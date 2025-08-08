"Người Việt đón nhận sản phẩm Việt": Thông điệp được nhấn mạnh tại Better Choice Awards 2025

Better Choice Awards - giải thưởng công nghệ thường niên do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và VCCorp đồng tổ chức - đã chính thức bước vào mùa giải thứ ba với nhiều thay đổi đột phá. Không chỉ mở rộng hệ thống giải thưởng, tích hợp AI vào các tiêu chí chấm điểm và bổ sung cụm giải mới về tài chính tiêu dùng, Better Choice Awards 2025 còn đề cao một thông điệp mang tính định hướng thị trường: Người Việt đón nhận sản phẩm Việt.

Thông điệp này không phải là một khẩu hiệu, mà là một lời nhắc có cơ sở - khi ngày càng nhiều thương hiệu nội địa đang đầu tư nghiêm túc vào sản phẩm công nghệ nhưng vẫn gặp khó trong việc tạo được lòng tin từ chính thị trường trong nước.

Ông Phạm Xuân Hà - Trưởng Ban tổ chức Better Choice Awards

"Nếu không có người Việt đón nhận những giá trị ấy, thì hành trình của các sản phẩm mới sẽ không thể tiếp tục," ông Phạm Xuân Hà - Trưởng Ban tổ chức Better Choice Awards - chia sẻ.

Người Việt đón nhận sản phẩm Việt - từ thông điệp thành tiêu chí chấm giải

Tại mùa giải năm nay, tiêu chí "phù hợp với người Việt" được chính thức đặt ngang hàng với hai tiêu chí quan trọng khác là "xanh" và "thông minh". Đây là bước chuyển quan trọng trong cách đánh giá sản phẩm công nghệ, từ việc thiên về thông số và thiết kế toàn cầu sang xem xét khả năng phục vụ thực tế cho người dùng nội địa.

Một thiết bị dù không mạnh nhất, không đắt nhất, vẫn có thể giành chiến thắng nếu thân thiện với người mới sử dụng, hỗ trợ tốt tiếng Việt, dễ sửa chữa và phù hợp với hạ tầng tại Việt Nam. Các nhóm người dùng cũng được phân loại rõ hơn để việc chấm điểm bám sát nhu cầu thực tế - từ GenZ đam mê công nghệ, người lớn tuổi mới tiếp cận số hóa, đến tài xế công nghệ, nữ giới mới lái xe hay người làm sáng tạo nội dung.

Hệ sinh thái chấm giải năm nay cũng được mở rộng với sự kết hợp giữa hội đồng chuyên gia độc lập, cộng đồng người tiêu dùng và mô hình KOC Better List. Gần 20 người tiêu dùng tiêu biểu sẽ trực tiếp trải nghiệm và đánh giá sản phẩm theo tuần. Sau ba tuần, những sản phẩm được phản hồi tích cực nhất sẽ được vinh danh trong Gala trao giải tổ chức vào ngày 3/10/2025 tại Hà Nội.

Hệ thống giải thưởng mở rộng - phản ánh nhu cầu thực tế tại Việt Nam

Bước sang năm thứ ba, Better Choice Awards 2025 mở rộng cấu trúc giải thưởng để phản ánh đúng chuyển động của thị trường tiêu dùng công nghệ Việt Nam. Ngoài ba nhóm giải thưởng quen thuộc là Smart Choice Awards dành cho thiết bị và nền tảng công nghệ, Car Choice Awards dành cho sản phẩm và thương hiệu ô tô, và Innovative Choice Awards dành cho các sáng kiến đổi mới trên nền tảng số, mùa giải năm nay lần đầu giới thiệu Consumer Finance Awards - cụm giải vinh danh các nền tảng tài chính phục vụ người tiêu dùng Việt.

Cụm giải mới này bao gồm các hạng mục liên quan đến ứng dụng đầu tư, ngân hàng số, nền tảng thanh toán và sản phẩm thẻ công nghệ. Đây là lần đầu tiên hành vi tài chính cá nhân được đưa vào hệ thống giải thưởng công nghệ quy mô quốc gia - cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ trong đời sống số của người Việt.

Bên cạnh hệ thống giải, năm nay còn có sự kiện Vietnam Mobility Festival, được tổ chức từ ngày 1 đến 3/10, nhằm kết hợp trải nghiệm thực tế xe điện, công nghệ giao thông thông minh và lễ trao giải Car Choice Awards. Đây sẽ là một không gian mở để người dùng có thể chạm tay trực tiếp vào các sản phẩm được vinh danh.

Các hoạt động bên lề của giải thưởng cũng mang tính chiến lược dài hạn. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức, tập trung vào các chủ đề như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và công nghệ lượng tử. Nhiều chuyên gia quốc tế từng đạt giải Nobel và Huy chương Tate cũng sẽ góp mặt, đánh dấu lần đầu tiên một diễn đàn công nghệ cấp cao tại Việt Nam quy tụ những tên tuổi tầm cỡ toàn cầu.

Bên cạnh đó, chuỗi talkshow "Kiến tạo đất nước - Tự hào Việt Nam" sẽ được phát sóng định kỳ từ tháng 8 đến tháng 11 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, giới thiệu những gương mặt Việt tiêu biểu đang góp phần thay đổi xã hội bằng công nghệ và sáng tạo. Sau lễ trao giải, một hoạt động Hackathon AI cũng sẽ được tổ chức, quy tụ cộng đồng startup và kỹ sư trẻ để cùng phát triển các giải pháp mang lại giá trị thực tiễn.