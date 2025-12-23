Người từng chuyển tiền cho 27 tài khoản ngân hàng tại Agribank, Vietcombank, Techcombank... sau lưu ý gấp

Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo đề nghị các cá nhân, tổ chức từng giao dịch, chuyển tiền đến 27 tài khoản ngân hàng đứng tên Lê Văn Thắng nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án rửa tiền quy mô lớn.

Theo Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra trên địa bàn thành phố và nhiều địa phương khác trong cả nước, theo quyết định khởi tố vụ án ban hành ngày 9/12/2025.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Lê Văn Thắng (sinh ngày 23/3/1996, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên mình tại hàng loạt ngân hàng trong nước. Sau đó, Thắng xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty chưa rõ thông tin.

Các cá nhân, tổ chức từng giao dịch, chuyển tiền đến 27 tài khoản ngân hàng sau nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án rửa tiền quy mô lớn. (Ảnh minh hoạ)

Tại đây, Thắng sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo của công ty. Đối tượng khai nhận biết rõ số tiền luân chuyển qua các tài khoản là tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp của các công ty khác đặt tại Campuchia. Các công ty này liên kết với nơi Thắng làm việc nhằm thực hiện việc luân chuyển dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã sử dụng tổng cộng 27 tài khoản ngân hàng mở tại nhiều ngân hàng khác nhau, tất cả đều đứng tên cá nhân Thắng, để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động rửa tiền.

1. 415254780800001 mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

2. 0384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

3. 42340817 mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

4. 106870335232 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

5. 100500220562 mở tại Ngân hàng Woori Việt Nam (WooriBank).

6. 0384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

7. 2001206547514 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

8. 3384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

9. 905077304 mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

10. 0321020334006 mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank).

11. 0041000368762 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank).

12. 8863467221 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

13. 0384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

14. 80000392293 mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

15. 0384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EximBank).

16. 0905077304 mở tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

17. 431001060005557 mở tại Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank).

18. 0384458360 mở tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (ShinhanBank).

19. 0384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank).

20. 00100002849687 mở tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank).

21. 288155335954 mở tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

22. 00794732 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).

23. 0111588894 mở tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Số Vikki (VikkiBank).

24. 040069970739 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

25. 4005140001854 mở tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Public Việt Nam (Public Bank).

26. 102000002303 mở tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

27. 3300384876796 mở tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PG Bank).

Để phục vụ công tác điều tra toàn diện, không bỏ sót người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng giao dịch hoặc chuyển tiền đến các tài khoản nêu trên sớm đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.

Cơ quan công an cho biết, việc thu thập thông tin từ người bị hại có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ quy mô thiệt hại, củng cố chứng cứ, đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm của Lê Văn Thắng theo đúng quy định pháp luật.