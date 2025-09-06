Người qua 60 tuổi, con cái xin 3 thứ này tốt nhất nên cân nhắc từ chối, nếu không dễ gây mâu thuẫn

Ở tuổi 60, nhiều người tưởng rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, có thể tận hưởng tuổi già. Tuy nhiên, khi con cái mở lời xin những thứ quan trọng, nhiều bậc cha mẹ rơi vào thế khó xử: cho thì sợ con hư, không cho thì sợ tổn thương tình cảm. Thực tế, có những thứ không thể tùy tiện trao; từ chối đúng cách giúp gia đình sống hòa thuận, bền chặt hơn.

1. Tiền dưỡng già

Với nhiều người, tiền dành cho tuổi già là khoản tích lũy quan trọng nhất. Việc chuyển toàn bộ số tiền này cho con cái mà không cân nhắc kỹ có thể dẫn đến mâu thuẫn và cuộc sống khó khăn. Có không ít trường hợp, con cái muốn đầu tư lớn nên vay tiền từ cha mẹ. Tuy nhiên, khoản tiền này khó có thể thu hồi, khiến cha mẹ lớn tuổi sống trong lo lắng, vừa không có khả năng kiếm thêm nhiều thu nhập, vừa thiếu dự phòng cho những tình huống bất trắc.

Nguyên tắc chung là giữ lại khoản tiền này cho chi tiêu phòng thân, y tế và các nhu cầu thiết yếu khác. Khi con thật sự gặp khó khăn, việc hỗ trợ là cần thiết, nhưng cần cân nhắc thực sự kỹ lưỡng và không nên để con coi cha mẹ như "nguồn tiền vô tận".

2. Chăm cháu

Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy việc chăm sóc cháu là điều cần để hỗ trợ con cái nhưng cũng là gánh nặng thực sự. Công việc hàng ngày gồm đón đưa, nấu ăn, chơi cùng cháu có thể khiến sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi của người lớn tuổi bị ảnh hưởng.

Việc đặt ra giới hạn hợp lý, ví dụ chỉ phụ trách một phần thời gian hoặc những lúc con cái bận rộn nhất, vừa giúp gia đình hoà thuận, vừa bảo vệ sức khỏe thể chất và cả tinh thần của người cao tuổi. Cùng với có khi con cái tự chăm cháu sẽ hiểu được vất vả và học cách trân trọng sự giúp đỡ của cha mẹ.

3. Ra quyết định

Với những người đã trưởng thành, con cái thường đưa ra các quyết định quan trọng về công việc, học tập của con cái họ, đầu tư tài chính, mua nhà hoặc lựa chọn nghề nghiệp. Cha mẹ trên 60 tuổi có thể đóng vai trò tư vấn, đưa ra ý kiến dựa trên kinh nghiệm sống, nhưng không nên trực tiếp quyết định thay con.

Ví dụ, con muốn đầu tư một khoản lớn hoặc chuyển đổi công việc. Cha mẹ có thể phân tích ưu – nhược điểm, nhắc nhở về rủi ro, nhưng cuối cùng nên để con tự quyết định. Việc này giúp con học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, phát triển khả năng tự lập và quản lý rủi ro tài chính. Khi quyết định dựa trên sự tự cân nhắc của mình, con sẽ trưởng thành và tự tin hơn.

Thay vì quyết định cho con, áp đặt mọi thứ không bằng để con tự có cách suy nghĩ và chịu trách nhiệm.

Khi từ chối đúng cách sẽ giúp các con trở nên có trách nhiệm cũng như bản thân người già có thêm thời gian nghỉ ngơi, duy trì cuộc sống nhẹ nhàng, gia đình hòa thuận. Khoảng cách vừa phải trong quan hệ gia đình giúp mọi người trân trọng nhau hơn. Việc từ chối khéo léo, không chỉ bảo vệ tuổi già, mà còn củng cố mối quan hệ giữa các thế hệ.