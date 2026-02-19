Người Việt mạnh tay cho một hoạt động ngày đầu năm, số tiền khủng hơn 51 tỷ đồng

Sau những ngày tất bật chuẩn bị và sum họp Tết, nhiều gia đình và nhóm bạn lựa chọn ra rạp xem phim như một cách “xả hơi” nhẹ nhàng đầu năm. Không khí rộn ràng tại các cụm rạp trong những ngày Tết Nguyên đán 2026 cho thấy thói quen này không chỉ được duy trì mà còn ngày càng rõ nét.

Hơn 50 tỷ đồng trong ngày mùng 1

Theo thống kê từ Box Office Việt Nam tính đến cuối ngày 18/2, tổng doanh thu phòng vé trên toàn quốc trong mùng 1 Tết đạt hơn 51 tỷ đồng. Con số này phản ánh sức nóng của mùa phim Tết, đồng thời khẳng định điện ảnh tiếp tục nằm trong nhóm lựa chọn giải trí hàng đầu dịp đầu năm.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Thỏ ơi với hơn 31 tỷ đồng doanh thu chỉ trong ngày đầu tiên, tương ứng gần 290.000 vé bán ra và hơn 3.800 suất chiếu. Khoảng cách lớn so với các đối thủ phía sau cho thấy sức hút áp đảo của bộ phim trong cuộc đua phòng vé.

Đường đua phim Tết trong ngày mùng 1 Tết với dẫn đầu là cái tên "Thỏ ơi" của đạo diễn Trấn Thành (Nguồn: Box Office Việt Nam)

Xếp thứ hai, Nhà Ba Tôi Một Phòng thu về gần 9,9 tỷ đồng, tiếp tục chứng minh sức bền của dòng phim gia đình Việt trong mùa Tết. Báu Vật Trời Cho đạt hơn 4,6 tỷ đồng, giữ vị trí thứ ba với độ phủ suất chiếu ổn định trên toàn quốc.

Ở nhóm tiếp theo, Mùi Phở mang về khoảng 3,6 tỷ đồng trong ngày mùng 1. Với hiệu ứng truyền miệng thường tăng mạnh trong những ngày đầu năm, bộ phim vẫn còn nhiều dư địa bứt phá.

Đáng chú ý, hai tác phẩm hoạt hình ngoại cũng góp mặt trong bảng xếp hạng. Tuyển Thủ Dê: Mùi Vị Chiến Thắng thu hơn 1,2 tỷ đồng với gần 10.000 vé bán ra, trong khi Thỏ Gà Du Xuân: Đại Náo đạt khoảng 823 triệu đồng. Sự hiện diện của các phim hoạt hình cho thấy nhu cầu giải trí của khán giả nhỏ tuổi và các gia đình vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể.

Xu hướng đặt vé online lên ngôi

Song song với đà tăng doanh thu, thói quen đặt vé trực tuyến cũng ngày càng phổ biến. Thay vì xếp hàng tại quầy, nhiều người dùng chủ động chọn suất chiếu và vị trí ngồi thông qua ứng dụng thanh toán điện tử như ShopeePay.

Người dùng có thể đặt vé trực tiếp trên ứng dụng ShopeePay để chủ động chọn suất chiếu và vị trí ngồi. Đặc biệt, chương trình giảm 10%, tối đa 100.000 đồng được áp dụng trong khung thời gian triển khai xuyên Tết

Hiện chương trình ưu đãi giảm 10%, tối đa 100.000 đồng vẫn đang được áp dụng trong khung thời gian triển khai, giúp người dùng tối ưu chi phí cho cá nhân hoặc nhóm bạn. Việc đặt vé online không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế tình trạng “cháy vé” ở các khung giờ đẹp - đặc biệt trong cao điểm Tết.

Tổng doanh thu hơn 50 tỷ đồng ngay trong mùng 1 là tín hiệu tích cực cho toàn thị trường. Với dải phim đa dạng từ hài, gia đình đến hành động và hoạt hình, mùa phim Tết 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thiết lập thêm những cột mốc mới, khi nhu cầu giải trí đầu năm của khán giả vẫn ở mức cao.