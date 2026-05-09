Trong 12 khung giờ, giờ Dần (3h–5h sáng) được xem là khung giờ của khởi đầu, của những con người có khí chất riêng, đi đâu cũng để lại dấu ấn. Người sinh vào giờ này thường có sức bật tốt, dám nghĩ dám làm, nhưng cũng vì cá tính quá rõ mà đôi lúc tự đẩy mình vào thế khó. Bước vào giai đoạn cuối tháng 5 và cả nửa cuối năm 2026, có 3 điều người sinh giờ Dần nên ngẫm kỹ, không phải để lo lắng, mà để đi đường dài cho vững.

1. Khí mạnh nhưng đừng để "cái tôi" đi trước cái đầu

Người sinh giờ Dần mang khí của con hổ lúc rạng sáng, vừa tỉnh giấc đã muốn vươn vai bước ra ngoài. Cái hay là họ ít khi do dự, nói được làm được, đụng việc là xông vào. Nhưng cũng chính vì khí vượng mà nhiều người sinh giờ này hay phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, nhất là trong các cuộc trò chuyện có tính tranh luận. Một câu nói chưa kịp lọc, một quyết định buột miệng giữa cuộc họp, một dòng tin nhắn gửi đi trong lúc đang nóng, tất cả đều có thể trở thành rắc rối kéo dài cả tuần.

Bước sang ngày thứ Sáu (8/5) và cuối tuần này, không khí công việc và gia đình của nhiều người sinh giờ Dần dễ có chút căng. Sẽ có người nói lời khó nghe, có chuyện cũ bị nhắc lại không đúng lúc. Mẹo nhỏ là trước khi đáp lại, hãy uống một ngụm nước, đi ra chỗ khác chừng hai phút rồi mới quay lại. Chỉ một khoảng dừng ngắn vậy thôi cũng đủ để giữ lại rất nhiều mối quan hệ và cơ hội mà sau này nhìn lại, chính bản thân mình cũng thấy mừng vì lúc đó đã không bốc đồng.

2. Tiền vào nhanh nhưng cũng dễ "trôi" nếu không biết giữ

Một điều ít ai nói thẳng về người sinh giờ Dần, đó là họ kiếm tiền không quá khó, nhưng giữ tiền lại là bài toán cả đời. Tính cách phóng khoáng, thích bao bạn bè, thích đầu tư nhanh vào những thứ "nghe có vẻ hay", thích đổi đồ mới khi đồ cũ vẫn còn dùng được, tất cả khiến dòng tiền của người sinh giờ này luôn trong trạng thái ra vào liên tục. Nhìn ngoài thì có vẻ rủng rỉnh, nhưng đến cuối tháng, cuối quý, ngồi tính lại mới giật mình.

Từ giữa tháng 5 đến hết tháng 8/2026 là giai đoạn mà các cơ hội nhỏ về tài chính sẽ đến khá đều với người sinh giờ Dần, từ một khoản thưởng bất ngờ, một lời mời cộng tác bên ngoài, đến những gợi ý đầu tư từ người quen. Cơ hội thì tốt, nhưng cái cần làm không phải là chạy theo thêm, mà là "đóng" bớt lại. Cụ thể là tách riêng một khoản cố định ngay khi tiền về tài khoản, đừng để chung với tiền chi tiêu hằng ngày. Người sinh giờ Dần càng nhìn thấy tiền trong tài khoản chính thì càng dễ tiêu, nên cách tốt nhất là cho tiền "đi ngủ" ở một chỗ khác, càng khó rút càng tốt.

3. Sức khỏe vùng đầu, vai gáy và giấc ngủ là thứ phải ưu tiên trước cả công việc

Đây là điều mà rất ít bài viết về tử vi đề cập, nhưng lại cực kỳ quan trọng với người sinh giờ Dần. Vì sinh ra vào khung giờ mà cơ thể đáng lẽ đang ở trạng thái nghỉ sâu nhất, nhiều người sinh giờ này về sau lớn lên hay gặp các vấn đề liên quan đến giấc ngủ, đau đầu nhẹ, vai gáy mỏi, mắt khô. Họ thường chịu đựng giỏi nên hay bỏ qua các tín hiệu nhỏ của cơ thể, đến khi đi khám thì đã thành chuyện phải điều trị lâu dài.

Trong khoảng từ Chủ nhật (10/5) đến hết tuần sau, hãy thử một việc rất đơn giản: Đi ngủ trước 23h ít nhất 4 đêm trong tuần, và buổi sáng dành 5 phút xoay cổ, kéo giãn vai trước khi mở điện thoại. Người sinh giờ Dần khi ngủ đủ và đúng giờ, đầu óc sáng ra rất nhanh, các quyết định đưa ra cũng sắc hơn hẳn. Đây không phải lời khuyên sức khỏe chung chung, mà là một trong những "đòn bẩy" thật sự mạnh cho cả vận khí và công việc trong nửa cuối năm.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.