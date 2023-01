Người thực sự thông minh cả đời không làm 3 việc: Việc thứ 2 nhiều người vẫn thường xuyên làm để rồi đánh mất thứ quý giá mới hối tiếc

Chúng ta đều biết, Do thái được cả thế giới công nhận là "Dân tộc thông minh nhất trên thế giới". Theo tạp chí Fortune, tại Mỹ, dân số Do thái chỉ chiếm 2,5% tổng số dân nhưng lại chiếm tới 25% giới siêu giàu.

Theo số liệu năm 2013, 18/40 người đứng đầu danh sách giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn đều đến từ dân tộc này như ông trùm tài chính George Soros, ông trùm tài chính phố Wall Morgan... Dường như những người thành công nhất đều là các đại diện kiệt xuất của dân tộc Do Thái.

Không chỉ kinh doanh giỏi, vốn kiến thức về cuộc sống của người Do thái cũng được ngưỡng mộ. Trong cuộc sống, dân tộc này kiêng kỵ làm 3 điều này trong đời:

Đầu tiên, không hỏi về tương lai, hãy sống cho hiện tại

Nhiều người trong chúng ta đang tự chuốc lấy phiền phức cho chính mình khi liên tục phải suy nghĩ về kết quả của cuộc đời ở 10, 20 năm nữa. Nếu tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp, đôi khi suy nghĩ đó khiến bạn chủ quan. Tuy nhiên một số người lại lo lắng về một tương lai không chắc chắn.

Song thực tế hạnh phúc của con người thường đến từ sự không chắc chắn của tương lai. Chỉ cần tưởng tượng rằng có thể nhìn thấu tướng mạo sau 80 tuổi liệu bạn còn hào hức về cuộc sống.

Bởi vậy người Do thái tin rằng hãy sống và tận hưởng cảm xúc ở hiện tại, đừng lo lắng hay vui mừng trước cho những câu chuyện ở tương lai. Hạnh phúc của con người đến từ quá trình theo đuổi hạnh phúc chứ không phải là kết quả của hạnh phúc được thoả mãn.

Có một thanh niên khao khát thành công. Chúa đã ban cho anh ta một chiếc đồng hồ và nói rằng chỉ cần di chuyển kim chỉ về phía trước một bước thì thời gian sẽ tăng lên một năm. Với mong muốn nhanh chóng trở thành người giàu có, mua được nhà và xe hơi nên anh đã tiếp tục quay kim giờ chạy nhanh hơn. Lúc này điều ước của anh trở thành hiện thực và có được tất cả những gì mong muốn.

Tuy nhiên lúc này nhìn lại, tuổi trẻ của chàng trai đã vĩnh viễn qua đi. Kim giờ cũng không thể vặn ngược lại. Anh ta hối hận với chính mình bởi không kịp tận hưởng quá trình theo đuổi ước mơ.

Câu chuyện này là dẫn chứng có câu nói phía trên, hạnh phúc của con người đến từ quá trình mưu cầu hạnh phúc chứ không phải là kết quả thoả mãn hạnh phúc. Vì thế lo lắng chuyện tương lai vô căn cứ chỉ khiến bản thân bạn trở nên khó chịu. Kết quả là chuyện này chưa giải quyết xong lại phải xử lý chuyện khác.

Thứ hai, không mượn tiền của bạn bè

Người Do thái đã đề cập trong Talmud rằng nếu bạn cho một người bạn vay tiền, chính bạn sẽ phải trả lãi cho việc mất tình bạn. Vị tỷ phú Trung Quốc Tào Đức Vượng từng nói, không phải bằng hữu thì không nên mượn tiền, đã là bằng hữu thì không nên mượn tiền. Đôi khi mượn bằng tiền nhưng nhận lại là hận thù.

Vì thế người Do thái nhận định rằng dù bạn bè tốt đến đâu cũng hạn chế vay mượn tiền. Giữa quan hệ bạn bè của người Do thái rất hiếm khi dính líu đến tiền bạc. Đối với họ bạn bè là bạn bè, tiền bạc là tiền bạc. Không phải người Do thái không thích bạn, cũng không xuất phát từ việc có tin tưởng nhau hay không, đơn giản chỉ là sự khôn khéo của họ trong cách cư xử.

Mặt khác, người Do thái cũng có lòng tự tôn rất cao nên họ không bao giờ nhờ vả người khác ngay cả khi gặp khó khăn. Bởi họ muốn dùng chính sức lực mọi vấn đề. Vì thế giữa những người Do thái với nhau đã ngầm đặt ra một luật bất thành văn là "không cho vay cũng như vay tiền của bạn bè".

Khi gặp khó khăn, người Do thái thích đi vay trả lãi để làm giàu hoặc để vượt qua khó khăn hơn. Đối với họ vay tiền của người khác là một hoạt động mang tính thương mại vì thế nó không giống như vay tiền của bạn bè.

Thứ ba, không khinh thường dù là kẻ ăn xin

Vì nhiều lý do khác nhau, một số người bị tàn tật không thể làm việc, họ phải ăn xin để sống qua ngày. Tuy nhiên những người ăn xin này vẫn có thể bước vào nhà hội, nói chuyện với các giáo sĩ Do thái về kinh thánh. Một số người trong số họ còn có thể rao giảng trước đám đông mà không hề bị kỳ thị hay đánh giá thấp.

Người Do thái không đánh đồng trí tuệ với danh tính. Dù họ là ai, kể cả ăn mày, họ cũng không bao giờ bị coi thường. Chỉ cần có trí tuệ, bạn sẽ được người khác kính trọng. Không nhìn vào túi tiền, người Do thái chú ý đến kiến thức của bạn có bao nhiêu. Bởi vậy dân tộc này đã sản sinh ra nhiều lãnh đạo kiệt xuất đến từ mọi tầng lớp trong xã hội.