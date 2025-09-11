"Người tình mới" của Quốc Trường về chung nhà với "phi công trẻ" sau 12 năm hẹn hò

Lê Khánh – "Người yêu mới" của Quốc Trường trên phim

Lê Khánh tên thật là Lê Kim Khánh, sinh năm 1981, là một nữ diễn viên kiêm MC. Ngôi sao phim Hướng Nghiệp từng giành được 6 giải Mai Vàng và hàng loạt giải thưởng quan trọng khác. Ít ai biết rằng thời điểm học trường Sân khấu Điện ảnh, Lê Khánh từng bị đánh giá không có năng khiếu nghệ thuật khi là sinh viên năm nhất.

Lê Khánh hóa thân vai Thương còn Quốc Trường là người yêu của cô.

Sau thành công của Chị dâu, Lê Khánh đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng với vai Thương có mối tình "chị - em" với "phi công trẻ" do Quốc Trường đảm nhận trong dự án phim Chị Ngã Em Nâng. Thương là người phụ nữ thành đạt, từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Chính điều đó giúp cô mạnh mẽ hơn và dành trọn tình yêu thương cho người em trai của mình do Thuận Nguyễn thủ vai.

Trái với Thương phải chịu nhiều biến cố trong cuộc sống, Lê Khánh ngoài đời may mắn khi có tổ ấm viên mãn, sự thăng hoa trong nghề. Song nữ nghệ sĩ quan niệm "công việc của người diễn viên không phải cuộc sống thế nào thì mình đưa vào nhân vật như thế đó. Chắc chắn tôi phải hóa thân để nhân vật được thể hiện một cách tốt nhất, đúng với yêu cầu của đạo diễn. Xung quanh chúng ta có nhiều số phận, có thể lấy chất liệu từ đó để mang vào Thương".

Lê Khánh làm người tình của Quốc Trường trong phim mới.

Ngoài đời thường Lê Khánh hơn Quốc Trường 6 tuổi, 2 người từng đóng chung ở cùng một sân khấu nhiều năm trước. Vì khá thân nhau nên cả hai có thể thoải mái vào vai người yêu. Trong các buổi tập diễn, cặp diễn viên trao đổi thoải mái để chọn cách phối hợp tốt nhất.

Lê Khánh trong cảnh quay khó dưới bể nước sâu 2,5m.

Ở vai diễn lần này Lê Khánh trải qua cảnh quay nguy hiểm dưới hồ nước sâu 2,5m. Trong quá trình quay, ông xã của nữ diễn viên – Tuấn Khải phải có mặt để hỗ trợ, động viên tinh thần. "Mặc dù ở dưới nước thở bằng oxy máy rất an toàn nhưng do tâm lý tôi nghĩ không vượt qua được nên cảm thấy rất sợ. Nhờ sự hỗ trợ của ê kíp và cả chồng, tôi đã có thể vượt qua nỗi sợ để hoàn thành phân đoạn này", Lê Khánh nói sau khi hoàn thành cảnh khó trong phim.

Lê Khánh gây ấn tượng trong phim Chị dâu.

Sau thành công của Chị dâu, nhiều khán giả ưu ái gọi Lê Khánh là "diễn viên trăm tỉ". Nói về danh xưng này, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân hạnh phúc vì tác phẩm được đón nhận, đồng thời luôn biết ơn những lời khen ngợi, động viên hay góp ý. Tuy nhiên, Lê Khánh không nghĩ mình là "diễn viên trăm tỉ" bởi cô quan niệm: "Doanh thu đó là của nhà sản xuất, nhà đầu tư chứ không phải của tôi. Quan trọng là làm sao có được lời nhận xét, tình cảm mà khán giả dành cho, đó mới là trăm tỉ mà tôi có được".

Tuổi 44 hạnh phúc bên chồng cùng 2 con

Lê Khánh, nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như kịch nói, phim ảnh, MC. Các phim nghệ sĩ từng tham gia như: Cô dâu đại chiến, Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi, Độc thân tuổi 30. Ở mảng sân khấu, cô ghi dấu qua nhiều vở diễn tại Idecaf, Thiên Đăng.

Lê Khánh và ông xã học chung lớp.

Hiện tại Lê Khánh có cuộc sống gia đình ấm êm bên ông xã Tuấn Khải và 2 con trai đáng yêu tên Khang và Kha. Lê Khánh về chung nhà với Tuấn Khải vào năm 2014, sau 12 năm hẹn hò. Cô và diễn viên Tuấn Khải bắt đầu hẹn hò khi học chung Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Dù cùng lớp, Tuấn Khải là sinh viên nhỏ tuổi nhất, Lê Khánh học trễ một năm, hơn anh ba tuổi.

Trước truyền thông, Lê Khánh luôn giấu kín thông tin nhưng đồng nghiệp đều biết về chuyện tình của hai người. Lê Khánh từng chia sẻ suốt những năm bên nhau, Tuấn Khải luôn là người đem lại niềm vui cho cô. Anh còn là người hy sinh, dành nhiều thời gian cho gia đình. Nếu không có anh sẽ không có một Lê Khánh toàn tâm toàn ý trong công việc.

Hiện tại, Lê Khánh và chồng cùng theo đuổi nghiệp diễn và kinh doanh. Tuấn Khải cũng thường xuyên hộ tống vợ đến phim trường, hỗ trợ ở hậu trường.

Tổ ấm hạnh phúc của Lê Khánh.

Sau khi có 2 con, vợ chồng Lê Khánh được nhiều người giục sinh thêm một bé gái để "đủ nếp đủ tẻ". Tuy nhiên Lê Khánh đã thực hiện triệt sản sau khi sinh bé thứ 2. Vợ chồng cô muốn tập trung lo cho 2 con thật chu toàn nên đã đưa ra quyết định này. Lê Khánh cũng từng trải qua giai đoạn mang thai đầy gian nan.

Ở tuổi 44, Lê Khánh tất bật với nhiều dự án phim. Thăng hoa trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ vẫn nỗ lực làm tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Nhìn lại hành trình đó, cô quan niệm: "Tôi may mắn khi có một hậu phương vững chắc là chồng và những người thân trong gia đình. Điều đó giúp tôi toàn tâm toàn ý cho từng cơ hội mình có được. Trong cuộc sống có nhiều yếu tố như công việc, gia đình. Mình phải làm sao để dung hòa điều đó, giúp cuộc sống trở nên thú vị hơn".

Nữ diễn viên được khen ngợi có ngoại hình trẻ trung sau 2 lần sinh nở, nhờ chăm chỉ tập luyện yoga. Ở 2 lần sinh, Lê Khánh luôn ưu tiên cho sức khoẻ của con, còn bản thân cô không áp lực chuyện giảm cân. Nữ diễn viên nói không với thuốc giảm cân, chỉ kiên trì tập yoga và điều chỉnh lại chế độ ăn uống, bỏ thói quen ăn đêm.