Người thân khóc nghẹn bên hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Ngày 14/8, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, Hà Nội) khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo người dân cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng gần 9h00 sáng cùng ngày. Thời điểm này, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy biển số 29-X3.xxxx di chuyển theo hướng Sân vận động Mỹ Đình đi Lê Quang Đạo.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đi đến trước cổng Trường tiểu học Phú Đô ở địa chỉ số 52A Lê Quang Đạo thì bất ngờ tông vào phần góc cạnh phía đuôi xe cứu hộ BKS: 29C-923.xx đang đỗ sát bên lề đường. Hậu quả khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

"Thời điểm xảy ra vụ việc, trên đường có rất nhiều phương tiện đang lưu thông. Các phương tiện xe máy, ô tô đều di chuyển với tốc độ bình thường.

Tôi đi sau xe nam thanh niên khoảng 30m. Tôi không hiểu sao nam thanh niên lại tông vào đuôi xe cứu hộ đang đỗ sát bên lề đường. Khi chúng tôi lại gần kiểm tra, thấy người này còn thở nhưng yếu lắm nên mọi người có gọi cứu hộ. Nhưng chỉ vài phút sau, nam thanh niên không qua khỏi", anh T. - một tài xế xe ôm công nghệ chứng kiến sự việc kể lại.

Sau cú va chạm, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Người thân khóc nghẹn tại hiện trường

Ghi nhận của chúng tôi lúc 10h30, tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Rất đông người dân có mặt để theo dõi vụ việc.

Cũng tại đây, hình ảnh một người phụ nữ ngồi bệt trên vỉa hè khóc nghẹn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Theo tìm hiểu, người phụ nữ khóc nghẹn là bác của nam thanh niên không may gặp nạn. Người này cho biết, sáng cùng ngày, chị bất ngờ nhận được tin báo cháu trai gặp tai nạn giao thông trên đường Lê Quang Đạo.

“Tôi đi nhanh ra trước để xác nhận xem phải là cháu tôi không rồi mới báo về cho gia đình. Ai ngờ… đó đúng là cháu tôi”, người phụ nữ nghẹn ngào nói.

Được biết, nam thanh niên sinh năm 2005, nhà ở xã Đan Phượng (Hà Nội).

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.