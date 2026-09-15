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Người thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên qua đời

Minh Hạnh
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Truyền thông Triều Tiên ngày 15/9 đưa tin, ông Yun Tong-hyon - cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên, nhân vật chủ chốt trong quá trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng - đã qua đời.

Ông Yun Tong - hyon , Người thúc đẩy chương trình hạt nhân Triều Tiên , qua đời vào năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Yun Tong-hyon (thứ hai từ phải sang). (Ảnh: Yonhap)

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời chia buồn sâu sắc và gửi vòng hoa tưởng niệm ông Yun.

KCNA cho biết: “Ông Yun đã góp phần tăng cường năng lực công nghệ cho quân đội bằng mọi cách thông qua việc đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng suốt một thời gian dài”.

Ông Yun là một trong những nhân vật quân sự chủ chốt thường xuyên sát cánh cùng ông Kim trong các chuyến thị sát chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa và các cuộc tập trận của đất nước.

Ông Yun được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào giai đoạn đầu lãnh đạo của ông Kim và liên tục xuất hiện bên cạnh ông Kim vào giữa thập niên 2010, khi nhà lãnh đạo này thị sát các cuộc thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa.

Trong bài phát biểu nhân sự kiện Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm vào năm 2016, ông Yun đã cảnh báo về khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nếu đối phương có hành động làm tổn hại đến niềm tự hào và uy tín của chính quyền.

Ông Yun giữ quân hàm Thượng tướng từ năm 2015. Tuy nhiên, ông dường như đã không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng kể từ năm 2018.

Tags

Yun

Triều Tiên

hạt nhân

tên lửa

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