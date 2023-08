Người thu nhập thấp muốn giàu nhanh phải “ép” bản thân làm 5 ĐIỀU này: Lật kèo không hề khó!

Trong tư duy của người Do Thái về người giàu, chỉ số tài chính là một khái niệm rất quan trọng. Đó là mấu chốt giải thích tại sao người Do Thái kiếm tiền giỏi như vậy, chính là do tư duy tài chính của họ cao.

Người Do Thái được mệnh danh là “doanh nhân số một thế giới” và là dân tộc bí ẩn và giàu có bậc nhất thế giới.

Cuốn sách mà người Do Thái đọc nhiều nhất là cuốn “Talmud”. Cuốn sách này được họ coi như người bạn đồng hành trong cuộc sống. Chúng ta thường gặp khó khăn trong cuộc sống và thường suy sụp tinh thần đến mức muốn bỏ cuộc. Người Do Thái khi lưu lạc cũng vậy, mỗi khi đến bước đường cùng, họ sẽ nghĩ đến lời giảng dạy trong Talmua.

Trong cuốn sách này có chỉ ra 5 điều người nghèo, người thu nhập thấp phải “ép” mình thực hiện nếu muốn thành công.

1. Học tập

Học tập là chìa khoá để tích luỹ của cải. Đối với người có thu nhập thấp, học tập là con đường để thay đổi số phận. Vì học tập có thể nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng nguồn thu nhập. Vì vậy, người thu nhập thấp trước hết cần phải tự giác học tập để thực hiện việc tích luỹ của cải cho bản thân và gia đình.

Học tập là chìa khoá để tích luỹ của cải. (Ảnh minh hoạ)

Khoảng cách giữa một người ăn xin và một bác sĩ nằm ở trí tuệ. Mọi đứa trẻ Do Thái đều được cha mẹ dạy học khi còn rất nhỏ, khi mà trẻ vẫn chưa có sự cảm nhận rõ ràng. Trong tư duy của họ, kiếm tiền nhờ trí tuệ chứ không phải lao động chân tay. Họ ủng hộ việc học và tin rằng trí tuệ có thể mang lại cho họ nhiều của cải hơn. Những người Do Thái đạt được thành tựu xuất sắc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chủ yếu dựa vào trí thông minh và học thức.

2. Tiết kiệm

Vấn đề lớn nhất của người nghèo không phải là họ không có của cải mà là họ không biết cách cho đi và sử dụng. Vì người nghèo đã quen với việc chi tiêu không cần thiết để thoả mãn những nhu cầu vật chất nhất thời. Vì vậy, người nghèo cần phải tự buộc mình phải tiết kiệm để có thể đầu tư nhiều hơn cho việc tích luỹ của cải.

Trong cuộc sống, người thu nhập thấp có thể thực hiện tiết kiệm và tiết kiệm bằng nhiều cách khác nhau như giảm lãng phí, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, kiểm soát tiêu dùng,…

Vấn đề lớn nhất của người nghèo không phải là họ không có của cải mà là họ không biết cách cho đi và sử dụng. (Ảnh minh hoạ)

3. Biết cách quản lý tiền bạc

Ngoài tính tiết kiệm, người thu nhập thấp cũng cần buộc mình phải biết cách quản lú tiền bạc. Quản lý tài chính không chỉ bao gồm quản lý tài sản, đầu tư và bảo hiểm mà còn gồm cách duy trì quỹ tín dụng, quản lý nợ và tích luỹ của cải. Người thu nhập thấp có thể tìm hiểu về quản lý tài chính bằng cách đọc sách chuyên môn hay tham gia những khoá học hữu ích.

4. Chủ động

Chủ động là một trong những cách hay để người nghèo thay đổi vận mệnh. Nếu một người chỉ dựa vào nỗ lực và cơ hội của chính mình thì khó có thể đạt được sự tích luỹ của cải và nâng cao khả năng cạnh tranh. Người nghèo cần tự thúc đẩy mình chủ động, không ngừng nâng cao năng lực và sức cạnh tranh. Điều này có thể đạt được bằng cách mở rộng mối quan hệ, tham gia các hoạt động xã hội và mở rộng vòng kết nối.

Họ ít khi thụ động chờ đợi thành công đến mà luôn có thái độ chủ động, đương đầu với thách thức, chủ động trong mọi việc và tìm kiếm cơ hội thành công.

Chủ động là một trong những cách hay để người nghèo thay đổi vận mệnh. (Ảnh minh hoạ)

5. Dũng khí khởi nghiệp

Tinh thần kinh doanh là con đường cuối cùng để tích luỹ của cải và sống độc lập. Người nghèo phải có tinh thần kinh doanh nếu muốn thoát nghèo. Tinh thần khởi nghiệp đòi hỏi người nghèo phải buộc mình phát huy hết khả năng sáng tạo và nhận thức đổi mới, khai thác tiềm năng thị trường, thực hiện các dự án phù hợp và tích luỹ của cải cho cá nhân và gia đình.

Người Do Thái mang đến cho nhân loại nguồn cảm hứng lớn lao. Thực ra, tất cả chúng ta đều có thể tư duy chất lượng cao như vậy, bởi tư duy của họ không được sinh ra, mà có được thông qua giáo dục. Những người bình thường muốn đạt được bước nhảy vọt đột phá cần hiểu một sự thật:

Những người chế tạo ô tô kiếm được nhiều tiền hơn người chế tạo xe đạp.

Những người làm tài chính kiếm được nhiều tiền hơn những người lao động chân tay thông thường.

Có thể cùng tính chất một nghề nhưng thu nhập có sự khác nhau. Gốc rễ của nó nằm ở việc khách hàng chúng ta phục vụ là người giàu có hay bình dân. Bạn muốn trở thành người như thế nào, trước tiên bạn phải gần gũi với người như vậy. Tư duy đột phá quan trọng hơn làm việc chăm chỉ.