái kính toàn cảnh dạng nguyên khối. Trang bị này là tiêu chuẩn trên bản sedan, do đó nhiều khả năng xuất hiện trên bản Touring. Tuy nhiên, mái kính không có phần trượt mở như trên BMW 3 Series Touring thế hệ hiện hành.

Ở phía sau, nguyên mẫu dường như không còn nút mở kính hậu độc lập với cửa cốp. Trước đó, BMW đã loại bỏ tính năng truyền thống này trên 5 Series Touring và i5 Touring. Theo BMW, quyết định này nhằm cải thiện tính khí động học.

- Ảnh 2.

Cận canh các trang bị trên BMW i3 Touring. Ảnh: Car Spy MediaCận canh các trang bị trên BMW i3 Touring. Ảnh: Car Spy Media

Nội thất dự kiến được chuyển giao gần như nguyên vẹn từ bản sedan. Theo đó, xe có màn hình trung tâm cỡ lớn và hệ thống trình chiếu trải dài chân kính lái. Đồng thời, số nút bấm vật lý được giảm bớt. Núm xoay iDrive đặt giữa hai ghế trước cũng bị loại bỏ.

Bên cạnh đó, ưu điểm chính của bản Touring là khả năng chứa đồ. Khoang hành lý 420 lít của bản sedan sẽ được mở rộng. Trong khi đó, khoang chứa đồ phía trước 31 lít dự kiến được giữ nguyên. Theo Motor1, BMW i3 Touring sẽ là lựa chọn thay thế cho mẫu SUV điện BMW iX3 thế hệ mới.

- Ảnh 3.

BMW i3 Touring dự kiến ra mắt vào năm sau. Ảnh: Car Spy Media

BMW i3 Touring dự kiến ra mắt năm 2027

BMW i3 Touring là mẫu wagon thuần điện thứ hai của BMW, sau i5 Touring. Theo kế hoạch, mẫu xe dự kiến ra mắt vào năm 2027. Cùng thời điểm này, BMW cũng sẽ nâng cấp i5 Touring để đưa mẫu xe vào kỷ nguyên Neue Klasse. Tại Mỹ, mẫu wagon duy nhất của BMW đang được bán là M5 Touring. Hiện chưa rõ hãng có đưa i3 Touring đến thị trường này hay không.

Ngoài ra, bộ phận BMW M dự kiến phát triển phiên bản hiệu suất cao. Phiên bản đầu tiên dự kiến là i3 M60 Touring, tương tự bản sedan i3 M60 đã ra mắt. Bên cạnh đó, một mẫu M3 Touring chạy điện dùng bốn mô-tơ cũng có thể được phát triển. Nếu 3 Series Touring động cơ đốt trong ra mắt, xe có thể có bản M Performance và M.

Mặc dù gần như giống nhau, i3 Touring và 3 Series Touring khác biệt ở cấu trúc bên dưới. Cụ thể, i3 Touring dùng nền tảng điện chuyên dụng Neue Klasse, trong khi 3 Series Touring giữ nền tảng CLAR. Về sản xuất, BMW đã xác nhận i3 Touring được lắp ráp tại Munich. Trong khi đó, 3 Series Touring sẽ được sản xuất tại Dingolfing cùng bản sedan.

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Tags

BMW i3

BMW 3 series

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