Người trẻ bỏ phố đi chăn thuê 3.000 con cừu, lương 62 triệu đồng, bao ăn ở

Một tin tuyển dụng chăn thả 3.000 con cừu trên diện tích khoảng 2.000 ha đồng cỏ ở Khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, gần đây đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm chủ yếu từ giới trẻ.

Được đăng tải trên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, công việc này yêu cầu một cặp vợ chồng chăn cừu chuyển đến một trang trại cách thành phố Xilinhot khoảng 300km. Vị trí này dành cho hai người với mức lương hàng tháng là 16.000 nhân dân tệ (khoảng 2.400 đô la Mỹ - 62 triệu đồng).

Ngoài ra, người trúng tuyển được hỗ trợ thức ăn, chỗ ở trong lều Mông Cổ truyền thống và phải sinh sống tại trang trại quanh năm.

Con số này chú ý vì cao hơn đáng kể mặt bằng thu nhập tại Nội Mông. Được biết, mức lương trung bình hàng tháng trong khu vực tư nhân tại Nội Mông vào khoảng 5.000 NDT, trong khi khu vực công khoảng 10.000 NDT, theo Sixth Tone .

Sau khi tin tuyển dụng lan truyền, công ty cho biết đã nhận được hàng nghìn tin nhắn hỏi việc qua mạng. Người quan tâm không chỉ là các cặp đôi, mà còn có cả những người độc thân đang làm việc tại các đô thị lớn. Trong 14 cặp đôi lọt vào vòng phỏng vấn qua video, hơn một nửa sinh sau năm 1990.

Hôm 9/5, một cặp đôi đến từ miền Bắc Trung Quốc, sinh năm 1980 đã trúng tuyển. Họ được cho là có kinh nghiệm chăn cừu và đã bắt đầu làm việc theo hợp đồng một năm.

Chủ trang trại, họ Zuo, cho biết công việc được phân chia theo mô hình truyền thống. “Về cơ bản, người đàn ông làm công việc chân tay như chăn thả và cho cừu ăn, trong khi người phụ nữ lo công việc hậu cần như nấu nướng”.

Theo ông Zuo, công việc dễ quản lý hơn vào mùa hè, vì đàn cừu chủ yếu được chăn thả tự do. Nhưng trong suốt mùa đông kéo dài gần nửa năm, nhiệt độ có thể xuống dưới âm 40 độ C, và công nhân phải cho đàn cừu ăn hai lần một ngày, ngoài ra còn phải sử dụng thiết bị nông trại để vận chuyển hàng trăm bao thức ăn chăn nuôi, mỗi bao nặng khoảng 200 kg.

Chưa kể, tín hiệu điện thoại di động yếu hoặc không có ở một số khu vực, và việc liên lạc với mọi người bị hạn chế.

Dù vậy, tin tuyển dụng vẫn chạm đúng tâm lý của nhiều người trẻ Trung Quốc. Trên Weibo, một hashtag liên quan thu hút hơn 44 triệu lượt xem. Một bản tin về công việc này trên Douyin cũng nhận hơn 50.000 bình luận.

Một người dùng Douyin viết, “Có ai muốn đi theo nhóm không? Tôi thực sự muốn thoát khỏi thành phố cạnh tranh khốc liệt này.”

“Tôi và chồng muốn đi,” một người khác viết. “Nhà máy của chúng tôi đã phá sản, và chúng tôi cần việc làm để trả nợ. Chúng tôi sẵn sàng chịu đựng khó khăn và cô đơn. Chúng tôi có một chú chó Border Collie muốn mang theo, cũng như kinh nghiệm quản lý trước đây mà chúng tôi có thể tận dụng để chăn cừu.”

Tuy nhiên, những người khác lại lưu ý đến yêu cầu thể chất khắc nghiệt và sự cô lập của công việc này. Một ứng viên nói với truyền thông trong nước rằng, sau khi tìm hiểu về công việc hàng ngày của người chăn cừu, anh nhận ra việc quản lý hàng nghìn con cừu sẽ không dễ dàng, đặc biệt là việc hỗ trợ những con cừu đang sinh con.

Một nhà tuyển dụng chăn cừu tại thành phố Ordos (Nội Mông) cũng nhận định mức lương này trông hấp dẫn, nhưng số lượng cừu mà người lao động phải chịu trách nhiệm là rất lớn. Theo người này, những người chăn cừu ở vùng xa thường gặp khó khăn về đi lại, thiếu tiện nghi sinh hoạt và phải làm việc bất kể mưa nắng.

Theo Sixth tone