Người Việt có hộ chiếu mẫu mới chưa thể xin visa định cư ở Đức

Thông báo được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội ngày 19-8, 4 ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Đức đã gửi công hàm đến Việt Nam thông báo cấp lại visa trên hộ chiếu phổ thông mẫu mới (hộ chiếu xanh tím than).



Trong thông báo ngày 19-8, phía Đức cho biết sẽ "tạm thời công nhận" hộ chiếu mới của Việt Nam nhằm giúp việc đi lại giữa hai nước dễ dàng và an toàn.

Đại sứ quán Đức và cơ quan lãnh sự Đức tại Việt Nam sẽ tiếp nhận "ngay lập tức" hồ sơ xin visa của người Việt có hộ chiếu mẫu mới, miễn là trong hộ chiếu có thông tin nơi sinh được bổ sung theo mẫu của Việt Nam.

Tuy nhiên, việc cấp visa nhiều năm loại C (visa định cư dài hạn) vẫn bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, công dân sử dụng hộ chiếu mẫu cũ (màu xanh lá) vẫn tiếp tục được Đức cấp visa các loại như trước, bao gồm cả visa loại C dài hạn.

Trong thời gian "tạm thời công nhận" hộ chiếu mẫu mới có bổ sung nơi sinh, phía Đức mong muốn Việt Nam đưa nơi sinh vào trang thông tin của tất cả các loại hộ chiếu hiện nay đang được cấp.

Bộ Ngoại giao và Bộ Công an trước đó cho biết bổ sung thông tin vào trang bị chú của hộ chiếu mẫu mới khi công dân có yêu cầu. Về lâu dài, sẽ bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới.

Ngày 27-7, Đức trở thành quốc gia đầu tiên trong khối Schengen dừng cấp visa trên hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với lý do thiếu nơi sinh.

Sau Đức, lần lượt các nước Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech và Phần Lan có động thái tương tự. Hiện chỉ còn Phần Lan và Czech chưa nối lại việc cấp visa cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mẫu mới.

Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới màu xanh tím than từ ngày 1-7-2022 và cho biết mẫu mới có nhiều cải tiến, đảm bảo các kỹ thuật bảo an cũng như khó làm giả.

Hộ chiếu vẫn giữ nguyên kích thước, chiều ngang 88mm, dài 125mm và dày trong khoảng 0,75mm.

Trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Người dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1-7-2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.