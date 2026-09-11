Người từ 75 tuổi: Mức hưởng BHYT tăng lên 85% từ 1/7/2027

Đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng.

Từ 75 tuổi trở lên: Mức hưởng BHYT tăng theo lộ trình, cao nhất lên 95%

Bộ Y tế vừa công bố dự thảo Nghị định đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế theo từng giai đoạn, ưu tiên các nhóm đối tượng dễ tổn thương, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT.

Theo lộ trình, nhóm ưu tiên gồm người từ 75 tuổi trở lên, trẻ em dưới 18 tuổi, người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động 35–60% và hộ gia đình mức sống trung bình sẽ được tăng mức hưởng từ 80% lên 85% từ 1/7/2027, tiếp tục lên 90% từ 1/7/2029. Đặc biệt, tại tuyến cơ sở, mức hưởng sẽ tăng lên 95% từ 1/7/2030, giúp người dân được khám chữa gần nhà với chi phí được quỹ chi trả gần như toàn bộ.

Các đối tượng còn lại cũng được hưởng chính sách nhưng chậm hơn một giai đoạn: tăng lên 85% từ 1/7/2028 và 90% từ 1/7/2030.

Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự ưu tiên bảo vệ trẻ em, người cao tuổi và các nhóm yếu thế, đồng thời khuyến khích người dân đi khám chữa tại tuyến ban đầu — nơi chi phí thấp và hiệu quả cao nhất. Dự thảo đang trong giai đoạn lấy ý kiến, dự kiến sớm ban hành và đi vào thực hiện theo đúng lộ trình đã công bố.