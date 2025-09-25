Người phụ nữ Việt Nam bị đâm tử vong ngay trong chung cư ở Singapore, chồng cũng nguy kịch vì mâu thuẫn không tưởng

Nạn nhân trong vụ việc là một phụ nữ Việt Nam 31 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhưng đã không qua khỏi. Hai người khác cũng phải nhập viện, gồm nghi phạm và một người đàn ông 33 tuổi.

Theo thông tin từ Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF), đơn vị nhận được tin báo vào khoảng 7h25 sáng tại Block 323 Yishun Central. “Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện một phụ nữ và hai người đàn ông bị thương nằm tại hành lang tầng 6” SPF cho biết, đồng thời khẳng định nghi phạm đã dùng dao tấn công một cặp vợ chồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tiếng ồn.

Khoảng 10h40 sáng cùng ngày, có ít nhất 5 xe cảnh sát đỗ trước khu nhà. Lối cầu thang gần thang máy bị phong tỏa, hiện trường còn vết máu ngay bên ngoài thang máy. Cảnh sát túc trực tại hành lang tầng 6 và yêu cầu phóng viên giữ khoảng cách.

Chị Clara Koh, 28 tuổi, sống tại tầng 7, kể lại rằng chị bị đánh thức lúc 7h sáng bởi “tiếng la hét rất lớn”. Khi chạy xuống tầng 6 cùng cha, chị thấy một người hàng xóm nữ nằm gục trên sàn, máu chảy từ bụng. Theo lời Koh, chồng nạn nhân tìm cách chống đỡ trước một người đàn ông từ tầng 5 đang cầm dao bếp tấn công. Anh này có vẻ đã bị đâm vào lưng trong lúc bảo vệ vợ.

“Anh ấy cố gắng che chắn cho vợ và bị giữ chặt” Koh kể. “Tôi không nhớ rõ chị ấy còn tỉnh hay không, nhưng chồng chị liên tục cầu cứu mọi người làm CPR và gọi cảnh sát. Sau đó tôi vội chạy lên nhà, còn cha tôi ở lại hiện trường.”

Koh cho biết cặp vợ chồng nạn nhân ở độ tuổi ngoài 30, có hai con nhỏ khoảng 3 đến 5 tuổi. Gia đình họ và người hàng xóm tầng 5 đã mâu thuẫn nhiều năm nay. “Khi bọn trẻ chạy nhảy hoặc làm rơi đồ, tiếng ồn vọng xuống dưới khiến hàng xóm tức giận. Họ thường lấy chổi hoặc cây lau nhà gõ trần để phản ứng,” Koh nói.

Theo Koh, người đàn ông tầng 5 thường ít giao tiếp với các hộ xung quanh. “Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, tôi vẫn thấy khó tin là một cuộc tranh cãi tiếng ồn lại có thể dẫn đến thảm kịch thế này.” chị chia sẻ.

Hiện cảnh sát Singapore vẫn đang điều tra vụ việc.

Nguồn: CNA