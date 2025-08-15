Người Việt đổ xô mua ô tô trước tháng Ngâu: 7 mẫu có doanh số hơn 1.500 xe/tháng, hơn một nửa là xe điện

Tháng 7/2025, bảng xếp hạng doanh số ô tô tại Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của dòng xe điện, đặc biệt là từ VinFast. Trong khi đó, các mẫu xe sử dụng động cơ xăng truyền thống vẫn duy trì sức hút, nhất là ở phân khúc bán tải, CUV và MPV. Đây cũng là tháng có nhiều cái tên bán được trên 1.500 xe/tháng nhất tính từ đầu năm đến nay.

1. VinFast VF 3 – 3.140 xe

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp VinFast VF 3 dẫn đầu toàn thị trường. Tính từ đầu năm, mẫu ô tô điện mini này đã bàn giao 26.223 xe. Nếu tiếp tục duy trì doanh số trung bình khoảng 3.000 xe/tháng như hiện tại, VF 3 chỉ cần mất 2 tháng nữa để có thể vượt qua doanh số của “đàn anh” VF 5 đạt được trong năm 2024.

VinFast VF 3 đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu "vua doanh số 2025". Ảnh: Đại lý

VF 3 là mẫu mini CUV điện 2 cửa hướng đến khách hàng đô thị nhờ kích thước nhỏ gọn và giá bán hợp lý. Xe sử dụng động cơ điện nam châm vĩnh cửu công suất 43 mã lực, dẫn động cầu sau, đi kèm pin LFP dung lượng 18,64 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 209km/sạc.

2. VinFast VF 5 – 2.552 xe

Trong tháng 7/2025, VinFast VF 5 bán ra 2.552 xe, giảm gần 20% so với tháng trước. Tính từ đầu năm, doanh số lũy kế của VF 5 đã đạt 24.364 xe.

VinFast VF 5 hoàn toàn có thể vượt qua doanh số của chính mình của năm 2024. Ảnh: Đại lý

Dù doanh số tháng giảm nhưng nhiều khả năng VinFast VF 5 vẫn bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc. Tính đến nửa đầu năm 2025, VF 5 chiếm tới 80,4% thị phần phân khúc, cao thứ 2 toàn thị trường.

3. VinFast Herio Green – 2.128 xe

VinFast Herio Green ghi nhận tháng đầu tiên bán trên 2.000 xe tại thị trường Việt Nam. So với tháng trước, mẫu xe điện này bán nhiều hơn tới 713 xe, tăng trưởng 50%.

Herio Green đang có doanh số ấn tượng. Ảnh: Đại lý

Herio Green là một mẫu xe điện thuộc dòng "Green" của VinFast, được thiết kế đặc biệt cho dịch vụ vận tải, dựa trên nền tảng của VF 5 nhưng đã được tối ưu hóa để phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

4. VinFast VF 6 – 1.902 xe

Bất chấp Toyota Yaris Cross và Mitsubishi Xforce bùng nổ doanh số, VinFast VF 6 vẫn tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B trong tháng 7/2025.

VinFast VF 6 vẫn là vua doanh số phân khúc SUV hạng B. Ảnh: Đại lý

VF 6 được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản: Eco (174 mã lực, 250 Nm) và Plus (201 mã lưc, 310 Nm), pin dung lượng ~59,6 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 399 km/sạc.

5. Ford Ranger – 1.598 xe

Bán ra 1.598 xe, Ford Ranger trở thành mẫu ô tô xăng, dầu bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng 7/2025. Tính đến nay, mẫu bán tải nhà Ford đã bàn giao 9.383 xe trong năm 2025. Khoảng cách hiện tại giữa Ranger và Xpander chỉ là 357 xe. Nếu tiếp tục giữ phong độ bán ra gần 1.600 xe/tháng như hiện tại, Ford Ranger hoàn toàn có thể trở thành mẫu ô tô xăng, dầu bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm 2025.

Ford Ranger đang là mẫu xe xăng dầu bán chạy nhất tháng 7/2025. Ảnh: Đại lý

6. Mazda CX-5 – 1.586 xe

Mazda CX-5 bán ra 1.586 xe trong tháng 7/2025, tăng 5,7% so với tháng trước. Đáng chú ý, mẫu CUV này bất ngờ bán vượt Mitsubishi Xpander với chênh lệch 33 xe. Những năm gần đây, cuộc đua ngôi vị xe xăng, dầu bán chạy thường thuộc về Xpander và Ranger. Nhưng với doanh số như hiện tại, CX-5 có thể biến “cuộc đua song mã” thành thế “kiềng ba chân”.

Mazda CX-5 vẫn được ưu đãi sâu ở đại lý. Ảnh: Đại lý

Hiện tại, doanh số cộng dồn 7 tháng đầu năm 2025 của Mazda CX-5 đạt 8.970 xe, kém hơn Xpander và Ranger lần lượt 770 xe và 413 xe.

7. Mitsubishi Xpander – 1.553 xe

Mẫu MPV 7 chỗ quốc dân tiếp tục có mặt trong nhóm xe bán chạy nhất tháng. Sau 7 tháng đầu năm, doanh số Xpander đạt 9.740 xe. Tuy đang là mẫu xe xăng, dầu bán chạy nhất nhưng khoảng cách giữa 2 đối thủ bám đuổi không quá lớn.

Xpander sắp có bản mới tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Trước đó, nhà phân phối Mitsubishi cho biết mẫu Xpander mới có thể ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9 tới đây. Đây vẫn sẽ là bản nâng cấp giữa vòng đời với một số thay đổi nhẹ về ngoại thất và trang bị an toàn. Nếu ra mắt phiên bản mới, Xpander được kỳ vọng sẽ có cú hích doanh số trong thời gian tới.