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Người trúng số siêu đen đủi: Mất 43 tỷ đồng giải thưởng, tốn thêm tiền đi kiện

Ngọc Minh/VTC News
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Người đàn ông này trúng độc đắc 43 tỷ đồng nhưng mãi đến khi hết hạn nhận thưởng mới tìm thấy vé, anh kiện công ty xổ số và thua, phải trả hơn 340 triệu đồng án phí.

Theo Jimu News, vụ tranh chấp xổ số hy hữu này bắt nguồn từ đầu tháng 11/2019 khi A Hào (tên đã được thay đổi) mua một tờ vé số loại “Song sắc cầu” (Double Color Ball) với giá 32 nhân dân tệ (124 nghìn đồng) tại một điểm bán vé số ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Anh may mắn trúng giải thưởng lớn trị giá 11,13 triệu nhân dân tệ (khoảng 43 tỷ đồng). Tuy nhiên, A Hào đã làm mất tờ vé số đó và mãi đến tháng 1/2020 mới tìm lại được. Khi anh mang tờ vé cùng bằng chứng mua hàng đến trung tâm xổ số để lĩnh thưởng, yêu cầu này bị từ chối vì thời hạn 60 ngày quy định để nhận giải đã trôi qua.

Không cam tâm mất đi giải thưởng khổng lồ, A Hào tức giận kiện trung tâm xổ số. Anh lập luận rằng trên tờ vé số không ghi rõ thời hạn lĩnh thưởng 60 ngày hay các thông tin liên quan đến kỳ quay thưởng, đồng thời cho rằng trung tâm xổ số đã vi phạm hợp đồng. A Hào yêu cầu trung tâm phải chi trả số tiền trúng thưởng cùng với tiền lãi do chậm thanh toán.

Đáp lại, trung tâm xổ số cho biết các thông báo về kết quả quay thưởng trên trang web chính thức đã nêu rõ thời hạn lĩnh thưởng. Ngoài ra, trong suốt thời hạn này, trung tâm cũng đã ba lần đăng tải thông báo tìm người trúng thưởng trên các nền tảng tin tức, qua đó hoàn thành nghĩa vụ nhắc nhở khách hàng một cách hợp lý.

Tòa án bác bỏ toàn bộ yêu cầu của A Hào và buộc anh phải chịu án phí là 88 nghìn nhân dân tệ (khoảng 341 triệu đồng).

Kết quả điều tra của Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Công nghệ cao Đông Hồ (Vũ Hán) cho thấy, trang web chính thức của trung tâm xổ số đã công bố công khai theo quy định về thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày, cùng với quy định rằng các giải thưởng quá hạn sẽ bị hủy bỏ. Số tiền thưởng bị hủy này sau đó đã được chuyển hợp lệ vào quỹ phúc lợi công cộng của ngành xổ số.

Hơn nữa, các bản ghi âm cho thấy A Hào từng gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng để hỏi liệu anh có thể lĩnh thưởng sau khi thời hạn đã kết thúc hai ngày hay không. Điều này xác nhận rằng anh đã biết rõ về thời hạn lĩnh thưởng, và việc không nhận thưởng đúng hạn hoàn toàn là do anh làm mất vé số; trung tâm xổ số không hề vi phạm hợp đồng.

Cuối cùng, tòa án bác bỏ toàn bộ yêu cầu của A Hào và buộc anh phải chịu án phí là 88 nghìn nhân dân tệ (khoảng 341 triệu đồng). Sau phán quyết sơ thẩm, A Hào cho biết sẽ không kháng cáo và đã thanh toán đầy đủ các chi phí tố tụng liên quan.

(Nguồn: Sohu)

Tags

xổ số

trúng thưởng

Vũ Hán

Hồ Bắc

Trung Quốc.

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