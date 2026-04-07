HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người phụ nữ vượt rào chắn tàu, hành hung hai nhân viên đường sắt

Thanh Hiền |

Hai nữ nhân viên gác chắn đã liên tục cảnh báo khi phát hiện người phụ nữ cố tình vượt rào chắn, tuy nhiên người này bất chấp và còn lao vào hành hung người làm nhiệm vụ.

Tối ngày 6/4, mạng xã hội lan truyền clip một người phụ nữ trung niên cố tình vượt rào chắn khi tàu đang tới, sau đó hành hung nhân viên gác chắn.

Hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung.

Hình ảnh từ clip cho thấy khoảng 20h08, khi đèn đỏ đã bật, gác chắn đã hạ nhưng người phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố luồn lách qua khỏi gác chắn, áp sát đường ray khi tàu đang đi tới.

Sau khi bị hai nữ nhân viên ở đây nhắc nhở, người phụ nữ này đứng tranh cãi rồi lấy mũ bảo hiểm liên tục đập vào người họ. Ngay lúc đó, một người phụ nữ khác cũng lao vào hành hung hai nữ nhân viên đường sắt.

Vụ việc khiến xảy ra ngay điểm giao giữa đường bộ và đường sắt khiến nhiều xe cộ qua đây phải dừng lại. Cho đến khi người dân ra can ngăn, hai người phụ nữ này mới thôi hành hung.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, sự việc xảy ra vào tối 6/4, tại km788+515 (phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng ). Hai nhân viên gác chắn làm nhiệm vụ tối 6/4 là chị T.T.D.Th. và N.T.M.T. Hai chị đã liên tục cảnh báo khi phát hiện người phụ nữ cố tình vượt rào chắn, tuy nhiên người này bất chấp và còn lao vào hành hung.

Người phụ nữ bất chấp vượt rào, đánh nhân viên gác chắn.

Hiện công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã báo cáo sự việc trên cho cơ quan chức năng, đồng thời đưa hai nhân viên lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, TAND quận Thanh Khê (cũ) đã tuyên phạt Dương Quang Tuấn mức án 4 năm tù, Lương Huỳnh Minh Trí 2 năm tù và Huỳnh Quang Huy 2 năm 3 tháng tù vì đã hành hung nhân viên gác tàu.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại