HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người từ 75 tuổi: Mức hưởng BHYT tăng lên 85% từ 1/7/2027

Hà Linh
|

Đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng.

Từ 75 tuổi trở lên: Mức hưởng BHYT tăng theo lộ trình, cao nhất lên 95%

Bộ Y tế vừa công bố dự thảo Nghị định đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế theo từng giai đoạn, ưu tiên các nhóm đối tượng dễ tổn thương, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT.

Theo lộ trình, nhóm ưu tiên gồm người từ 75 tuổi trở lên, trẻ em dưới 18 tuổi, người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động 35–60% và hộ gia đình mức sống trung bình sẽ được tăng mức hưởng từ 80% lên 85% từ 1/7/2027, tiếp tục lên 90% từ 1/7/2029. Đặc biệt, tại tuyến cơ sở, mức hưởng sẽ tăng lên 95% từ 1/7/2030, giúp người dân được khám chữa gần nhà với chi phí được quỹ chi trả gần như toàn bộ.

Các đối tượng còn lại cũng được hưởng chính sách nhưng chậm hơn một giai đoạn: tăng lên 85% từ 1/7/2028 và 90% từ 1/7/2030.

Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự ưu tiên bảo vệ trẻ em, người cao tuổi và các nhóm yếu thế, đồng thời khuyến khích người dân đi khám chữa tại tuyến ban đầu — nơi chi phí thấp và hiệu quả cao nhất. Dự thảo đang trong giai đoạn lấy ý kiến, dự kiến sớm ban hành và đi vào thực hiện theo đúng lộ trình đã công bố.

Tags

bhyt

bảo hiểm y tế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

01:30
Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại