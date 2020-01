Người tính không bằng trời tính: Rời hoàng gia với đầy mưu toan, vợ chồng Harry - Meghan nhận lại thực tế phũ phàng với nhiều cái "mất"

Trang Telegraph cho hay, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã mạnh dạn tuyên bố rằng, họ sẽ theo đuổi "một vai trò mới tiến bộ" trong gia đình hoàng gia. Tuy nhiên, trong sự việc này, họ đã rời đi mà không có một vai trò nào cả.

Cặp đôi từng nói rằng họ sẽ "tạo ra một vai trò tiến bộ mới" và "điều chỉnh mô hình làm việc của mình". Tuy vậy, trên thực tế, họ không được phép sử dụng danh hiệu hoàng gia là "Hoàng tử và Công nương", không còn vai trò gì trong gia đình hoàng gia. Họ sẽ chính thức rời khỏi hoàng gia Anh vào mùa xuân này. Điều này có nghĩa rằng sẽ không có mô hình làm việc nào cả. Thay vào đó, hai người được tự do tìm kiếm công việc phù hợp mà không bị soi xét.

Harry - Meghan cũng mong muốn sẽ tiếp tục thực hiện một phần nhiệm vụ hoàng gia và "hỗ trợ đầy đủ" cho Nữ hoàng, Khối Thịnh vượng Chung và các nhà bảo trợ của họ. Trang web của đôi vợ chồng nói rằng họ sẽ "tiếp tục hợp tác" trong khi làm việc "ở bên ngoài". Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất của Điện Buckingham tuyên bố rõ rằng nhà Sussex sẽ không còn đại diện cho Nữ hoàng tại bất kỳ hoạt động nào. Công việc của họ sẽ diễn ra độc lập và dường như ít có khả năng hợp tác với hoàng gia.

Vợ chồng Meghan Markle đã có sự tính toán sai lầm.

Phát biểu tại tổ chức từ thiện Sentebale ở London vào tối ngày 19/1, Harry thừa nhận anh muốn tiếp tục phục vụ Nữ hoàng mà không liên quan tới công quỹ nhưng anh đã không được người đứng đầu hoàng gia chấp nhận. Nữ hoàng Anh đã phân định rõ ràng giữa một bên là thành viên hoàng gia và một bên là dân thường, không ai có thể có hai điều cùng một lúc.



Harry - Meghan từng hy vọng sự nghiệp mới của họ sẽ được xây dựng dựa trên thương hiệu là thành viên hoàng gia. Thực tế, có khả năng họ sẽ không được tiếp tục sử dụng thương hiệu hoàng gia. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải thay đổi thương hiệu trên các nền tảng truyền thông xã hội, trang web và quỹ từ thiện mới của họ.

Cặp đôi cũng muốn thay đổi cách tiếp cận của truyền thông với mình và sẽ không còn duy trì truyền thống cho phép tổ chức truyền thông chính thống tiếp cận họ trong những hoạt động chính thức. Harry còn cáo buộc truyền thông đã khiến anh quyết định rời hoàng gia. Tuy nhiên, với việc nhà Sussex không còn là thành viên của hoàng gia Anh, nhóm truyền thông về hoàng gia từ các hãng thông tấn, đài truyền hình sẽ không còn có nghĩa vụ đưa tin về các hoạt động của họ nữa.

Meghan Markle không ngờ rằng ở Canada mình cũng không thực sự được chào đón.

Một ví dụ điển hình là vào tuần trước, Meghan có hai chuyến thăm cá nhân đến các tổ chức từ thiện ở Vancouver, Canada. Chi tiết về các chuyến thăm chỉ được những tổ chức này công bố trên Twitter sau khi được Meghan phê duyệt ngôn từ và hình ảnh.



Khi thông báo rời khỏi hoàng gia, vợ chồng Harry nói rằng 95% nguồn tài chính của họ đến từ cha, Thái tử Charles. Tuy nhiên, ông này chỉ đồng ý hỗ trợ tài chính trên tư cách cá nhân cho vợ chồng con trai trong vòng một năm từ khi họ bắt đầu cuộc sống mới ở Canada. Cặp đôi từng cải tạo dinh thự Frogmore Cottage của Nữ hoàng Elizabeth II ở Windsor, với tổng kinh phí 2,4 triệu bảng từ ngân sách, Harry - Meghan cho hay việc này phản ánh trách nhiệm gìn giữ các tòa nhà có ý nghĩa lịch sử. Nhưng cuối cùng đôi vợ chồng phải hoàn trả số tiền trên.

Dù không còn là thành viên cấp cao của hoàng gia, Harry - Meghan cho rằng họ vẫn sẽ được cảnh sát đảm bảo về mặt an ninh vì họ được xem là "những người được bảo vệ tầm quốc tế". Tuyên bố này sau đó đã bị xóa khỏi website của cặp đôi. Trong khi đó, Điện Buckingham từ chối bình luận về vấn đề an ninh và hầu hết các chuyên gia đồng quan điểm rằng cảnh sát Anh không thể hiện diện ở Canada để bảo vệ cho hai người. Trong khi ấy người dân Canada cũng lên tiếng rằng họ không muốn trả tiền túi của mình để bảo vệ an toàn cho nhà Sussex.

Rõ ràng, những hy vọng của nhà Sussex đã không hoàn toàn đạt được như ý muốn của họ. Đây là một cuộc chơi sòng phẳng và người chơi ở cả hai bên đều phải có sự công bằng. Vợ chồng Harry - Meghan không thể có được tất cả những gì mà họ muốn.