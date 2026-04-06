Camera ghi cảnh nghi phạm vào tận nhà chém giang hồ Hải "lộ": Tranh chấp quyền lợi trước đây

Nghi phạm vừa truy đuổi Hải "lộ" vừa chém liên tục. Trước khi bỏ chạy khỏi nhà của nạn nhân, người này đã vứt con dao lại hiện trường.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo đỏ vào tận trong nhà, truy đuổi chém một người đàn ông. Theo nội dung camera an ninh thì vào khoảng 12h40' ngày 2/4, một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo khoác thun màu đỏ, đầu đội nón bảo hiểm chạy xe máy đến trước cửa nhà nằm trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng (TP. HCM).

Thanh niên này đứng ngoài cửa, hỏi người phụ nữ trong nhà: "Anh Hải đâu chị…?" . Người phụ nữ liền quay vào bên trong gọi "Anh ơi, ai kiếm kìa". Một lúc sau, thanh niên quay lại xe máy, lấy con dao tự chế giấu phía sau lưng rồi đứng ở vỉa hè đợi. Khi thấy người đàn ông từ trong nhà đi ra, đối tượng này liền lao tới truy đuổi, vung dao chém liên tục. Bị tấn công bất ngờ, người đàn ông nhanh chóng chạy vào nhà. Trước khi bỏ chạy khỏi nhà của nạn nhân, đối tượng này đã vứt con dao lại hiện trường.


Tờ Thanh Niên thông tin, Công an phường Tam Thắng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang điều tra việc vụ việc. Người đàn ông bị chém được xác định là Nguyễn Hoàng Hải (52 tuổi, còn gọi là Hải "lộ", ở phường Tam Thắng).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Tam Thắng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã xác minh, bắt giữ được đối tượng chém Hải "lộ" sau đó vài giờ. Hiện nghi phạm này bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tạm giữ. Hải "lộ" đang được điều trị vết thương tại cơ sở y tế.

Thanh Niên thông tin, Hải "lộ" từng là giang hồ cộm cán ở Vũng Tàu từ nhiều thập niên trước, liên quan đến các hoạt động băng nhóm tranh chấp quyền lợi. Hải "lộ" cũng từng xảy ra mâu thuẫn với Minh "samasa". Trong một lần bị nhóm Minh "samasa" dùng hung khí chém, nhóm Hải "lộ" đã chống trả quyết liệt, làm một đàn em của Minh "samasa" tử vong sau đó.

Sốc: Cô gái tốt nghiệp lớp 12, "học lỏm" trên mạng thành bác sĩ phụ khoa ở Hà Nội, tư vấn cho rất nhiều người
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

