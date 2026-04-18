HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người từng chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank, BIDV dưới đây khẩn trương đến công an trình báo trước ngày 10/5

Huỳnh Duy |

Công an đã công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác.

Lợi dụng thói quen mua sắm qua livestream trên mạng xã hội, một đường dây lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi vừa bị phát hiện, điều tra, khiến nhiều người sập bẫy và mất tiền.

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng hoạt động mua bán trực tuyến trên mạng xã hội để tiếp cận và chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Quyền cùng các đối tượng trong đường dây đã tổ chức theo dõi thường xuyên các phiên livestream bán hàng trên nền tảng như Facebook, Zalo nhằm thu thập thông tin khách hàng, đặc biệt là số điện thoại của người đặt mua sản phẩm.

Công an đã công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. (Ảnh minh hoạ)

Từ nguồn dữ liệu này, các đối tượng giả danh nhân viên bán hàng, chủ động liên hệ tư vấn và chốt đơn với khách. Trong quá trình trao đổi, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook, Zalo của nạn nhân.

Sau khi kiểm soát được tài khoản, nhóm này nhanh chóng khai thác danh sách bạn bè, người thân của chủ tài khoản, sau đó dựng kịch bản vay mượn tiền. Tin nhắn được gửi đi dưới danh nghĩa “người quen” khiến nhiều người mất cảnh giác và chuyển tiền theo yêu cầu.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận tiền rồi lập tức cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định và công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây lừa đảo này, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt với các trường hợp vay mượn tiền qua mạng xã hội hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp mà chưa được xác minh trực tiếp.

Danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án:

    Số tài khoản: 9043159753

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Đỗ Xuân Thắng

Chi nhánh: Đắk Lắk

    Số tài khoản: 11133622068

Ngân hàng: LPBank

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Lữ hành Du lịch

Chi nhánh: Hà Đông

    Số tài khoản: 29037159357

Ngân hàng: TPBank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Linh

Chi nhánh: Đắk Lắk

    Số tài khoản: 1063448781

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo

Chi nhánh: Đắk Lắk

    Số tài khoản: 23522651

Ngân hàng: ACB

Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo

Hình thức mở: Tài khoản online

    Số tài khoản: 9024159357

Ngân hàng: Vietcombank

Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa

Chi nhánh: Đắk Lắk

    Số tài khoản: 8887204377

Ngân hàng: BIDV

Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa

Chi nhánh: Bình Chánh

    Số tài khoản: 898606074

Ngân hàng: VPBank

Chủ tài khoản: Bùi Ngọc Hiền

Đơn vị mở: Trung tâm Thế chấp vùng 1B - TP Hà Nội

    Số tài khoản: 85011964

Ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tâm

Chi nhánh: Hà Nội

    Số tài khoản: 338149341

Ngân hàng: LPBank

Chủ tài khoản: Chu Văn Hiếu

Chi nhánh: Quảng Ninh

    Số tài khoản: 163100010219002

Ngân hàng: OCB

Chủ tài khoản: Y Nai

Chi nhánh: Pleiku

    Số tài khoản: 087182361

Ngân hàng: VIB

Chủ tài khoản: Lê Thị Nhi

Chi nhánh: Tiền Giang

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền vào các tài khoản liên quan hoặc có thông tin về vụ án sớm đến trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Thời hạn tiếp nhận thông tin đến trước ngày 10/5/2026. Sau thời điểm này, vụ án sẽ được xử lý theo quy định pháp luật nếu không có thêm người liên hệ làm việc.

Thông tin được tiếp nhận tại Văn phòng PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2, lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc tại cơ quan công an gần nhất.

Tin mới vụ bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của nguyên cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt
Tags

Tin nóng trong ngày

Đắk Lắk

báo mới

Vietcombank

Công an tỉnh Bắc Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại