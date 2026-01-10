Người từng chuyển tiền đến tài khoản Techcombank, Vietcombank, MB sau đây khẩn trương đến công an trình báo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Duy Bảo (20 tuổi, trú phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng bị cáo buộc giả danh giảng viên các trường đại học, yêu cầu sinh viên chuyển tiền đặt mua đồng phục, qua đó chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn bị lừa đảo thông qua hình thức đặt mua áo đồng phục. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định Võ Duy Bảo là đối tượng thực hiện hành vi trên.

3 tài khoản ngân hàng Techcombank, Vietcombank, MB được đối tượng sử dụng cho mục đích lừa đảo.(Ảnh minh hoạ)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2024, do không có việc làm ổn định và thiếu tiền chi tiêu, Bảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Nhận thấy thời điểm đầu năm học mới, tân sinh viên có nhu cầu mua đồng phục của trường, khoa, đối tượng đã lợi dụng tâm lý này để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, Bảo sử dụng các số điện thoại không chính chủ để lập tài khoản Zalo, giả danh giảng viên của nhiều trường đại học bằng cách lấy tên, hình ảnh đại diện và ảnh bìa của các thầy cô được đăng công khai trên mạng xã hội. Sau đó, đối tượng tìm cách tham gia các hội nhóm Facebook công khai của trường, khoa để tiếp cận, xâm nhập vào các nhóm Zalo của lớp, khoa sinh viên năm nhất.

Khi đã vào được nhóm, Bảo nhắn tin với danh nghĩa giảng viên, yêu cầu sinh viên đăng ký mua đồng phục và gửi kèm đường link Google Form do đối tượng tự tạo. Trong các biểu mẫu này, Bảo yêu cầu người đăng ký cung cấp thông tin cá nhân, lựa chọn loại đồng phục và chuyển khoản tiền đặt mua vào các tài khoản ngân hàng đứng tên Võ Duy Bảo, gồm: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) số tài khoản 5730349718312; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) số tài khoản 19073960375015; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) số tài khoản 1040974056.

Sau khi sinh viên chuyển tiền, đối tượng lập tức rời nhóm chat, chặn mọi liên lạc nhằm tránh bị phát hiện. Quá trình mở rộng điều tra, Bảo khai nhận đã thực hiện thủ đoạn tương tự với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 707 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Duy Bảo để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại liên quan đến hình thức lừa đảo nêu trên sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc điều tra viên Trần Anh Vũ (số điện thoại 0775.537.888) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.