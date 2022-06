Người sở hữu 5 điều này, cả đời không lo nghèo!

Chuyện tương lai không ai có thể đoán trước, bởi bản chất thế giới là không ngừng xoay trục. Xuất phát điểm của bạn thấp hơn những người khác cũng chẳng sao, bởi tiền bạc không phải là thứ duy nhất quyết định giá trị. Điều quan trọng, là bạn biết cách thay đổi cuộc đời mình, hay cụ thể hơn, là biết cách giúp mình trở nên giàu có.



Steve Siebold, triệu phú tự thân kiêm tác giả cuốn How rich people think, cho biết cuộc sống của ông đã thay đổi từ chính nhận thức bên trong.

"Để trở nên giàu có, tôi phải học cách suy nghĩ như một người giàu. Và khi tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình, tiền cứ chảy vào túi lúc nào không biết", ông Siebold nói. Vị triệu phú này cũng khẳng định, "cách duy nhất để học cách suy nghĩ như một người giàu là nghiên cứu chúng".

Dưới đây là 5 điều đã thay đổi lối sống Siebold, giúp ông và rất nhiều các triệu phú tự thân khác trở nên giàu có. Nếu bạn cũng muốn thay đổi cuộc đời mình, 5 lời khuyên này có thể sẽ rất hữu ích!

Hai nguồn thu nhập

Người giàu thích kiếm tiền, vậy nên chỉ một nguồn thu nhập sẽ không thể làm họ thỏa mãn.

Tờ CNBC trích lời tác giả Thomas C. Corley trong cuốn "Change your habits, change your life" cho biết, người giàu "không bao giờ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất". Trên thực tế, "65% những người giàu đều có ít nhất 3 nguồn thu nhập khác nhau trước khi họ kiếm được triệu USD đầu tiên", chẳng hạn như họ có thể cho thuê bất động sản hoặc làm một công việc bán thời gian.

Mối quan hệ xã hội tốt

Các mối quan hệ xã hội rất quan trọng.

"Trong hầu hết các trường hợp, giá trị của bạn được phản ánh rõ nét nhất qua những người bạn chơi thân, bởi bạn có xu hướng trở nên giống với những người mà mình kết giao. Đó là lý do vì sao những người chiến thắng bị thu hút bởi những người chiến thắng", ông Siebold nói.

Tác giả Thomas C. Corley cũng cùng chung quan điểm: "Những người giàu có, thành công rất đề cao các mối quan hệ bạn bè. Mục tiêu của họ là phát triển chúng khi kết giao với những người giàu có khác".

Như vậy, không sai khi nói "giàu vì bạn". Trong nhóm những con người ưu tú, có người chủ động tiến lên; có người được khuyến khích; có người bị ảnh hưởng. Và suy cho cùng, dù kết quả có ra sao, tất cả họ đều đã cùng nhau đạt được phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua.

Ngược lại, giao du với những người tiêu cực, lười biếng chỉ làm bạn cảm thấy chán nản. Hành động và cách sống của họ khiến bạn bị ảnh hưởng, dù ít dù nhiều, lâu dần sẽ hình thành quan niệm sợ sệt, không dám đối mặt thử thách.

Khoản tiền tiết kiệm

Theo triệu phú tự thân Grant Cardone, "Đầu tư giúp bạn trở nên giàu có. Lý do duy nhất để tiết kiệm tiền, là sau này dùng chúng để đầu tư".

Trên thực tế, số tiền bạn tiết kiệm và đầu tư còn quan trọng hơn cả thu nhập hàng tháng. Chuyên gia tài chính Ramit Sethi viết trong cuốn "Tôi dạy bạn làm giàu" rằng, trung bình, các triệu phú chỉ đầu tư 20% thu nhập mỗi năm. "Sự giàu có không đến từ số tiền họ kiếm được mỗi năm, mà đến từ việc họ đã tiết kiệm và đầu tư như thế nào".

Thói quen 20 phút mỗi ngày phát triển bản thân

Corley nhận thấy, những người giàu có có chung một đặc điểm quan trọng, đó là họ luôn nỗ lực cải thiện bản thân.

Đọc một cuốn sách hay tham gia một khóa học rèn luyện kỹ năng là hai trong số những cách tuyệt vời nhất để phát triển bản thân. "Khi bước ra khỏi vùng an toàn, sẽ rất khó chịu. Thế nhưng, một khi bạn vượt qua được điều đó, vòng tròn kết nối sẽ được mở rộng, và bạn phát triển hơn", Corley nói.

Sự giản dị, không phô trương

"Tôi đã không mua bất kỳ chiếc đồng hồ hay xe hơi sang trọng nào cho đến khi công ty và các khoản đầu tư của tôi tạo ra nguồn thu nhập an toàn", Cardone, một triệu phú tự thân chia sẻ với tờ CNBC. "Ngay cả khi đã trở thành triệu phú, tôi vẫn lái chiếc Toyota Camry. Bạn được biết đến vì bạn là chính bạn, không phải vì những món đồ xa xỉ mà bạn mua".

Tỷ phú Warren Buffett , nhà đầu tư huyền thoại của phố Wall cũng có tư tưởng sống tương tự. Ông thường ăn ở McDonald's và không bao giờ chi quá 3,17$ cho chiếc sandwich mỗi sáng.

Theo: CNBC

