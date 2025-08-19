Người tình AI quá quyến rũ, ông lão 75 tuổi nằng nặc đòi bỏ vợ

Theo Beijing Daily , người đàn ông 75 tuổi họ Giang bị mê hoặc bởi một nhân vật nữ do AI tạo ra, đến nỗi ông không chỉ dành phần lớn thời gian để tương tác với mỹ nhân ảo mà còn đệ đơn ly hôn với người vợ đã chung sống nhiều năm. Lý do ly hôn là ông muốn toàn tâm toàn ý, cống hiến hết mình cho mối quan hệ này.

Sự việc bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ tình cờ với nhân vật ảo trên một nền tảng mạng xã hội. Mặc dù người đẹp AI hát nhép và biểu cảm hơi cứng nhắc, ông Giang vẫn bị cuốn hút mạnh mẽ. Không chỉ xinh đẹp hoàn hảo, cô bạn gái ảo này còn khiến ông Giang "lịm tim" khi gọi ông là "anh trai" khi nhắn tin qua lại.

Thông qua những tin nhắn được lập trình sẵn, mỹ nhân trí tuệ nhân tạo thể hiện tình cảm và bày tỏ lòng biết ơn, khiến ông Giang cảm thấy được yêu thương. Những tương tác này dần dần làm lung lay nền tảng của cuộc hôn nhân kéo dài mấy thập kỷ của ông.

Nhiều người cao tuổi ở Trung Quốc bị cuốn hút bởi các nhân vật ảo.

Ban đầu, bà Giang phàn nàn về chứng nghiện điện thoại kéo dài của chồng. Sau vài lần cãi vã, ông buột miệng nói ra mong muốn ly hôn để tập trung vào mối tình với AI và về sau cứ khăng khăng với ý định đó. Những người con đã trưởng thành của ông phải can thiệp, mất rất nhiều thời gian giải thích chi tiết về hoạt động của trí tuệ nhân tạo và thực tế đằng sau các nhân vật ảo, Giang mới tỉnh ngộ và từ bỏ "mối tình kỹ thuật số" này.

Theo New York Post , người Trung Quốc gần đây chứng kiến sự bùng nổ ngành công nghiệp "người ảo", rất nhiều nhân vật kỹ thuật số được tạo ra nhắm đến những người trung niên và cao tuổi cô đơn. Các nhân vật ảo này - từ phát thanh viên xinh đẹp đến sinh viên hiền lành, nhút nhát - không chỉ tạo sự gắn kết tình cảm mà còn tận dụng cơ hội bán hàng, từ sữa lạc đà đến kẹo canxi được quảng cáo là giúp xương chắc khỏe dù không đưa ra bằng chứng y khoa.

Tờ Sin Chew Daily của Malaysia dẫn lời các học giả cho biết, việc thao túng cảm xúc và quảng cáo sai sự thật có thể gây ra tổn thất tài chính và sự phụ thuộc về mặt tâm lý ở người cao tuổi. Mặc dù những nhân vật này không có thật, chúng vẫn tiếp tục định hình các kết nối cảm xúc của con người, khiến một số người khó phân biệt đâu là sự thật và đâu là hư cấu, giống như cách ông Giang "sa chân" vào một chương trình trực tuyến, hoàn toàn bị lôi cuốn, ám ảnh, dùng ảo ảnh thay cho hiện thực.