Người phụ nữ từng bị chồng chuốc thuốc và rủ 50 người lạ đến xâm hại hiện tại ra sao sau phiên tòa chấn động toàn cầu?

Sau khi kết thúc phiên tòa lịch sử vào năm 2024 với bản án nghiêm khắc dành cho 51 kẻ thủ ác, Gisèle Pelicot không chọn cách lẩn trốn trong bóng tối của quá khứ. Ở tuổi 73, người phụ nữ từng là nạn nhân của vụ cưỡng bức tập thể kéo dài cả thập kỷ do chính chồng mình dàn dựng đã trở thành một biểu tượng toàn cầu về lòng dũng cảm và sự tái sinh.

Ngày 23/02/2026, bà đã có buổi gặp gỡ đặc biệt với Vương hậu Anh Camilla tại dinh thự Clarence House ở London để chia sẻ về hành trình vượt qua nỗi đau và truyền cảm hứng cho những người đồng cảnh ngộ.

Vương hậu Camilla, 78 tuổi, một người luôn tích cực ủng hộ các nạn nhân bị bạo lực tình dục, đã bày tỏ sự bàng hoàng và khâm phục trước tinh thần của bà Pelicot. Trong buổi tiệc trà thân mật, Vương hậu thừa nhận bà đã đọc hết cuốn hồi ký mới của Pelicot mang tên Hymn to Life: Shame has to Change Sides (Bài ca cuộc sống: Nỗi hổ thẹn phải đổi bên) chỉ trong vòng hai ngày.

Bà Gisèle Pelicot (bìa phải) vừa gặp gỡ Vương hậu Anh

Vương hậu khẳng định rằng dù đã gặp nhiều nạn nhân nhưng trường hợp của bà Pelicot vẫn khiến bà lặng người vì mức độ tàn bạo. Đáp lại sự tiếp đón nồng hậu, bà Pelicot chia sẻ rằng chính sự ủng hộ từ công chúng đã tiếp thêm cho bà sức mạnh phi thường để tiếp tục sống và đấu tranh.

Hồi ký về sự sống và cuộc đấu tranh chuyển dịch nỗi xấu hổ

Cuốn hồi ký mới phát hành của Gisèle Pelicot không chỉ đơn thuần kể lại tội ác mà còn là một bản tuyên ngôn về quyền tự quyết. Bà nhấn mạnh rằng nỗi xấu hổ không thuộc về nạn nhân mà phải thuộc về những kẻ gây án.

Thông qua cuốn sách, bà kể về quá trình từ một người phụ nữ bị đầu độc bởi thuốc mê trong suốt 9 năm đến khi đứng lên đối diện với 51 người đàn ông tại tòa mà không cần che mặt. Quyết định từ bỏ quyền ẩn danh của bà vào năm 2024 đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của xã hội về vấn đề nô lệ tình dục bằng hóa chất. Hiện tại, bà không chỉ là một người sống sót mà còn là một nhà hoạt động tích cực, làm thay đổi di sản của sự im lặng bao quanh các vụ lạm dụng trong gia đình.

Hàn gắn những rạn nứt gia đình và tìm thấy tình yêu mới

Dù vụ án đã để lại những vết sẹo sâu sắc trong mối quan hệ giữa bà và các con, đặc biệt là với con gái Caroline Darian, nhưng hiện tại gia đình bà đang dần bước vào giai đoạn hòa giải. Gisèle thừa nhận bà từng phải ưu tiên bản năng sinh tồn của mình hơn là đáp ứng kỳ vọng của các con trong giai đoạn khủng hoảng nhất.

Tuy nhiên, sự hàn gắn đang diễn ra khi các thành viên cùng nhau đối mặt với sự thật về người cha, người chồng cũ. Đáng chú ý hơn, bà Pelicot cũng tiết lộ rằng bà đã tìm thấy niềm vui mới bên cạnh người bạn đời hiện tại là ông Jean-Loup, một người đàn ông mà bà mô tả là vô cùng tuyệt vời. Sự xuất hiện của ông trong cuộc đời bà như một minh chứng cho thấy sự sống luôn có thể nảy mầm từ những đống tro tàn.

Bà Gisèle bên cạnh tình yêu mới

Với việc được trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh vào năm 2025, giải thưởng cao quý nhất của Pháp, Gisèle Pelicot đã khẳng định vị thế của mình như một biểu tượng của công lý. Bà tuyên bố mình là kẻ thù của cái chết và luôn tìm cách đưa màu sắc trở lại với cuộc sống sau những năm tháng bị vùi dập.

Từ một người phụ nữ nội trợ bình thường, bà đã bước ra ánh sáng, buộc xã hội phải nhìn nhận thẳng thắn vào những góc tối của bạo lực giới. Câu chuyện của bà hiện là nguồn động lực cho các phong trào bảo vệ phụ nữ trên khắp thế giới, chứng minh rằng sự thật và lòng kiên định có thể đánh bại sự phản bội đau đớn nhất.