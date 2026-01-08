Người sinh vào 3 năm này buộc phải đổi thẻ CCCD năm 2026, coi chừng bị "đóng băng" tài khoản ngân hàng, phạt tiền

Theo quy định mới nhất từ Luật Căn cước 2023, tuổi của thẻ căn cước cũng quan trọng không kém tuổi của người sở hữu. Bước sang năm 2026, những công dân sinh vào các năm 2001 (tròn 25 tuổi), 1986 (tròn 40 tuổi) và 1966 (tròn 60 tuổi) sẽ chính thức chạm mốc bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ mới.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý nếu trong nhà có con em sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi), đây là thời điểm bắt buộc các bạn nhỏ phải đi làm thẻ căn cước lần đầu để đảm bảo dữ liệu nhân thân và sinh trắc học được cập nhật đồng bộ lên hệ thống quốc gia.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành cũng quy định rõ các trường hợp ngoại lệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Cụ thể, trường hợp thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 02 năm trước các mốc tuổi quy định nêu trên (tức là đã thực hiện thủ tục trong khoảng thời gian 2024-2025 đối với các mốc tuổi tương ứng) thì thẻ đó vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi đổi thẻ tiếp theo. Đặc biệt, đối với công dân đã được cấp thẻ căn cước từ khi đủ 58 tuổi trở đi, thẻ sẽ có giá trị sử dụng vô thời hạn và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ 60 tuổi.

Về chế tài xử lý vi phạm, công dân cần lưu ý những quy định mới tại Nghị định 282/2025. Theo đó, hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước có thể bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Nghiêm trọng hơn, việc sử dụng thẻ căn cước hết hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi trong giao dịch dân sự.

Căn cứ Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát giấy tờ tùy thân của khách hàng; trường hợp thẻ căn cước hết hiệu lực, ngân hàng sẽ tạm dừng các giao dịch thanh toán, chuyển khoản và rút tiền cho đến khi khách hàng cập nhật giấy tờ hợp lệ. Đồng thời, tài khoản định danh điện tử (VNeID) liên kết cũng sẽ bị khóa tính năng, gây trở ngại cho việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro pháp lý không đáng có, công dân thuộc các diện nêu trên cần chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID, cho phép người dân thực hiện các thủ tục khai báo, đăng ký cấp đổi một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.



