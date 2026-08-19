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Người trên thuyền rồng ném lon bia, vứt rác xuống sông Hương: Xử phạt chủ thuyền

PV
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Ông N.V.L. - chủ thuyền rồng để nhân viên ném vỏ lon bia, rác xuống sông Hương - bị xử phạt hành chính.

Liên quan vụ chủ thuyền rồng để nhân viên ném lon bia, vứt rác xuống sông Hương , ngày 18/8, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, TP Huế, cho biết đã mời chủ thuyền làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, Phòng Quản lý đô thị - Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với ông N.V.L. về hành vi vứt rác xuống sông Hương.

Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 25 Nghị định số 45/2022, hành vi vi phạm trên bị xử phạt tiền 1 - 2 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Người trên thuyền rồng du lịch mang số hiệu HUE-1239 ngang nhiên xả rác, vỏ lon bia xuống sông Hương. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chiếc thuyền rồng du lịch cập bến gần bờ sông Hương sau khi phục vụ một đoàn khách. Chiếc thuyền neo đậu tại khu vực gần một tuyến đường đi bộ, nơi đang có đông người qua lại vãn cảnh, hóng mát bên dòng sông di sản của Huế.

Theo nội dung trong đoạn clip, trên thuyền lúc này có một số người được cho là nhân viên của thuyền đang dọn dẹp bàn ghế, thu gom các vỏ lon bia, chai nhựa sau khi phục vụ khách. Đáng nói, những người ở trên thuyền rồng thản nhiên ném vỏ lon bia, chai nhựa xuống sông Hương qua cửa sổ của thuyền rồng trước sự chứng kiến của đông người qua lại.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng chức năng TP Huế vào cuộc xác minh và làm việc với ông N.V.L. - chủ thuyền du lịch mang số hiệu HUE - 1239.

Theo biên bản làm việc với cơ quan chức năng, ông L. xác nhận nội dung sự việc được phản ánh trên mạng xã hội là đúng sự thật. Hành vi xả vỏ lon bia, chai nhựa xuống sông Hương do nhân viên trên thuyền thực hiện.

Tại buổi làm việc, chủ phương tiện thừa nhận hành vi trên vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường du lịch của TP Huế. Đồng thời, ông L. cam kết chấn chỉnh hoạt động của nhân viên, không để tái diễn tình trạng xả rác xuống sông Hương và thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải đúng quy định.

Tags

vứt rác xuống sông Hương

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